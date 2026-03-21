Blamaż Piotra Żyły w Vikersund. Generalnie Polacy zaprezentowali się tragicznie!

Piotr Lekszycki
2026-03-21 19:12

Sezon w skokach narciarskich dobiega końca. Nasze nadzieje na dobrą końcówkę sezonu rozbudziły Igrzyska Olimpijskie 2026, a przede wszystkim Kacper Tomasiak, który z Włoch przywiózł trzy medale. Ci, którzy liczyli na dobry występ naszych skoczków w Vikersund, mocno się przeliczyli. Blamaż zaliczył Piotr Żyła, a reszta... Też szkoda gadać. Generalnie Polacy zaprezentowali się tragicznie!

i

  • Polscy skoczkowie narciarscy zaprezentowali się tragicznie podczas Pucharu Świata na mamucim obiekcie w Vikersund.
  • Piotr Żyła skompromitował się w serii próbnej, a w konkursie nie awansował do serii finałowej, podobnie jak Maciej Kot i Paweł Wąsek.
  • Jedynym Polakiem, który awansował do serii finałowej, był Aleksander Zniszczoł, zajmując ostatecznie 27. miejsce.
  • Kacper Tomasiak, potrójny medalista olimpijski z 2026 roku, odpadł w kwalifikacjach, ale był to jego debiut na mamucie.

Kompromitacja Piotra Żyły na mamucie w Vikersund

Po znakomitych dla naszych skoczków Igrzyskach Olimpijskich 2026, zwiększyły się nasze apetyty na sukcesy. Niestety, w Pucharze Świata kolejny raz przyszło nam oglądać smutne zderzenie z rzeczywistością. Do konkursu na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund awansowała czwórka Polaków: Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek. W kwalifikacjach odpadli za to Kamil Stoch i... potrójny medalista olimpijski Kacper Tomasiak. 19-latka usprawiedliwia jednak to, że na mamucie dopiero debiutował. W sobotę jeszcze przed zawodami - w serii próbnej - skompromitował się Piotr Żyła, który pofrunął na odległość... 125,5 metra. W konkursie skoczył już dalej (196 m), ale to nie wystarczyło do awansu do serii finałowej. Z Polaków do finału zresztą wszedł tylko Aleksander Zniszczoł, który skoczył 206 metrów i zajął 26. miejsce. 

Stephan Embacher pierwszy w Vikersund, Aleksander Zniszczoł daleko

W konkursie w Vikersund karty w dużej mierze rozdawał wiatr, co jednak nie może do końca tłumaczyć tragicznego występu reprezentantów Polski. Ostatecznie Aleksander Zniszczoł nieco spadł i uplasował się na 27. miejscu. Zwyciężył Austriak Stephan Embacher. Drugi był Japończyk Tomofumi Naito, a trzeci - Norweg Johann Andre Forfang. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Słoweniec Domen Prevc przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim i Austriakiem Danielem Tschofenigiem. Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak - jest osiemnasty. 

Pierwsza "10" Pucharu Świata po konkursie w Vikersund

  1. Domen Prevc Słowenia - 1968 pkt.
  2. Ryoyu Kobayashi Japonia 1173 pkt.
  3. Daniel Tschofenig Austria 1049 - pkt.
  4. Ren Nikaido Japonia 1015 - pkt.
  5. Philipp Raimund Niemcy - 961 pkt.
  6. Stephan Embacher Austria - 958 pkt.
  7. Anze Lanisek Słowenia - 953 pkt.
  8. Jan Hoerl Austria - 772 pkt.
  9. Felix Hoffmann Niemcy - 662 pkt.
  10. Stefan Kraft - 573 pkt.

