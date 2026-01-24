Kibice ostro jadą po Macieju Maciusiaku! Wielka burza po decyzji trenera przed drużynówką na MŚ w lotach

Maciusiak znów skreślił Macieja Kota. Kibice aż zaczęli przeklinać

Polscy skoczkowie bardzo słabo poradzili sobie podczas indywidualnej części mistrzostw świata w lotach narciarskich. W pierwszej serii startowało 40 zawodników, ale do drugiej, trzeciej i czwartej awansowało tylko trzydziestu z nich. Niestety, Aleksander Zniszczoł zajął 33. miejsce, Kamil Stoch 34., a Dawid Kubacki 35. Dalej w rywalizacji pozostał tylko Piotr Żyła, który w pierwszej serii zajął 18. lokatę, a ostatecznie zakończył rywalizację na 15. pozycji.

Można było zastanowić się, czy z racji na słabe występy pozostałej trójki, trener Maciej Maciusiak nie dokona korekty w składzie na konkurs drużynowy – wszak w składzie pozostawał jeszcze rezerwowy Maciej Kot, który w ostatnich tygodniach radził sobie całkiem przyzwoicie w Pucharze Świata. Ostatecznie jednak Maciej Maciusiak nie dokonał żadnych zmian. – Trener Maciusiak przekazał, że w niedzielnej drużynówce wystartują Zniszczoł, Kubacki, Stoch i Żyła – przekazał na portalu X (dawniej Twitter) dziennikarz Dominik Formela z portalu Skijumping.pl. Jak się okazało, ta decyzja nie spodobała się fanom.

Trener Maciusiak przekazał, że w niedzielnej drużynówce wystartują Zniszczoł, Kubacki, Stoch i Żyła. #skijumpingfamily @Skijumpingpl— Dominik Formela (@DominikFormela) January 24, 2026

W komentarzach pod wpisem Dominika Formeli pojawiło się dużo negatywnych komentarzy, a wśród nich wiele wręcz wulgarnych, skierowanych do Macieja Maciusiaka. „Miejmy te Igrzyska z głowy i niech już wyp*****la”, „Za*****cie zrobili Maćkowi, nie mógł skakać jako przedskoczek bo wtedy nie mógłby w niedzielę w drużynówce i ostatecznie skończyło się tym że ani nie polatał jako przedskoczek ani w drużynie”, „Nie wiem czy kiedykolwiek miałem tak bardzo dość jakiegoś trenera”, „I znów zrobili Kota w bambuko. Było mówione, że nie skacze jako przedskoczek żeby mógł skakać w drużynie, a tu cyk Kubacki”, „Powinien dać Kotowi skoczyć w drużynówce. Trójka skakała słabo, więc mógł mu dać okazję do skoku za całokształt sezonu. I tak nie walczymy o medal” – pisali fani, rozgoryczeni faktem, że Maciej Kot nie dostał szansy nawet w konkursie drużynowym.

