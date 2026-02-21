Polscy skoczkowie narciarscy Maciej Kot i Jakub Wolny powalczą w Pucharze Kontynentalnym w Iron Mountain.

W sobotę 21 lutego zostaną rozegrane trzy konkursy PK, a stawką będą dodatkowe miejsca dla Polski w Pucharze Świata.

Sprawdź, o której skoki dzisiaj i śledź rywalizację w Pucharze Kontynentalym!

Silny wiatr uniemożliwił wczoraj rywalizację w amerykańskim Iron Mountain w konkurs Pucharu Kontynentalnego został przełożony na sobotę. Dzisiaj odbędą się zatem aż trzy konkursy PK. Stawką będą dodatkowe kwoty startowe na finałową część sezonu Pucharu Świata 2025/26. W stanie Michigan Polskę reprezentować będą Maciej Kot i Jakub Wolny. Niestety, nasi skoczkowie narciarscy zmagali się z poważnymi problemami logistycznymi. Przez komplikacje w czasie podróży do celu dotarli z jednodniowym opóźnieniem względem pierwotnego planu. Na dodatek Maciej Kot stracił w trakcie przesiadki sprzęt i ubrania.

Ciąg dalszy zadymy wokół Beaty Szydło i Kacpra Tomasiaka. Bezlitosne reakcje i głos rozsądku

„Misja Iron Mountain ruszyła niezgodnie z planem… Środa: odwołany lot i noc we Frankfurcie” – relacjonował Maciej Kot w mediach społecznościowych. „Czwartek: kolejne opóźnienia, ale wygląda na to, że w końcu odlecimy” – dodał potem Kot, dzieląc się z kibicami zdjęciem z frankfurckiego lotniska. "Dotarliśmy do Iron Mountain 29 godzin później niż planowaliśmy, do tego bez mojego sprzętu i ubrań… Ale niezmiennie gotowi do walki. Dzięki pomocy innych reprezentacji skompletowałem sprzęt, a dodatkowo monitoruję sytuacje zagubionego bagażu. Dzisiaj wiało zbyt mocno aby skakać, oby jutro było lepiej! Pozdrowienia" - zakończył relację w piątek.

W Iron Mountian odbędą się w sumie aż cztery konkursy indywidualne w ramach Pucharu Kontynentalnego. Wstępnie planowano trzy, ale odbędzie się również dodatkowy konkurs za odwołane zawody w Sapporo.

Skoki dzisiaj: O której godzinie Puchar Kontynentalny w Iron Mountain?

Na sobotę 21 lutego 2026 zaplanowano trzy z czterech konkursów Pucharu Kontynentalnego w Iron Mountain. Początek konkursów o godzinach 17:15, 19:35 i 21:55 polskiego czasu.

Puchar Kontynentalny w Iron Mountain, harmonogram zawodów (godziny wg czasu polskiego)

Sobota, 21.02.2026

16:30 - Seria próbna

17:15 - Pierwszy sobotni konkurs

19:35 - Drugi sobotni konkurs

21:55 - Trzeci sobotni konkurs

Niedziela, 22.02.2026

18:00 - Seria próbna

20:00 - Pierwsza seria konkursowa

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek! Pytanie 1 z 20 Jak ma na imię była żona Piotra Żyły? Martyna Anna Maria Justyna Następne pytanie