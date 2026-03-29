W niedzielę Kamil Stoch zakończy w Planicy karierę, a PZN szykuje dla niego wyjątkową niespodziankę.

Prezes PZN Adam Małysz zapowiada wzruszające pożegnanie trzykrotnego mistrza olimpijskiego.

Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się ostatni konkurs Kamila Stocha i zobacz, co przygotowano na jego cześć!

Kamil Stoch otrzyma w niedzielę, na zakończenie kariery, niespodziankę – poinformował prezes PZN Adam Małysz pod mamucią skocznią w Planicy. Znakomity w przeszłości skoczek narciarski, którego następcą był Stoch, nie chciał jednak uchylić rąbka tajemnicy. - W niedzielę zobaczycie. Mamy fajną niespodziankę. Nie jest to tylko dla niego, ale również dla jego żony. Mam nadzieję, że mu się spodoba, że będzie to fajne zakończenie i coś, co Kamil zapamięta. Może zostanie z nim na zawsze – powiedział Adam Małysz.

42

Kamil Stoch startował w sobotę w konkursie drużynowym, w którym nie wypadł najlepiej. Polacy zajęli ostatni miejsce. Trzykrotny mistrz olimpijski w niedzielę wystąpi w ostatnim konkursie indywidualnym sezonu Pucharu Świata i w swojej karierze. - Z jednej strony bardzo trudno jest patrzeć na Kamila, w jaki sposób kończy karierę, ale z drugiej strony tyle zrobił dla nas, że i tak jest i pozostanie z nami na wieki wieków amen – podsumował Adam Małysz.

Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Dawid Kubacki w niedzielę już nie wystartują. Wczoraj oddali w Planicy swoje ostatnie skoki w sezonie 2025/26 Pucharu Świata.

Na niedzielę 29 marca 2026 zaplanowano zamykający sezon konkurs PŚ w Planicy. Będzie to pożegnalny występ Kamila Stocha. Początek konkursu o godzinie 10. Transmisja TV na TVN, Eurosporcie 1 oraz HBO Max.

Program zawodów:

niedziela, 29 marca 2026

9.00 - seria próbna mężczyzn

10.00 - konkurs indywidualny mężczyzn

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie