W czwartek w Planicy rozpoczynają się finałowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, które będą ostatnimi w karierze Kamila Stocha.

W zawodach zabraknie kilku kluczowych skoczków, co otwiera szanse na inne rozstrzygnięcia.

Czy Kamil Stoch pożegna się z karierą medalem? Sprawdź, o której skoki dzisiaj i pełny program zawodów!

38-letni Kamil Stoch ma w dorobku m.in. trzy złote medale olimpijskie i jeden brązowy. W klasyfikacji polskich multimedalistów zimowych igrzysk nie było bardziej utytułowanego zawodnika. Więcej krążków - pięć - zdobyła biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk, ale w tym tylko dwa złote.

Ostatnie sukcesy Kamil Stoch odnosił jednak dość dawno, bo w 2021 roku. Wtedy po raz ostatni wygrał konkurs Pucharu Świata - 9 stycznia w Titisee-Neustadt, bezpośrednio po Turnieju Czterech Skoczni, w którym triumfował w Innsbrucku i Bischofshofen oraz w klasyfikacji generalnej. W kolejnych latach nie stanął już ani razu na podium indywidualnych zawodów.

Kamil Stoch pożegna się z Pucharem Świata. Kibice wyleją morze łez! Wzruszające chwile przed nami

W tym sezonie również nie błyszczał. Nie udały mu się igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo, a najlepszy wynik osiągnął 6 marca, zajmując 10. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Lahti, najwyższe od 1 kwietnia 2023 roku, kiedy był także dziesiąty w Planicy.

Kamil Stoch wystartuje w czwartek w kwalifikacjach do piątkowego konkursu. Na sobotę zaplanowano rywalizację drużynową mężczyzn oraz indywidualną kobiet, bez Polek. W niedzielę odbędzie się ostatni w sezonie 2025/26 konkurs z udziałem czołowych 30 zawodników w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Obecnie Stoch zajmuje w niej 31. miejsce, ale w Planicy zabraknie kilku wyprzedzających go skoczków, w tym trzykrotnego medalisty olimpijskiego Kacpra Tomasiaka, który w ubiegłą niedzielę przewrócił się podczas kwalifikacji do konkursu PŚ na mamuciej skoczni w norweskim Vikersund. Przy lądowaniu nie odpięła się jedna narta, a on sam obrócił się i uderzył tyłem głowy o zeskok. Zawody ostatecznie odwołano z powodu zbyt silnego wiatru.

Oprócz Kamila Stocha, trener Maciej Maciusiak zabrał do Słowenii Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Klemensa Joniaka i Aleksandra Zniszczoła.

Z uwagi na niekorzystne prognozy pogodowe, kwalifikacje zostały przełożone z godziny 10 na godz. 9.

Skoki dzisiaj: O której godzinie w czwartek kwalifikacje w Planicy?

Na czwartek 26 marca 2026 zaplanowano kwalifikacje do pierwszego konkursu PŚ w Planicy. Początek kwalifikacji o godzinie 9 (przełożone z godz. 10). Transmisja TV na Eurosporcie 1 i HBO Max. Poniżej program zawodów w Planicy.

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie

Program zawodów:

czwartek

8.00 - oficjalny trening mężczyzn

9.00 - kwalifikacje mężczyzn

piątek

9.00 - oficjalny trening kobiet

14.00 - seria próbna mężczyzn

15.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

sobota

8.00 - seria próbna mężczyzn

9.30 - konkurs drużynowy mężczyzn

14.15 - seria próbna kobiet

15.00 - konkurs indywidualny kobiet

niedziela

9.00 - seria próbna mężczyzn

10.00 - konkurs indywidualny mężczyzn