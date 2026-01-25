Nagła zmiana w kadrze na igrzyska olimpijskie! PZN aż musiał przepraszać

PZN oficjalnie dokonał korekty w kadrze na igrzyska i przeprasza poszkodowane strony

Tuż po tym, jak ogłoszono kadrę polski na igrzyska olimpijskie, pojawiło się sporo kontrowersji. Fani początkowo gorąco komentowali przede wszystkim fakt, że na zawody w skokach narciarskich pojedzie – oprócz Tomasiaka i Stocha – Paweł Wąsek, a nie Maciej Kot czy Dawid Kubacki, ale to okazało się niczym, w porównaniu z tym jaka afera wybuchła później wokół powołań w narciarstwie alpejskim. Sprawę szerzej opisał Jakub Radomski z „Weszło” - jak się okazało, do kadry na igrzyska została powołana Nikola Komorowska, a pominięto Anielę Sawicką, choć według przepisów ustanowionych przez PZN, to właśnie Sawicka miała pierwszeństwo.

W niedzielę, 25 stycznia, niespodziewanie Nikola Komorowska poinformowała o tym, że wycofuje się ze startu na igrzyskach! Jako przyczynę podała hejt, jaki spadł na nią, po ogłoszeniu kadry na ZIO w Mediolanie i Cortinie. Ostatecznie PZN podjął własne działania w tej sprawie i postanowił oficjalnie skorygować kadrę na igrzyska i przyznał miejsce Anieli Sawickiej. – Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego po ponownej analizie sytuacji, związanej ze składem Kadry Narodowej kobiet w narciarstwie alpejskim na Igrzyska Olimpijskie Milano-Cortina d'Ampezzo 2026, postanawia zmienić podjętą w dniu 22 stycznia 2026 roku uchwałę Zarządu nr U/08/Z/35/26 w ten sposób, że w skład Kadry Narodowej powołane zostają Maryna Gąsienica-Daniel i Aniela Sawicka – czytamy.

Związek w swoim oświadczeniu przeprosił również obie zawodniczki. – Zarząd gorąco przeprasza wszystkie Osoby dotknięte popełnionym błędem - w pierwszej kolejności i w szczególności Zawodniczki Anielę Sawicką i Nikolę Komorowską, ich Trenerów i Bliskich, a także wszystkie Osoby, którym leży na sercu dobro polskiego narciarstwa alpejskiego. Zarząd zdaje sobie sprawę, iż naprawa popełnionego błędu nie wyeliminuje krzywdy wyrządzonej zawodniczkom wspomnianą uchwałą jednak uważa, iż większym złem byłoby nieskorygowanie poczynionego błędu poprzez brak uchylenia uchwały podjętej wbrew obowiązującym Wytycznym Sportowym PZN. Zarząd Polskiego Związku Narciarskiego podkreśla również, że dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości wyeliminować ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji – dodano.

