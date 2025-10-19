LGP w Hinzenbach: Piękne pożegnanie Kamila Stocha. Tak przeskoczył skocznię [WIDEO]

W sobotę Kamil Stoch zanotował w Hinzenbach najlepszy wynik w karierze. Wcześniej było to 6. miejsce w zawodach Letniego Grand Prix 2015, ale po dziesięciu latach trzykrotny mistrz olimpijski poprawił ten rezultat. W sobotnim konkursie otarł się o podium, zajmując 4. miejsce - teoretycznie najgorsze dla sportowców, ale dla Stocha było niczym zwycięstwo. Nic dziwnego, skoro dopiero czwarty raz w bogatej karierze uplasował się w Hinzenbach w czołowej "10" i to tuż za podium. W niedzielę stanął z kolei przed ostatnią szansą, aby wskoczyć na nielubianej skoczni na podium. Rywali miał jednak najmocniejszych z możliwych.

LGP w Hinzenbach: Ostatni skok Kamila Stocha

Już po pierwszej serii myśli o podium należało traktować w kategoriach cudu. Stoch po skoku na 84,5 m zajmował 16. miejsce ze sporą stratą do czołówki. Nie stracił jednak motywacji i w drugiej serii oddał fenomenalny skok za rozmiar skoczni! W pożegnalnej próbie na obiekcie HS90 uzyskał 93 metry - najdłuższą odległość konkursu wraz ze zwycięzcą Janem Hoerlem i sobotnim triumfatorem, znakomitym Philippem Raimundem.

Ten świetny skok pozwolił Stochowi przebić się do czołowej "10". Podobnie jak w sobotę był też najlepszym z Polaków, tym razem na 9. miejscu. To jego trzeci najlepszy wynik w Hinzenbach w całej karierze! Piękny finałowy skok 38-latka możesz obejrzeć poniżej.

Stoch najlepszy, komplet Polaków z punktami

Po pierwszej serii przed Stochem znajdowali się m.in. Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Piotr Żyła, ale ostatecznie tylko najbardziej utytułowany z Polaków uplasował się w czołowej "10". Tuż za nią, na 11. miejscu konkurs skończył Żyła. Na 16. pozycji ex aequo uplasowali się Kubacki i Wąsek, a punkty zdobyli też 23. Maciej Kot i 27. Aleksander Zniszczoł.

Konkurs wygrał fenomenalny Jan Hoerl. Podobnie jak w sobotę, drugi był Daniel Tschofenig, a na najniższym stopniu podium stanął Ryoyu Kobayashi. Nowym liderem LGP został z kolei czwarty dzisiaj Philipp Raimund, który przegrał podium niskimi notami za styl po skoku na 93 m w drugiej serii. W klasyfikacji generalnej przed ostatnim konkursem w Klingenthal najwyżej sklasyfikowany z Polaków jest piąty Stoch (308 pkt). Do lidera traci jednak 102 pkt i nie ma już szans na zwycięstwo w całym cyklu. Szósty jest Kubacki (294 pkt), dziesiąty Kot (211 pkt), a jedenasty Żyła (187 pkt). Punktowali również 21. Zniszczoł (120 pkt) i 51. Wąsek (30 pkt).