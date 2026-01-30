- Willingen gości Puchar Świata w skokach narciarskich, z ostatnimi konkursami przed Igrzyskami Olimpijskimi.
- Piątek to dzień treningów i konkursu drużyn mieszanych na skoczni Mühlenkopfschanze HS147.
- Polska drużyna nie wystąpi w konkursie mikstów z powodu braku części olimpijczyków.
- Sprawdź, o której skoki dzisiaj w Willingen i gdzie będzie transmisja.
Skoczkowie narciarscy wracają do rywalizacji w Pucharze Świata. Przed nami konkursy w Willingen – na największej dużej skoczni w kalendarzu (Muehlenkopfschanze HS147). Na piątek zaplanowano treningi oraz drugi w sezonie konkurs drużyn mieszanych. Dla panów będą to ostatnie zawody przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.
Konkurs Pucharu Świata bez Polski! Kibicu, przygotuj się. Decyzja zapadła
Część olimpijczyków zrezygnowała z wyjazdu do Niemiec tuż przed igrzyskami. W tej grupie są reprezentanci Polski. I to nie tylko Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. W Willingen zabraknie także polskich skoczkiń powołanych na igrzyska - Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej. Ich nieobecność ciągnie za sobą przykre konsekwencje przed piątkowym konkursem mikstów. Polska nie wystawi drużyny mieszanej. W mikście wystartuje 9 zespołów: Włochy, Francja, USA, Finlandia, Norwegia, Niemcy, Austria, Słowenia, Japonia.
Skoki dzisiaj: O której konkurs mikstów w Willingen (piątek 30.01.2026)
Na piątek 30 stycznia zaplanowano konkurs drużyn mieszanych w PŚ w Willingen. Początek konkursu o godzinie 16.10. Transmisja TV na Eurosporcie 1 oraz online w Playerze i HBO Max Go.
Puchar Świata w Willingen (30.01-1.02.2026):
Piątek, 30.01.2026
- 11:00 – Oficjalny trening kobiet
- 13:15 – Oficjalny trening mężczyzn
- 16:10 – Konkurs drużyn mieszanych
Sobota, 31.01.2026
- 11:45 – Kwalifikacje mężczyzn
- 13:15 – Konkurs indywidualny kobiet
- 16:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn
Niedziela, 01.02.2026
- 11:45 – Kwalifikacje mężczyzn
- 13:15 – Konkurs indywidualny kobiet
- 16:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn