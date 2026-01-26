Za Kamilem Stochem fatalne MŚ w lotach, a tu jeszcze taki cios! Koszmar

Po tym sezonie Kamil Stoch zakończy karierę. Do końca coraz mniej zawodów, a mistrzostwa świata w lotach narciarskich były drugą główną imprezą tego sezonu po Turnieju Czterech Skoczni. 38-latek w przeciwieństwie do wielu utytułowanych kolegów, jak Dawid Kubacki, Piotr Żyła, ale i Simon Ammann, wywalczył sobie wyjazd na igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 i to we Włoszech będzie miał start sezonu. Tyle że po MŚ w lotach w Oberstdorfie trudno liczyć na udany występ trzykrotnego mistrza olimpijskiego.
Fatalne MŚ w lotach Kamila Stocha, a po nich jeszcze cios
Indywidualnie Stoch zajął fatalne 34. miejsce po skoku na 191,5 metra i odpadł już po pierwszej z czterech serii rywalizacji. Poprawy nie było w niedzielnym konkursie drużynowym, w którym rekordzista Polski (251,5 m z Planicy) ani razu nie przekroczył 200 metrów i przyczynił się do koszmarnego występu Polaków zakończonego 8. miejscem ze stratą prawie 150 punktów do szóstej Szwajcarii i Słowenii, której zaliczono tylko siedem lotów po kuriozalnej wpadce Domena Prevca...
A mistrzostwa w Oberstdorfie zaczęły się dla Stocha od dwóch obiecujących lotów na co najmniej 200 m na czwartkowym oficjalnym treningu. Po nim przekroczył barierę 275 takich lotów w karierze i był pod tym względem absolutnym rekordzistą. Kibice mieli nadzieję, że do końca sezonu uda mu się dobić do 300 prób 200-metrowych, ale od kwalifikacji nie poprawił już swojego dorobku. Z kolei po niedzielnej drużynówce spadł też w klasyfikacji wszech czasów za Stefana Krafta, który ma już 278 lotów za magiczną barierę 200 metrów.
Stefan Kraft znów lepszy
Austriak w przeciwieństwie do Stocha w każdym skoku w Oberstdorfie przekraczał punkt K wyznaczony na 200. metrze. To wystarczyło, żeby zniwelować stratę do Polaka i wyjść na prowadzenie w prestiżowym rankingu. O odzyskanie tego miejsca "Rakiecie z Zębu" będzie bardzo trudno, ale polskim kibicom pozostaje wiara w to, że do końca sezonu Stoch odzyska formę na tyle, by podczas zaplanowanych jeszcze lotów w Kulm, Vikersund i Planicy regularnie latać powyżej 200 metrów. Kto wie, być może nawet uda się mu dobić do 300 tak dalekich lotów!