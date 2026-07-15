Mamy połowę lipca, a Kacper Tomasiak już wygrywa! Piorunujące skoki bohatera igrzysk

Kacper Tomasiak wygrał Memoriał Olimpijczyków w Szczyrku.

Były to pierwsze zawody w tym sezonie i sprawdzian formy przed zbliżającym się startem Letniego Grand Prix w Wiśle.

Obok bohatera igrzysk na podium stanęli jego partner ze srebrnego duetu Paweł Wąsek i dość niespodziewanie młody Kamil Waszek.

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Za Kacprem Tomasiakiem wspaniały sezon, a nowy rozpoczął z wysokiego C. W środę, 15 lipca, w Szczyrku na skoczni Skalite (HS104) odbył się Międzynarodowy Memoriał Olimpijczyków pamięci Józefa Przybyły - pierwsze letnie zawody. Na starcie stanęło 62 zawodników, w tym trzy polskie skoczkinie i czterech reprezentantów Czech, z najlepszymi polskimi skoczkami na czele. Najlepszy okazał się właśnie 19-letni multimedalista ostatnich igrzysk Mediolan-Cortina 2026, choć różnice w czołówce były niewielkie.

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Po pierwszej serii na prowadzeniu było aż czterech zawodników: Kacper Tomasiak (102 m), Piotr Żyła (102 m), Paweł Wąsek (102,5 m) i Jakub Wolny (102,5 m) uzyskali identyczną notę. W finale najlepszy polski skoczek minionej zimy potwierdził moc, skacząc 100,5 m, dzięki czemu ostatecznie o 2,5 pkt wyprzedził Wąska (100 m). Udany atak na podium z siódmej pozycji przeprowadził niespełna 20-letni Kamil Waszek, dla którego będzie to pierwszy sezon w roli seniora. Trzecie miejsce dały mu skoki na 106,5 i 100 m. Czołówka w obu seriach skakała z 13. belki, tymczasem on rywalizował z 14. i 12.

Tuż za podium uplasowali się Klemens Joniak (100/102 m), Jakub Wolny (102,5/98,5 m), Maciej Kot (102,5/99 m), Aleksander Zniszczoł (101,5/99,5 m), Dawid Kubacki (100/100,5 m) i Piotr Żyła (102/97,5 m). Strata tego ostatniego do trzeciego Waszka wyniosła zaledwie 6 pkt! Czołową "10" ze stratą 11 pkt do Żyły uzupełnił 19-letni junior Łukasz Łukaszczyk.

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Memoriał w Szczyrku stanowił ważny test przed zbliżającą się inauguracją Letniego Grand Prix. Pierwsze zawody w Wiśle już w dniach 1-2 sierpnia, a Polska będzie mogła wystawić w nich 10 zawodników (6+4 z grupy krajowej).

Wyniki Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku (15 lipca 2026 r.):

1. Kacper Tomasiak - 275 pkt (102/100,5 m)

2. Paweł Wąsek - 272,5 pkt (102,5/100 m)

3. Kamil Waszek - 272 pkt (106,5/100 m)

4. Klemens Joniak - 270,5 pkt (100/102 m)

5. Jakub Wolny - 270 pkt (102,5/98,5 m)

6. Maciej Kot - 269,5 pkt (102,5/99 m)

7. Aleksander Zniszczoł - 269 pkt (101,5/99,5 m)

8. Dawid Kubacki - 268 pkt (100/100,5 m)

9. Piotr Żyła - 266 pkt (102/97,5 m)

10. Łukasz Łukaszczyk - 255 pkt (99,5/100 m)

...

15. Konrad Tomasiak - 238,5 pkt (102,5/98 m)

18. Anna Twardosz - 228 pkt (101,5/98 m)

26. Andrzej Stękała - 218,5 pkt (87/94,5 m)

34. Jan Habdas - 101,5 pkt (84,5 m)

53. Kamila Karpiel - 58,5 pkt (76 m)

61. Lena Gwóźdź - 15,5 pkt (57 m)

Kacper Tomasiak triumfatorem tegorocznej edycji Memoriału Olimpijczyków w Szczyrku!Drugie miejsce zająl Paweł Wąsek, a trzecie - Kamil Waszek #skijumpingfamily pic.twitter.com/oSvFf8o6w8— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) July 15, 2026