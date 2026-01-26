Wspaniałe wieści dla Kamila Stocha tuż przed igrzyskami! Wielkie wyróżnienie

Kamil Stoch z wielkim wyróżnieniem na igrzyskach. Wyjątkowa rola

Kamil Stoch to jedna z najwybitniejszych postaci nie tylko w polskich skokach narciarskich, ale ogólnie w polskim sporcie. Już sam fakt tego, że jego osiągnięcia są porównywane do tych Adama Małysza, świadczy o wielkich sukcesach skocza z Zębu. Jednymi z najważniejszych osiągnięć Stocha są oczywiście trzy złote medale olimpijskie, czyli te, których brakuje w kolekcji właśnie „Orła z Wisły”. Niestety, na nadchodzące igrzyska olimpijskie Kamil Stoch nie jedzie jako faworyt do złota, ani nawet do medalu, choć kibice z pewnością do samego końca będą mieli choćby cień nadziei na sukces.

Pożegnanie Kamila Stocha ze skokami jest niezwykle wzruszające, być może tym bardziej dlatego, że jest rozciągnięte na cały sezon. Polski skoczek zapowiedział bowiem, że właśnie po zakończeniu zmagań 2025/26 zakończy oficjalnie karierę, dlatego też każdy kolejny konkurs, turniej czy zawody mistrzowskie to oddzielne pożegnanie. Takie jak konkursy w Wiśle, Zakopanem, czy Turniej Czterech Skoczni, gdzie Stocha pożegnano z niespotykanymi wcześniej honorami. Z mistrzostwami świata w lotach narciarskich Stoch żegnał się jednak w minorowym nastroju – nie przebrnął przez pierwszą serię zawodów indywidualnych, słabo też spisał się w drużynie, co przed igrzyskami olimpijskimi na pewno nie napawa optymizmem.

Trudno mieć nadzieję, że ostatnie w karierze ZIO będą dla Kamila Stocha udane. Ale na pewno będzie on na nich pełnił bardzo ważną rolę. Jak poinformował Polski Komitet Olimpijski, Kamil Stoch, wraz z Natalią Czerwonką, będzie chorążym reprezentacji Polski na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Co ciekawe jednak, nie będą oni na ceremonii otwarcie przebywać w jednym miejscu. – Nowością tych igrzysk będą odbywające się jednocześnie ceremonie otwarcia w czterech miastach: Mediolan, Cortina, Livigno i Predazzo. W związku z tym Natalia Czerwonka stanie na czele Reprezentacji w Mediolanie, a Kamil Stoch w Predazzo, czyli w miejscach, gdzie będą startować w trakcie tych igrzysk – czytamy we wpisie PKOl na portalu X.

