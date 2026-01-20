Pupilek Stefana Horngachera usłyszał druzgocące wieści! Koniec złudzeń

Zostały nieco ponad 2 tygodnie i kibice skoków narciarskich na dobre będą pasjonować się rywalizacją na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Mniej więcej do 22 stycznia powinniśmy poznać olimpijskie składy wszystkich reprezentacji, w tym Polski. Wybór trenera Macieja Maciusiaka budzi sporo emocji, ale podobnie było w przypadku Stefana Horngachera i reprezentacji Niemiec. Od początku sezonu to liderzy niemieckiej kadry z ostatnich lat byli jej najsłabszymi punktami - Karl Geiger i Andreas Wellinger. Utyułowani skoczkowie i tak mogą odetchnąć z ulgą, że w przeciwieństwie do Polaków Niemcy mogą wystawić na ZIO 4 skoczków. Dzięki temu jeden z nich będzie mógł powalczyć o medale, a będzie to mistrz z Pjongczangu, czyli Wellinger.

Stefan Horngacher zdecydował co do igrzysk. Karl Geiger odstrzelony

Decyzja Horngachera została oficjalnie ogłoszona przez Niemiecki Komitet Olimpijski we wtorek, 20 stycznia. W składzie znaleźli się 4 najlepsi niemieccy skoczkowie w tym sezonie Pucharu Świata. Są to: Philipp Raimund, Felix Hoffmann, Pius Paschke i wspomniany Wellinger. Geiger - aktualny brązowy medalista olimpijski ze skoczni dużej - nie powtórzy zatem sukcesu z Pekinu.

Niemcy w Pucharze Świata 2025/26:

7. Philipp Raimund 670 pkt

9. Felix Hoffmann 576 pkt

23. Pius Paschke 170 pkt

36. Andreas Wellinger 57 pkt

43. Karl Geiger 34 pkt

63. Luca Roth 3 pkt

Geiger nie może jednak mówić o zaskoczeniu. Już przed ostatnimi zawodami PŚ w Sapporo - które zamknęły okres kwalifikacyjny do ZIO 2026 - Horngacher zapowiadał, że potrzebuje on w Japonii miejsca w czołowej "8" albo dwóch występów na poziomie TOP 15. Tymczasem Geiger był w Sapporo 27. i 14. i nie pomogły mu nawet pojedyncze bardzo dobre skoki. Zresztą był to jego dopiero trzeci i czwarty konkurs z punktami PŚ w tym sezonie.