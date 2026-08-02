LGP w Wiśle: Polski debiutant walczył o podium, a tu taki cios! Życiowy wynik przepadł

Konkursy w Wiśle zainaugurowały zmagania w Letnim Grand Prix 2026.

W niedzielę świetnie skakał debiutujący w zawodach tej rangi Kamil Waszek, ale przez dyskwalifikację stracił 6. miejsce.

Najlepszy z Polaków w obu konkursach był więc Kacper Tomasiak - na 7. i 10. miejscu.

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Skoczkowie rozpoczęli zmagania w ramach Letniego Grand Prix 2026. W sobotnim konkursie w Wiśle wystartowało 10 Polaków, a najlepszy z nich Kacper Tomasiak zajął 7. miejsce. Niewiele słabiej wypadł 10. Dawid Kubacki, z kolei punkty zdobyli też 16. Maciej Kot, 21. Klemens Joniak i 27. Paweł Wąsek. Po dyskwalifikacji Norwega Kristoffera Eriksena Sundala na 30. miejsce przesunął się Aleksander Zniszczoł, ale to debiutujący w ten weekend w zawodach elity Kamil Waszek uzupełnił skład Polski na niedzielne zawody bez grupy krajowej. I ta decyzja szybko się spłaciła.

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31. w sobotę Waszek, dla którego jest to pierwszy sezon w kategorii seniorów, wedle doniesień świetnie prezentował się na treningach przed LGP. Wysoką formę potwierdził w niedzielę, skacząc w pierwszej serii 137 metrów, co dało mu 3. miejsce! W finale 20-latek nie utrzymał co prawda pozycji na podium, ale po 6. miejscu i tak byłby bohaterem dla polskich kibiców. Niestety, tuż po zawodach został zdyskwalifikowany za nieregulaminową szerokość nart i nie zdobył nawet punktu... Jak poinformował sam Waszek, szpice w jego nartach nie pasowały do szablonu i "trzeba będzie to naprawić", bo takie przyszły z fabryki producenta.

Tym samym najlepszym z Polaków ponownie był Tomasiak, tym razem na 10. miejscu. 18. był Kot, 23. Wąsek, 29. Kubacki, a dopiero 31. Joniak, więc trudno powiedzieć, że Biało-Czerwoni odegrali kluczowe role. Bohaterem pierwszego weekendu LGP został Japończyk Naoki Nakamura, który wygrał oba konkursy. W sobotę na podium wskoczyli też odradzający się Austriak Marco Woergoetter i Szwajcar Gregor Deschwanden, z kolei w niedzielę sensację sprawił 19-letni Estończyk Kaimar Vagul na 2. miejscu! Tuż za nim uplasował się Słoweniec Rok Oblak, z którym o 0,5 pkt przegrał Deschwanden.

Oto klasyfikacja LGP po dwóch konkursach w Wiśle:

1. Naoki Nakamura (Japonia) 200 pkt

2. Marco Woergoetter (Austria) 112

3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 110

4. Kaimar Vagul (Estonia) 96

5. Danił Wasiljew (Kazachstan) 95

6. Roman Koudelka (Czechy) 81

...

8. Kacper Tomasiak (Polska) 62

15. Maciej Kot (Polska) 28

Dawid Kubacki (Polska) 28

25. Paweł Wąsek (Polska) 12

27. Klemens Joniak (Polska) 10

38. Aleksander Zniszczoł (Polska) 1

Naoki Nakamura ponownie zwycięski w Wiśle! Kaimar Vagul i Rok Oblak na podium!Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak na 10. miejscu. Pierwotnie szósty Kamil Waszek został zdyskwalifikowany za nieregulaminową długość nart #Wisła #skijumpingfamily pic.twitter.com/ACDtnyc3sk— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) August 2, 2026