Niemcy w ciężkim szoku po tym, jakie mieszkanie dostał Kacper Tomasiak. "Zaledwie"

Po publicznej awanturze z polskim związkiem, Kacper Tomasiak, bohater igrzysk olimpijskich, wreszcie otrzymał należną mu fortunę za medale.

Skoczek zgarnął 2 miliony złotych i, jak donoszą niemieckie media, również mieszkanie od sponsora.

Odkryj, dlaczego metraż nowego lokum Tomasiaka budzi zdziwienie zagranicznych dziennikarzy i co sam sportowiec sądzi o swoim nowym nabytku.

Fortuna za medale. Koniec sporu z polskim związkiem

Afera o premie dla polskich skoczków nareszcie została zamknięta, przynajmniej w przypadku Kacpra Tomasiaka. 19-letni zawodnik, który na igrzyskach sensacyjnie zdobył dwa srebrne i jeden brązowy medal, mógł w końcu odetchnąć z ulgą. Jak przypominają niemieccy dziennikarze, tuż po jego sukcesie wybuchł spór, ponieważ PKOl początkowo chciał wypłacać nagrodę w ratach rozłożonych na siedem lat.

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Publiczna presja przyniosła jednak skutek. PKOl ugiął się i wypłacił całą sumę jednorazowo. Ostatecznie na konto Tomasiaka wpłynęła kwota dwóch milionów złotych, co w przeliczeniu daje około 470 tysięcy euro.

Mieszkanie od sponsora. "Zaledwie 45 metrów"

To jednak nie koniec nagród. Jeden ze sponsorów polskiego związku podarował młodemu bohaterowi nowe mieszkanie. Tomasiak już wybrał nieruchomość w aglomeracji warszawskiej. Niemieccy dziennikarze z portalu sport.de zwracają jednak uwagę na metraż lokalu. Podkreślają, że choć kosztowało ono około miliona złotych, ma "zaledwie 45 metrów kwadratowych". Sam sportowiec nie widzi w tym jednak żadnego problemu i cieszy się z nowego nabytku.

- Nie miałem większych problemów z wyborem mieszkania, ponieważ rodzice bardzo mi w tym pomogli. Gdybym musiał decydować sam, byłoby to o wiele trudniejsze. Dzięki ich wsparciu wszystko poszło łatwiej, bo mają w takich sprawach więcej doświadczenia i wiedzy - wyjaśnił Tomasiak w rozmowie z "Faktem", cytowanej przez niemiecki portal.

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A co z pozostałą częścią fortuny? 19-latek na razie nie ma konkretnych planów i, jak przyznaje, zamierza odłożyć większość pieniędzy na przyszłość.

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Kacper Tomasiak dla „SE”: Nagrody za medale zainwestuję w mieszkanie