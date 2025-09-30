Nie żyje legendarny skoczek narciarski. Jego wyczyn przeszedł do historii

Horst Queck zmarł 20 września, ale wiadomość o jego śmierci została podana do publicznej wiadomości dopiero dziesięć dni później. Potwierdził ją Turyński Związek Narciarski, poinformowany przez rodzinę NRD-owskiego skoczka. Właśnie z Turyngii, a konkretnie z miejscowości Steinach pochodził Queck. W 1969 roku został mistrzem Niemiec Wschodnich na dużej skoczni, ale największym sukcesem w jego karierze był Turniej Czterech Skoczni 1969/70.
Przerażające sceny na skoczni w Predazzo! Krzyk niósł się po całym obiekcie. Koniec kariery?
Nie żyje Horst Queck, legendarny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni
Reprezentant NRD został bowiem pierwszym skoczkiem w historii, który wygrał TCS bez zwycięstwa w którymś z czterech konkursów! O zaledwie 2,8 pkt pokonał wtedy legendarnego Norwega Bjoerna Wirkolę, który walczył o czwarty z rzędu triumf w niemiecko-austriackim cyklu. Złożyły się na to drugie miejsca Quecka w Oberstdorfie i Innsbrucku, dziesiąte w Garmisch-Partenkirchen i czwarte w Bischofshofen. Skokiem na 99 m w Innsbrucku ustanowił przy okazji rekord skoczni, który przetrwał aż 5 lat.
Queck był też pierwszym triumfatorem TCS z NRD od Helmuta Recknagela w 1961 roku. Rozpoczął złotą erę dla skoczków z Niemiec Wschodnich - po nim Turniej wygrywali także Rainer Schmidt (1972/1973), Hans-Georg Aschenbach (1973/1974) i Jochen Danneberg (1975/1976 i 1976/1977).
Tragedia w rodzinie Adama Małysza! Pilna prośba córki legendarnego skoczka
Jego karierę zahamował poważny upadek podczas lotów narciarskich w Oberstdorfie. Niewiele wcześniej został w 1970 r. podwójnym mistrzem NRD - na skoczni normalnej i dużej. W wyniku tego upadku spędził kilka tygodni w szpitalu ze złamanym czwartym kręgiem szyjnym. Karierę zakończył rok później, gdy po powrocie do skakania doznał poważnej kontuzji uda. Później pracował jako trener, był m.in. asystentem legendarnego Reinharda Hessa.