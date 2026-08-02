LGP w Wiśle: Polski debiutant walczył o podium, a tu taki cios! Życiowy wynik przepadł

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-08-02 19:41

Cykl Letniego Grand Prix 2026 został zainaugurowany w Wiśle. W niedzielnym konkursie polskim bohaterem był debiutujący w elicie 20-letni Kamil Waszek - po 1. serii był trzeci, a ostatecznie zająłby 6. miejsce, tyle że już po zawodach został zdyskwalifikowany za nieprzepisową szerokość nart... Tym samym najlepszy z Polaków podobnie jak w sobotę był tym razem 10. Kacper Tomasiak. Sensacyjnie na podium wskoczył jego rówieśnik z Estonii Kaimar Vagul, a drugie zwycięstwo w Wiśle odniósł Japończyk Naoki Nakamura.

Skoczek narciarski Kamil Waszek w białym kombinezonie i kasku. O dramatach Polaków w Wiśle przeczytasz na SE Supersport.
Autor: ART SERVICE LGP w Wiśle: Kacper Tomasiak
  • Konkursy w Wiśle zainaugurowały zmagania w Letnim Grand Prix 2026.
  • W niedzielę świetnie skakał debiutujący w zawodach tej rangi Kamil Waszek, ale przez dyskwalifikację stracił 6. miejsce.
  • Najlepszy z Polaków w obu konkursach był więc Kacper Tomasiak - na 7. i 10. miejscu.

LGP w Wiśle. Błysk i dramat Kamila Waszka, sensacja na podium

Skoczkowie rozpoczęli zmagania w ramach Letniego Grand Prix 2026. W sobotnim konkursie w Wiśle wystartowało 10 Polaków, a najlepszy z nich Kacper Tomasiak zajął 7. miejsce. Niewiele słabiej wypadł 10. Dawid Kubacki, z kolei punkty zdobyli też 16. Maciej Kot, 21. Klemens Joniak i 27. Paweł Wąsek. Po dyskwalifikacji Norwega Kristoffera Eriksena Sundala na 30. miejsce przesunął się Aleksander Zniszczoł, ale to debiutujący w ten weekend w zawodach elity Kamil Waszek uzupełnił skład Polski na niedzielne zawody bez grupy krajowej. I ta decyzja szybko się spłaciła.

Pustka po odejściu Kamila Stocha. Kacper Tomasiak nie ukrywa. "Jest dziwnie"

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą!
Pytanie 1 z 20
Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to...
Kamil Stoch

31. w sobotę Waszek, dla którego jest to pierwszy sezon w kategorii seniorów, wedle doniesień świetnie prezentował się na treningach przed LGP. Wysoką formę potwierdził w niedzielę, skacząc w pierwszej serii 137 metrów, co dało mu 3. miejsce! W finale 20-latek nie utrzymał co prawda pozycji na podium, ale po 6. miejscu i tak byłby bohaterem dla polskich kibiców. Niestety, tuż po zawodach został zdyskwalifikowany za nieregulaminową szerokość nart i nie zdobył nawet punktu... Jak poinformował sam Waszek, szpice w jego nartach nie pasowały do szablonu i "trzeba będzie to naprawić", bo takie przyszły z fabryki producenta.

Tym samym najlepszym z Polaków ponownie był Tomasiak, tym razem na 10. miejscu. 18. był Kot, 23. Wąsek, 29. Kubacki, a dopiero 31. Joniak, więc trudno powiedzieć, że Biało-Czerwoni odegrali kluczowe role. Bohaterem pierwszego weekendu LGP został Japończyk Naoki Nakamura, który wygrał oba konkursy. W sobotę na podium wskoczyli też odradzający się Austriak Marco Woergoetter i Szwajcar Gregor Deschwanden, z kolei w niedzielę sensację sprawił 19-letni Estończyk Kaimar Vagul na 2. miejscu! Tuż za nim uplasował się Słoweniec Rok Oblak, z którym o 0,5 pkt przegrał Deschwanden.

Oto klasyfikacja LGP po dwóch konkursach w Wiśle:

  • 1. Naoki Nakamura (Japonia) 200 pkt
  • 2. Marco Woergoetter (Austria) 112
  • 3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 110
  • 4. Kaimar Vagul (Estonia) 96
  • 5. Danił Wasiljew (Kazachstan) 95
  • 6. Roman Koudelka (Czechy) 81
  • ...
  • 8. Kacper Tomasiak (Polska) 62
  • 15. Maciej Kot (Polska) 28
  • Dawid Kubacki (Polska) 28
  • 25. Paweł Wąsek (Polska) 12
  • 27. Klemens Joniak (Polska) 10
  • 38. Aleksander Zniszczoł (Polska) 1
Kacper Tomasiak o powrocie Stefana Horngachera do Polski. "Jest inaczej"
SKOKI NARCIARSKIE
WISŁA
Kacper Tomasiak
LGP