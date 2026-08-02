LGP w Wiśle: Polski debiutant walczył o podium, a tu taki cios! Życiowy wynik przepadł

- Konkursy w Wiśle zainaugurowały zmagania w Letnim Grand Prix 2026.
- W niedzielę świetnie skakał debiutujący w zawodach tej rangi Kamil Waszek, ale przez dyskwalifikację stracił 6. miejsce.
- Najlepszy z Polaków w obu konkursach był więc Kacper Tomasiak - na 7. i 10. miejscu.
LGP w Wiśle. Błysk i dramat Kamila Waszka, sensacja na podium
Skoczkowie rozpoczęli zmagania w ramach Letniego Grand Prix 2026. W sobotnim konkursie w Wiśle wystartowało 10 Polaków, a najlepszy z nich Kacper Tomasiak zajął 7. miejsce. Niewiele słabiej wypadł 10. Dawid Kubacki, z kolei punkty zdobyli też 16. Maciej Kot, 21. Klemens Joniak i 27. Paweł Wąsek. Po dyskwalifikacji Norwega Kristoffera Eriksena Sundala na 30. miejsce przesunął się Aleksander Zniszczoł, ale to debiutujący w ten weekend w zawodach elity Kamil Waszek uzupełnił skład Polski na niedzielne zawody bez grupy krajowej. I ta decyzja szybko się spłaciła.
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31. w sobotę Waszek, dla którego jest to pierwszy sezon w kategorii seniorów, wedle doniesień świetnie prezentował się na treningach przed LGP. Wysoką formę potwierdził w niedzielę, skacząc w pierwszej serii 137 metrów, co dało mu 3. miejsce! W finale 20-latek nie utrzymał co prawda pozycji na podium, ale po 6. miejscu i tak byłby bohaterem dla polskich kibiców. Niestety, tuż po zawodach został zdyskwalifikowany za nieregulaminową szerokość nart i nie zdobył nawet punktu... Jak poinformował sam Waszek, szpice w jego nartach nie pasowały do szablonu i "trzeba będzie to naprawić", bo takie przyszły z fabryki producenta.
Tym samym najlepszym z Polaków ponownie był Tomasiak, tym razem na 10. miejscu. 18. był Kot, 23. Wąsek, 29. Kubacki, a dopiero 31. Joniak, więc trudno powiedzieć, że Biało-Czerwoni odegrali kluczowe role. Bohaterem pierwszego weekendu LGP został Japończyk Naoki Nakamura, który wygrał oba konkursy. W sobotę na podium wskoczyli też odradzający się Austriak Marco Woergoetter i Szwajcar Gregor Deschwanden, z kolei w niedzielę sensację sprawił 19-letni Estończyk Kaimar Vagul na 2. miejscu! Tuż za nim uplasował się Słoweniec Rok Oblak, z którym o 0,5 pkt przegrał Deschwanden.
Oto klasyfikacja LGP po dwóch konkursach w Wiśle:
- 1. Naoki Nakamura (Japonia) 200 pkt
- 2. Marco Woergoetter (Austria) 112
- 3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 110
- 4. Kaimar Vagul (Estonia) 96
- 5. Danił Wasiljew (Kazachstan) 95
- 6. Roman Koudelka (Czechy) 81
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- 8. Kacper Tomasiak (Polska) 62
- 15. Maciej Kot (Polska) 28
- Dawid Kubacki (Polska) 28
- 25. Paweł Wąsek (Polska) 12
- 27. Klemens Joniak (Polska) 10
- 38. Aleksander Zniszczoł (Polska) 1