Pilne wieści przed igrzyskami! Kamil Stoch podjął decyzję. "Nie wystartuje"

Zawody Pucharu Świata w Sapporo były w ostatnimi w okresie kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Do najważniejszej imprezy czterolecia zostały już tylko 3 tygodnie. W tym czasie skoczków czekają mistrzostwa świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie i próba generalna przed IO w ramach PŚ w Willingen. W poniedziałek (19 stycznia) potwierdziło się, że Kamil Stoch po absencji w Sapporo powróci do rywalizacji podczas MŚ w lotach!

Polski Związek Narciarski ogłosił skład reprezentacji Polski na zawody w Oberstdorfie. Do Niemiec uda się aż 6 skoczków, mimo że w walce o medale będzie mogło stanąć ich tylko 4. Są to: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł. Zgodnie z zapowiedziami, przerwę od startów zrobi sobie najlepszy polski skoczek tej zimy, kończący 20 stycznia 19 lat Kacper Tomasiak.

W tym roku MŚ w lotach odbędą się nieco w cieniu igrzysk - w czwartek (22 stycznia) skoczkowie przystąpią do kwalifikacji w Oberstdorfie, a tego samego dnia poznamy skład reprezentacji Polski na ZIO. Pewniakiem do wyjazdu do Włoch jest Tomasiak, a drugie miejsce najpewniej należy do Stocha. Świadczyłyby o tym jego ostatnie decyzje. 38-latek, który po tym sezonie zakończy karierę, odpuścił wyjazd do Sapporo, teraz wraca na MŚ w lotach, a później... ma odpuścić start w Willingen tuż przed igrzyskami!

Taką informację przekazał Apoloniusz Tajner w "Zimowym Magazynie Olimpijskim" Polsatu Sport. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego zdradził plan Stocha na ostatniej prostej do igrzysk i w takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić, aby trzykrotnego mistrza olimpijskiego miało zabraknąć w Predazzo. Niewiadomą pozostaje, kto pojedzie na igrzyska oprócz Stocha i Tomasiaka, a decyzja ta musi zapaść jeszcze przed MŚ w lotach. Występ w Oberstdorfie nie będzie więc miał znaczenia.

Tak wygląda skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w lotach w Oberstdorfie w dniach 22-25 stycznia. #skijumpingfamily pic.twitter.com/8tYLZFetAq— Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) January 19, 2026