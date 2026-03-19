Nagle gruchnęły takie wieści dla Kamila Stocha! Niemcy już nie zwlekali

Do końca obecnej edycji PŚ w skokach zostały 2 konkursy w Vikersund i 3 w Planicy.

To także ostatnie konkursy w karierze Kamila Stocha, który po sezonie kończy karierę.

Po trudnej zimie 37-latek myśli już głównie o tym, aby pożegnać się z kibicami w ostatnim konkursie sezonu w Planicy dla 30 najlepszych skoczków.

Cel Stocha stał się właśnie nieco łatwiejszy do zrealizowania, gdyż Niemcy zakończyli już sezon jednego z czołowych zawodników PŚ.

PŚ w skokach: Niemcy ogłaszają. Ważne wieści dla Kamila Stocha

Dwa konkursy indywidualne w Vikersund i finał sezonu w Planicy, składający się z drużynówki i zmagań indywidualnych w piątek oraz niedzielę. Tyle zostało do końca Pucharu Świata 2025/2026 - ostatniego w karierze Kamila Stocha. Jeszcze przed startem sezonu nasz trzykrotny mistrz olimpijski zapowiedział, że po tej zimie zawiesi buty na kołku. Liczył na piękny "ostatni taniec" z kulminacją podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech, ale niestety ostatnia zima upływa mu głównie na walce z własnymi słabościami. Skoki 37-latka są nierówne i nie pozwalają mu cieszyć się każdym konkursem. Po niedawnych zawodach w Lahti Stoch przyznał w rozmowie ze Skijumping.pl, że jego celem jest już przede wszystkim występ w ostatnim konkursie w Planicy dla 30 najlepszych skoczków. Wówczas nie było to wcale pewne, ale sytuacja 29. obecnie zawodnika PŚ uległa w tym kontekście poprawie.

Quiz. Jak dobrze znasz Kamila Stocha? Komplet punktów zdobędą tylko najwierniejsi kibice Pytanie 1 z 15 W jakim wieku zaczął skakać Kamil Stoch? 10 lat 7 lat 9 lat Następne pytanie

Jak to często bywa, nie wszyscy skoczkowie są w stanie rywalizować aż do ostatniego konkursu w Planicy. Najpierw przedwczesne zakończenie sezonu ogłosił Austriak Jan Hoerl (8. w klasyfikacji generalnej), a przed lotami w Vikersund na podobny ruch zdecydował się Felix Hoffmann (9. skoczek PŚ)! Oznacza to, że przepustkę do finałowych zawodów w Słowenii uzyska skoczek z 32. miejsca.

"Felix Hoffmann kończy sezon i w miejsce startów w lotach narciarskich realizować będzie program treningowy mający na celu ustabilizowanie formy" - poinformował Stefan Horngacher w oficjalnym komunikacie niemieckiego związku.

Piotr Żyła też może odetchnąć

Skorzystać z decyzji Niemców może nie tylko Stoch, lecz także Piotr Żyła. Uwielbiający loty "Wiewiór" przed przedostatnim weekendem sezonu zajmuje w PŚ 31. pozycję. Przed nim konkursy, w których może zdobyć cenne punkty, ale wycofanie Hoerla i Hoffmanna i tak daje mu bufor w kontekście finałowych zawodów. O występie w Planicy może jeszcze myśleć m.in. Maciej Kot - 39. w klasyfikacji generalnej - ale 32. obecnie Yukiya Sato ma nad nim 61 pkt zapasu.

Polski skoczek musiałby więc zdobyć sporo punktów w trzech indywidualnych konkursach poprzedzających wielki finał albo liczyć na kolejne rezygnacje. Najbliższe zawody w sobotę 21 marca w Vikersund. Kwalifikacje już w piątek, o godzinie 17:00.

Niemcy informują, że Felix Hoffmann 🇩🇪 zakończył sezon.To otwiera drogę dla 32. skoczka klasyfikacji generalnej do występu w niedzielnym konkursie w Planicy 🇸🇮.#skijumpingfamily @Skijumpingpl— Dominik Formela (@DominikFormela) March 18, 2026