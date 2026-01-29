Konkurs Pucharu Świata bez Polski! Kibicu, przygotuj się. Decyzja zapadła

Już za tydzień - 6 lutego - oficjalnie rozpoczną się Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Jednak przed najważniejszą imprezą sezonu odbędzie się jeszcze ostatni test, jakim będą zawody Pucharu Świata w Willingen. Część olimpijczyków zrezygnowała z wyjazdu do Niemiec tuż przed ZIO, a w tej grupie są reprezentanci Polski. I to nie tylko Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek. W Willingen zabraknie także polskich skoczkiń powołanych na igrzyska - Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej. Ich nieobecność ciągnie za sobą przykre konsekwencje przed piątkowym konkursem mikstów.

Konkurs PŚ w Willingen bez Polski

Twardosz i Bełtowska to obecnie jedyne polskie skoczkinie skaczące na poziomie PŚ i jedne z niewielu w ogóle. Poza nimi należy wyróżnić Nicole Konderlę-Juroszek i wracającą do skakania Kamilę Karpiel. Dalej jest już dziura, a obie wymienione zawodniczki nie są obecnie w formie pozwalającej na rywalizację wśród najlepszych. Karpiel zamiast PŚ w Willingen uda się w najbliższy weekend na zawody "drugiej ligi" w Lillehammer. A to oznacza, że Polska nie jest w stanie skompletować drużyny na konkurs mikstów w PŚ.

Powołani na te zawody przez Macieja Maciusiaka skoczkowie - Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł - pojawią się w piątek na skoczni, ale tylko podczas oficjalnych treningów. Późniejsze zawody obejrzą w roli kibiców, a do indywidualnej rywalizacji przystąpią w sobotę. I to jeszcze przed południem, bo na 11:45 zaplanowano kwalifikacje przed konkursem, który ma rozpocząć się o godzinie 16:00.

Oto plan Pucharu Świata w Willingen (30.01-1.02.2026):

Piątek, 30.01.2026

11:00 – Oficjalny trening kobiet

13:15 – Oficjalny trening mężczyzn

16:10 – Konkurs drużyn mieszanych

Sobota, 31.01.2026

11:45 – Kwalifikacje mężczyzn

13:15 – Konkurs indywidualny kobiet

16:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 01.02.2026

11:45 – Kwalifikacje mężczyzn

13:15 – Konkurs indywidualny kobiet

16:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn