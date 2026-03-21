Czterech polskich skoczków awansowało do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Vikersund, pomimo trudnych warunków.

Aleksander Zniszczoł był najlepszy z Polaków, zajmując 16. miejsce, natomiast Kamil Stoch i Kacper Tomasiak nie przeszli kwalifikacji.

Sprawdź, o której godzinie rozpoczną się skoki i gdzie będzie dostępna transmisja, aby nie przegapić emocjonujących lotów!

Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Maciej Kot i Paweł Wąsek powalczą w sobotnim konkursie Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Kwalifikacje wygrał Słoweniec Domen Prevc po lądowaniu na 219,5 m. Drugi był Norweg Isak Andreas Langmo - 239 m, a trzeci Japończyk Ren Nikaido - 225,5 m.

Najlepiej z Polaków wypadł Aleksander Zniszczoł, który skoczył 209 m i był 16., 28. miejsce zajął Piotr Żyła - 208 m, 31. Maciej Kot - 196,5 m i 36. Paweł Wąsek - 194 m. Awansu nie wywalczyli 43. Kamil Stoch - 187,5 m i 50. Kacper Tomasiak - 176,5 m. 19-letni zawodnik, potrójny medalista igrzysk olimpijskich, nie startował w konkursach w Bad Mitterndorf i w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdofie. Dlatego w Vikersund debiutował na mamucie.

Nagranie koszmarnego wypadku w Vikersund. Narta wbita w skocznię, dla widzów o mocnych nerwach

Kwalifikacje rozegrano w bardzo trudnych warunkach, przy silnym wietrze wiejącym w plecy. Jury aż sześć razy wydłużało rozbieg, na koniec, m.in. dla Prevca, obniżyło go z 22. do 20. belki. Wiatr przekraczający 2 m/s powodował, że wielu skoczków dostało rekompensaty przekraczające 40 pkt.

W ten weekend rekord świata w długości lotu nie powinien paść. Rekord obiektu wynosi 253,5 metra, ale po modyfikacjach obiektu w 2018 roku najdalszy skok to 249 metrów. W obu przypadkach chodzi o Stefana Krafta.

Fani skoków powinni to wiedzieć. Kacper Tomasiak czeka, tak było w przypadku Stocha i Małysza

Skoki dzisiaj: O której godzinie w sobotę konkurs PŚ w Vikersund?

Na sobotę 21 marca 2026 zaplanowano pierwszy konkurs PŚ w Vikersund. Początek pierwszej serii o godzinie 17.05. Transmisja na TVN, Eurosporcie 1 i HBO Max.

PŚ w Vikersund, program zawodów mężczyzn

Sobota, 21.03.2026

16:00 Seria próbna mężczyzn

17:05 Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 22.03.2026

15:45 Kwalifikacje mężczyzn

17:15 Konkurs indywidualny mężczyzn