Fani skoków powinni to wiedzieć. Kacper Tomasiak czeka, tak było w przypadku Stocha i Małysza

Szansa na zapoznanie się z obiektem już podczas piątkowych kwalifikacji. W weekend zaś dwa konkursy indywidualne. Duża szansa, by poprawić rekord długości skoku, który u Tomasiaka wynosi... 144,5 m. Osiągnięte podczas zeszłego lata w konkursie Pucharu Kontynentalnego na dużej skoczni w Klingenthal. — Może kiedyś na treningu udało mi się skoczyć dalej — wspomniał Tomasiak w rozmowie z serwisem skijumping.pl.

Czas na prawdziwego giganta do latania. Historia naszych najwybitniejszych skoczków pokazuje, że młodzian nie powinien się zrażać po — ewentualnym — słabym początku. Kamil Stoch pierwszy konkursowy skok na skoczni do lotów (na Kulm w 2006 roku) zakończył na 152. metrze. Pierwsze loty Adama Małysza, podczas mistrzostw świata w lotach na Kulm w 1996 roku, mierzyły kolejno 175, 168, 174 i 176 metrów. Trzeba jednak dodać, że skocznia była zdecydowanie mniejsza niż teraz (jak zresztą każda do lotów), choć Andreas Goldberger latał tam wtedy pod dwusetny metr.

Na Vikersundbakken zobaczymy szóstkę Polaków. Wspomnianego Tomasiaka i Stocha oraz Piotra Żyłę, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła i Macieja Kota.

