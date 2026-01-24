Skoki dzisiaj relacja na żywo MŚ w lotach Oberstdorf. Domen Prevc z potężną przewagą przed ostatnią serią!

MŚ w lotach Oberstdorf 2026 WYNIKI:

Na żywo MŚ w lotach Oberstdorf 24.01.2026 finał Przed ostatnią serią rywalizacji Domen Prevc ma ponad 48 punktów przewagi nad Nikaido... DOMEN PREVC 232 METRY! Z 4 belek niżej! MASAKRA Japończyk skakał przy bardzo dobrych warunkach, tylko 3 punkty dodane. Przez to, przed skokiem Domena Prevca, sędziowie obniżają belkę o 4 pozycje... Ren Nikaido wytrzymał presję! 221,5 metra i wyprzedzi Lindvika! Będzie przed Słoweńcem przed ostatnią serią MŚ. Marius Lindvik też odleciał! 221 metrów i teraz to on obejmie prowadzenie, ponad 15 punktów nad Hoerlem! Jan Hoerl w końcu lepiej! 211,5 metra i obejmie zdecydowane prowadzenie nad Kraftem, ponad 13 punktów. Anze Lanisek 199,5 metra i 3. miejsce. Kraft pnie się w górę! Naoki Nakamura jeszcze gorzej! 196,5 metra i będzie nawet za Forfangiem! 5. miejsce Japończyka, wielka szkoda. Johann Andre Forfang słabo! 199,5 metra i dopiero 4. miejsce! To chyba koniec marzeń o medalu dla Norwega. Stephan Embacher nieco dalej. 212,5 metra, ale ma mniej punktów dodanych i gorsze noty od Krafta, nie wyprzedzi swojego rodaka! 2. lokata. Ryoyu Kobayashi znów nie wykorzystał dobrych warunków. 211 metrów, a dodane miał tylko 8 punktów! To sprawia, że przegra z Kraftem, 2. miejsce. Stefan Kraft 212 metrów! Najdłuższy skok dzisiaj jak na razie i będzie na 1. miejscu. Przed nami czołowa dziesiątka MŚ w lotach 2026! Karl Geiger 202 metry, a wiatr jeszcze słabszy. Z Oestvoldem wygra, ale będzie na 3. miejscu. Benjamin Oestvold 203 metry, ale miał jeszcze lżejszy wiatr w plecy, "tylko" 16 punktów dodanych i przez to będzie na 3. miejscu. Antti Aalto 201,5 metra, ale miał nieco lepsze warunki od Niemca i będzie za jego plecami, 2. miejsce. Świetnie radzi sobie Philipp Raimund! Miał słabe warunki, a skoczył 201 metrów! Prowadzi mając 19 punktów przewagi. Piotr Żyła leciał bardzo nisko, walczył z wiatrem i chyba dał radę! 188,5 metra, niby krótko, ale dostał 28 punktów rekompensaty i utrzyma swoją lokatę! Będzie obecnie pierwszy. Timi Zajc też nie najlepiej. 186,5 metra tylko, ale też miał bardzo złe warunki i dzięki rekompensacie będzie miał obecnie 2. miejsce. A teraz Piotr Żyła. Władimir Zografski bardzo słabo! Miał najgorsze warunki i skoczył ledwie 175 metrów. Rekompensata 28 punktów, ale co mu to pomoże przy takiej odległości... Dopiero 9. miejsce. Jewhen Marusiak 203,5 i obejmie prowadzenie. Niko Kytosaho 198,5 metra, obecnie będzie na 3. miejscu. Alex Insam 196,5 metra, dopiero 4. lokata. Tomofumi Naito bardzo ładnie za to! 203,5 metra niemłodego już Japończyka i oczywiście prowadzenie. Daniel Tschofenig bardzo słabo! O ile w pierwszej serii, wczoraj, przeszkodziły mu warunki, to tutaj nie można tego tak usprawiedliwiać. 187 metrów i dopiero 5. miejsce! Pius Paschke 202 metry i obejmie teraz prowadzenie. Sandro Hauswirth 197,5 metra, 2. miejsce. Valentin Foubert 207 metrów, panowie na razie utrzymują swoje pozycje z dwóch poprzednich serii. Felix Hoffmann zdecydowanie lepiej niż poprzednia dwójka. 202 metry Niemca i oczywiście będzie pierwszy. Jarkko Maatta 183 metry, nieco dalej od Deschwandena, a do tego w gorszych warunkach. Chociaż warto zauważyć, że miał niemal 20 punktów dodanych za wiatr. Szwajcar słabo, podobnie jak wczoraj. 181,5 metra... Zaczynamy! Jako pierwszy Gregor Deschwanden. Belka ustawiona na 24. pozycji, jedną wyżej niż wczoraj. Niestety, dla fanów skupionych na polskich skoczkach większość emocji skończyła się już wczoraj, gdy z rywalizacji odpadli Zniszczoł, Stoch i Kubacki. Honoru Polaków broni Piotr Żyła. Do startu zawodów pozostało już tylko kilkanaście minut. Witamy w relacji na żywo z drugiego, ostatniego konkursu indywidualnego w walce o mistrzostwo świata w lotach w Oberstdorfie! Start zawodów o 16:30. Na półmetku rywalizacji prowadzi Domen Prevc przed Renem Nikaido i Mariusem Lindvikiem. Jedyny z Polaków, Piotr Żyła, jest na 16. pozycji.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich Oberstdorf 2026 nie będą dla Polaków miłym wspomnieniem. W rywalizacji indywidualnej po pierwszej serii odpadło trzech z czterech Polaków – Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Szkoda szczególnie Stocha, dla którego był to tym samym ostatni w karierze występ w ramach indywidualnych zmagań w mistrzostwach świata w lotach – jedynej imprezy, której nie wygrał. Ostateczne pożegnanie nastąpi w niedzielę w konkursie drużynowym. Co do Piotra Żyły, który jako jedyny znalazł się w czołowej trzydziestce po pierwszej serii zmagań, to po piątkowych zawodach uplasował się ostatecznie na 16. pozycji. W sobotę będzie więc walczył o uzyskanie jak najlepszego rezultatu, ale nie ma szans na walkę o medale. A co do walki o medale to w połowie zmagań prowadzi Domen Prevc przed Renem Nikaido i Mariusem Lindvikiem i wiele wskazuje na to, że to między tą trójką rozstrzygnie się sprawa złotego medalu. Na podium mają jednak szanse jeszcze m.in. Jan Hoerl, Anze Lanisek, Naoki Nakamura czy Johann Andre Forfang.