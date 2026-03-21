Blamaż Piotra Żyły w Vikersund. Generalnie Polacy zaprezentowali się tragicznie!

Polscy skoczkowie narciarscy zaprezentowali się tragicznie podczas Pucharu Świata na mamucim obiekcie w Vikersund.

Piotr Żyła skompromitował się w serii próbnej, a w konkursie nie awansował do serii finałowej, podobnie jak Maciej Kot i Paweł Wąsek.

Jedynym Polakiem, który awansował do serii finałowej, był Aleksander Zniszczoł, zajmując ostatecznie 27. miejsce.

Kacper Tomasiak, potrójny medalista olimpijski z 2026 roku, odpadł w kwalifikacjach, ale był to jego debiut na mamucie.

Kompromitacja Piotra Żyły na mamucie w Vikersund

Po znakomitych dla naszych skoczków Igrzyskach Olimpijskich 2026, zwiększyły się nasze apetyty na sukcesy. Niestety, w Pucharze Świata kolejny raz przyszło nam oglądać smutne zderzenie z rzeczywistością. Do konkursu na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund awansowała czwórka Polaków: Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek. W kwalifikacjach odpadli za to Kamil Stoch i... potrójny medalista olimpijski Kacper Tomasiak. 19-latka usprawiedliwia jednak to, że na mamucie dopiero debiutował. W sobotę jeszcze przed zawodami - w serii próbnej - skompromitował się Piotr Żyła, który pofrunął na odległość... 125,5 metra. W konkursie skoczył już dalej (196 m), ale to nie wystarczyło do awansu do serii finałowej. Z Polaków do finału zresztą wszedł tylko Aleksander Zniszczoł, który skoczył 206 metrów i zajął 26. miejsce.

Stephan Embacher pierwszy w Vikersund, Aleksander Zniszczoł daleko

W konkursie w Vikersund karty w dużej mierze rozdawał wiatr, co jednak nie może do końca tłumaczyć tragicznego występu reprezentantów Polski. Ostatecznie Aleksander Zniszczoł nieco spadł i uplasował się na 27. miejscu. Zwyciężył Austriak Stephan Embacher. Drugi był Japończyk Tomofumi Naito, a trzeci - Norweg Johann Andre Forfang. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Słoweniec Domen Prevc przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim i Austriakiem Danielem Tschofenigiem. Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak - jest osiemnasty.

Pierwsza "10" Pucharu Świata po konkursie w Vikersund

Domen Prevc Słowenia - 1968 pkt. Ryoyu Kobayashi Japonia 1173 pkt. Daniel Tschofenig Austria 1049 - pkt. Ren Nikaido Japonia 1015 - pkt. Philipp Raimund Niemcy - 961 pkt. Stephan Embacher Austria - 958 pkt. Anze Lanisek Słowenia - 953 pkt. Jan Hoerl Austria - 772 pkt. Felix Hoffmann Niemcy - 662 pkt. Stefan Kraft - 573 pkt.

