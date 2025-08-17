Niewiarygodne, ile Maciej Kot czekał na zwycięstwo! Wielu już dawno by się poddało

Maciej Kot wygrał po latach oczekiwań! Wykazał się wielką cierpliwością

Maciej Kot od kilku lat ma poważne problemy, by na stałe znaleźć się w kadrze polski na zawody Pucharu Świata. Co pewien czas dostaje szansę sprawdzić się w PŚ, gdy inni skoczkowie zawodzą, lecz rzadko udaje mu się punktować – w ostatnim czasie jego wynik punktowy w całym sezonie nie przekraczał kilkudziesięciu punktów. Tym bardziej trzeba się się cofnąć w czasie, żeby znaleźć konkursy, w których Maciej Kot stawał na podium czy wygrywał konkurs na tym poziomie – czy to w zimowych Pucharze Świata, czy Letnim Grand Prix. Okazuje się, że od tego czasu minęło naprawdę dużo czasu.

Polacy zdominowali konkurs w Wiśle! Maciej Kot triumfatorem, Kamil Stoch na trzecim miejscu

Co ciekawe, Maciej Kot skakał w sobotę jako pierwszy i... jako ostatni. Otworzył on konkurs i prowadził przez całą pierwszą serię! A jako lider, skakał oczywiście na końcu drugiej serii i skokiem na 132,5 metra zapewnił sobie zwycięstwo. Po raz ostatni na podium takiej imprezy Maciej Kot stał w... 2017 roku gdy 12 sierpnia w Courchevel zajął drugie miejsce w konkursie LGP. Nieco dłużej czekał na zwycięstwo - w lutym 2017 roku wygrał konkurs Pucharu Świata w Pjongczangu i jak policzono, od tamtego czasu minęło... 3103 dni!

Trzeba przyznać, że Maciej Kot jest naprawdę wytrwały – wspomniany tu sezon 2016/2017 był najlepszym w jego karierze – wygrał dwa konkursy, a łącznie zdobył 985 punktów i zajął 5. miejsce w klasyfikacji generalnej! Rok później było to już tylko 261 punktów, a kolejne lata to pasmo porażek – Kot przez siedem kolejnych sezonów miał problem żeby złapać się do kadry A, najwięcej zdobył 40 punktów w jednym sezonie, a w najgorszym nie zapunktował wcale. Mimo tego nie poddawał się i dalej trenował, walcząc o swoje miejsce w składzie. I choć to „tylko” konkurs Letniego Grand Prix, to na pewno zwycięstwo smakowało mu wyjątkowo.