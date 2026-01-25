Wielka afera podczas MŚ w lotach. Takich scen nikt się nie spodziewał, Domen Prevc wściekły

Niepokojące sceny rozegrały się w końcówce pierwszej serii konkursu drużynowego na obiekcie w Oberstdorfie w ramach MŚ w lotach. Siedzący na belce startowej Marius Lindvik został nagle zaskoczony, gdy... z góry spadły w jego kierunku narty Domena Prevca.

Norweski skoczek wykazał się znakomitym refleksem i w ostatniej chwili zdołał zachować równowagę, dzięki czemu uniknął groźnego upadku.

W odpowiedzi na incydent organizatorzy niezwłocznie zdecydowali się przerwać zawody.

Narty Domena Prevca skaczą dzisiaj same 😮#skijumpingfamily pic.twitter.com/03aTwVEcqP— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) January 25, 2026

Po kilku minutach oczekiwania na komunikat – okazało się, że Domen Prevc nie skoczy w pierwszej serii. I choć próbowano szybko dostarczyć narty na górę, to nie miało to już żadnego znaczenia. Słowenia została pozbawiona czwartej próby podczas pierwszej serii zawodów drużynowych.

Reporter TVN i Eurosportu Mateusz Kędzierski poinformował, że Prevc nie zabezpieczył nart podczas kontroli kombinezonu. Osobiście ich nie strącił w dół rozbiegu skoczni, ale w teorii okazał się winny całego zamieszania...

W związku z zaistniałą, niezwykle niecodzienną, sytuacją słoweński zespół postanowił "oprotestować" dyskwalifikację Domena Prevca, uważając go za niewinnego upadku nart wzdłuż skoczni.

Słoweńcy z początku nawet wycofali się z drugiej serii, ale ostatecznie przystąpili do rywalizacji.

