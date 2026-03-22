Skoki w Vikersund: Konkurs odwołany. Wcześniej groźny upadek Tomasiaka w kwalifikacjach

Skoki w Vikersund: Polacy nie powalczyli w Norwegii. Konkurs odwołany

Z powodu zbyt silnego, zmiennego wiatru odwołano kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Jako pierwszy skakał Kacper Tomasiak, który po lądowaniu miał upadek. Polak nie podniósł się samodzielnie, został zniesiony ze skoczni przez służby medyczne. Trzykrotny medalista olimpijski został zbadany przez sztab medyczny na skoczni. Jak poinformował dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala.

Kwalifikacje odwołano, a o godzinie 17.15 planowano start konkursu, gdy pogoda się miała poprawić. Niestety, żaden z 59 skoczków nie oddał swojej próby z powodu zbyt mocno wiejącego wiatru. Próbę startu zorganizowano kilkukrotnie. O 18:15 jury podjęło jednak decyzję o odwołaniu całego konkursu.

