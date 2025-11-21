Rozpoczyna się Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer, z nowym trenerem kadry A.

Dzisiaj odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, a polscy skoczkowie są gotowi do walki o punkty.

Dowiedz się, o której godzinie rozpocznie się konkurs i gdzie obejrzeć transmisję, aby wspierać biało-czerwonych!

Czas rozpocząć nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich! W piątek na skoczni w Lillehammer rozegrany zostanie konkurs drużyn mieszanych. Trener Maciej Maciusiak rozpoczyna pierwszą zimę w roli głównego trenera kadry A i selekcjonera reprezentacji Polski seniorów w skokach narciarskich. A sezon to szczególny, bo obejmuje zimowe igrzyska olimpijskie.

- Jestem bardzo zadowolony z wykonanej pracy treningowej i z zaangażowania zawodników. Nie trzeba było pilnować. Pokazali, że są profesjonalistami - podsumował przygotowania do sezonie trener Maciej Maciusiak w rozmowie z "Super Expressem". - Powstała współpraca wszystkich grup kadry. Nie ma żadnych podgrup. Wszyscy staramy się iść do przodu. Pełna jest współpraca z teamem Kamila Stocha. Wiele czasu treningowego spędzamy razem, a jego trener Michal Doleżal szyje kombinezony dla całej kadry - dodał Maciusiak.

Skoki dzisiaj: PŚ w Lillehammer, konkurs mikstów

Kto wydaje się teraz liderem w polskich skokach? Ostatnio dobrze spisywał się Paweł Wąsek. Formą na igelicie błysnął też Kasper Tomasiak. W kadrze A przeważa teraz wiek trzydzieści plus, są doświadczeni Kamil Stoch (kończy karierę), Piotr Żyła i Dawid Kubacki. - Skoro Dawid Kubacki czy Piotr Żyła wciąż mają wysokie parametry formy, dlaczego nie mieliby nadal startować? Wiek skoczka narciarskiego wydłuża się, bo trening się zmienia. Jest zindywidualizowany i stale monitorowany, a ponadto nie przerzuca się już tak wielu ciężarów - komentuje trener Maciej Maciusiak.

Dramat gwiazdy skoków przed Pucharem Świata! Może zapomnieć o igrzyskach

O której skoki dzisiaj? W piątek 21.11.2025 PŚ w Lillehammer

Na piątek 21 listopada 2025 zaplanowano oficjalne treningi oraz konkurs drużyn mieszanych. Początek konkursy mikstów o godzinie 16. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online na HBO Max.

PŚ w Lillehammer, piątek, 21.11.2025

10:30 Oficjalny trening kobiet

13:30 Oficjalny trening mężczyzn

16:00 Konkurs drużyn mieszanych

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie