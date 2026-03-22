Nowe wieści po upadku Kacpra Tomasiaka! Młody skoczek jedzie do szpitala. Jest komentarz trenera po groźnym wypadku

Groźny wypadek Kacpra Tomasiaka w Vikersund

Polski skoczek zaliczył niebezpieczny upadek podczas kwalifikacji

Najnowsze wieści w sprawie skoczka przekazał Maciej Maciusiak

Kacper Tomasiak trafi do szpitala!

PŚ Vikersund: Kacper Tomasiak jedzie do szpitala!

Po groźnym upadku Kacper Tomasiak w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Vikersund pojawiły się nowe, niejednoznaczne informacje dotyczące jego stanu zdrowia. Tuż po zdarzeniu głos zabrał dyrektor cyklu Sandro Pertile, który uspokajał kibiców.

- Kacper Tomasiak nadal przebywa z medykami, ale generalnie wszystko jest w porządku. Nic groźnego – przekazał dziennikarz Dominik Formela.

Niestety, nowe informacje przekazał w tej sprawie Maciej Maciusiak. Polski skokczek udał się do szpitala!

Maciej Maciusiak: Kacper Tomasiak przejdzie szczegółowe badania

Sytuacja okazała się jednak bardziej skomplikowana. W rozmowie z Eurosportem trener polskich skoczków Maciej Maciusiak zdradził, że zawodnik zostanie przewieziony do szpitala. - Kacper jest w porządku, rozmawiałem z nim, jest przytomny, rozmawiał przez telefon z rodzicami - powiedział szkoleniowiec.

Chwilę później dodał jednak ważną informację. - Kacper pojedzie do szpitala, gdzie przejdzie szczegółowe badania, gdyż narzeka, że boli go kark. Musimy wiedzieć, czy nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń – dodał.

To właśnie ból karku wzbudził największy niepokój sztabu szkoleniowego. W takich sytuacjach lekarze nie chcą ryzykować i decydują się na dokładną diagnostykę. Maciusiak jasno podkreślił, że najważniejsze jest zdrowie zawodnika. – Zdrowie jest najważniejsze, nie będziemy ryzykowali – zaznaczył.