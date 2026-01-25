Afera w kadrze Polski. 19-latka rezygnuje z igrzysk olimpijskich! Mocne oświadczenie

Aniela Sawicka spełniła międzynarodowe kryteria startu w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026, a w niedzielę debiutuje w zawodach Pucharu Świata w slalomie w Szpindlerowym Młynie, ale zabrakło jej w olimpijskiej kadrze Polski. Kontrowersje związane z tą decyzją na łamach "Weszło" opisał w piątek Jakub Radomski, a w niedzielę poznaliśmy niespodziewane skutki całego zamieszania.

19-letnia Nikola Komorowska rezygnuje z igrzysk

Powołana przez Polski Związek Narciarski alpejka Nikola Komorowska zrezygnowała z udziału w igrzyskach rozpoczynających się 6 lutego! W oświadczeniu przesłanym PAP wskazała na presję mediów i narastający hejt związany z jej powołaniem.

"W obliczu narastającego hejtu oraz bardzo złej atmosfery, jaka wytworzyła się po ogłoszeniu mojej nominacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026, podjęłam jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu sportowym. Fala niesprawiedliwych ocen i ataków, które uderzyły bezpośrednio we mnie jako zawodniczkę i człowieka, przybrała niewyobrażalną i niespotykaną jak dotąd skalę" - napisała Komorowska, która niedawno skończyła 19 lat, była drugą Polką pod względem wyników FIS i jedyną uprawnioną do startu we wszystkich konkurencjach alpejskich. Właśnie większą wszechstronnością i lepszym potencjałem wynikowym PZN uzasadnił decyzję o jej wyborze.

Ciąg dalszy afery przed igrzyskami

W oświadczeniu alpejka wskazała, że ta presja uniemożliwia jej „skoncentrowanie się na przygotowaniach do startów w koronnych konkurencjach – zjeździe i supergigancie”.

"Sport na tym poziomie wymaga maksymalnego skupienia, wewnętrznego spokoju i poczucia wsparcia. Niestety, ostatnie dni stały się dla mnie ogromnym obciążeniem psychicznym, które realnie wpłynęło na moje zdrowie i samopoczucie" – napisała Komorowska. Narciarka podkreśliła, że jej decyzja ma na celu wyciszenie emocji i umożliwienie całej polskiej ekipie spokojnej realizacji startów olimpijskich.

Komorowska podziękowała Polskiemu Związkowi Narciarskiemu, swojemu klubowi AZS Zakopane oraz trenerowi za dotychczasowe wsparcie i pomoc w rozwoju kariery.

"Nie tylko sportem człowiek żyje. Kieruję się własnymi przekonaniami i zasadami, a zdrowie fizyczne i psychiczne pozostaje dla mnie wartością nadrzędną" – zaznaczyła.

PZN w czwartek ogłosił skład polskiej reprezentacji na włoskie igrzyska. Znalazło się w nim 21 sportowców: pięcioro skoczków narciarskich, siedmioro biegaczy, dwójka zawodników kombinacji norweskiej, czworo snowboardzistów i troje alpejczyków, w tym Komorowska. Pozostali przedstawiciele tej dyscypliny, którzy już wcześniej byli pewni nominacji, to czołowa gigancistka świata Maryna Gąsienica-Daniel i Piotr Habdas.