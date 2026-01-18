Stoch i Kubacki muszą czekać na decyzję ws. wyjazdu na igrzyska! Nowe informacje. Czekają na Małysza

Kto pojedzie na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech już za kilkanaście dni?

Maciej Maciusiak podjął już decyzję, ale musi być ona zatwierdzona przez zarząd PZN

Poznaliśmy dokładną datę ogłoszenia kadry skoczków na igrzyska

IO 2026: Znamy datę ogłoszenia kadry skoczków!

Karuzela Pucharu Świata w Sapporo się zatrzymała, ale emocje w polskich skokach dopiero sięgają zenitu. Trenerzy i działacze mają twardy orzech do zgryzienia przed zbliżającymi się Igrzyskami Olimpijskimi. Choć pewniacy wydają się znani, oficjalna pieczęć jeszcze nie została przybita. Kluczowa data to 22 stycznia, a ostateczny głos będzie należał do zarządu PZN pod wodzą Adama Małysza.

Wielu kibiców liczyło, że skład kadry na najważniejszą imprezę czterolecia poznamy tuż po zakończeniu japońskiego tournée. Sytuacja jest jednak dynamiczna, a walka o bilety toczy się do ostatniej chwili. Wątpliwości co do harmonogramu rozwiał dziennikarz Eurosportu, Kacper Merk.

– Oficjalne info z kadry skoczków: skład reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie zostanie ogłoszony 22 stycznia, po zatwierdzeniu przez zarząd PZN – przekazał Merk na platformie "X".

To oznacza, że zawodnicy mają przed sobą jeszcze kilka dni niepewności. Środa, 22 stycznia, będzie dniem sądu dla polskich skoczków. To właśnie do tego dnia Adam Małysz wraz z zarządem związku ostatecznie zatwierdzą listę nazwisk zaproponowaną przez sztab szkoleniowy.

Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki faworytami do wyjazdu na igrzyska?

Weekend w Sapporo dostarczył selekcjonerowi sporo materiału do analizy. Wyrastający na rewelację sezonu Kacper Tomasiak potwierdził swoją wysoką dyspozycję. Młody zawodnik w niedzielnym konkursie zajął świetne 12. miejsce, będąc najlepszym z Polaków. I to mimo zaliczenia sporej wpadki w sobotę.

Sygnał, że nie zamierza składać broni, wysłał również weteran. Dawid Kubacki, choć w drugiej serii niedzielnego konkursu spadł o dwa oczka, zaprezentował się z dobrej strony, zajmując 15. lokatę. Jego doświadczenie i stabilizacja formy mogą okazać się kluczowe w kontekście drużyny olimpijskiej.