Ci skoczkowie pojadą na igrzyska olimpijskie! Kontrowersje po decyzji Maciusiaka

Maciusiak zdecydował! Tomasiak, Stoch i Wąsek jadą na igrzyska, sporo kontrowersji

Sprawa składu skoczków na zimowe igrzyska olimpijskie budziła masę emocji wśród polskich kibiców skoków narciarskich. Pewne było, że na najważniejszą imprezę czterolecia pojedzie Kacper Tomasiak, który jest po prostu najlepszym polskim skoczkiem w tym sezonie. W zasadzie pewne miejsce w składzie miał także Kamil Stoch, który może nie zachwyca w tym sezonie, ale patrząc na suche wyniki, jest po Tomasiaku najlepszym z Polaków. Dużo więcej emocji budziła jednak obsada trzeciego miejsca.

Jeśli spojrzeć na same wyniki w Pucharze Świata w tym sezonie, to teoretycznie bilet do Mediolanu i Cortiny powinien otrzymać Piotr Żyła. Ten jednak spisywał się w ostatnich tygodniach fatalnie i postawienie na niego wiązało się ze sporym ryzykiem. Dalej w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata plasują się Maciej Kot, a Dawid Kubacki i Paweł Wąsek mają po tyle samo punktów. Jeśli zaś chodzi o ich formę w ostatnim czasie, to po niezłych dla siebie zawodach w Zakopanem Paweł Wąsek... nie pojechał do Sapporo, tylko trenował w stolicy Tatr. W Japonii natomiast w obu konkursach punktowali zarówno Kubacki, jak i Kot. Maciej Kot prezentował się także lepiej od Wąska jeszcze wcześniej – w Turnieju Czterech Skoczni, gdzie wyprzedził swojego rodaka o prawie 300 punktów.

Dlatego też decyzja Macieja Maciusiaka o tym, żeby na igrzyska pojechał Paweł Wąsek, a nie Maciej Kot, wywołała sporo emocji. „Za co Paweł. Dobry poprzedni sezon, ale nie zasługuje”, „Kot i Kubacki zrobieni na miękko”, „Z całym szacunkiem do Wąska, ale NIC tej zimy nie pokazał. Już Kubacki bardziej zasłużył chociaż przez gardło źle mi to przechodzi jak już miałbyć ktoś z kadry A to już on, a nie Paweł. No i klasycznie Kot okradziony z IO”, „Szkoda Maćka bo jemu bardziej się ten wyjazd należał niż dla Pawła” - pisali rozczarowani kibice w komentarzach do komunikatu PZN. Poniżej zobaczycie pełen skład Polaków na igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie.

