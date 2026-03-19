Kolejna wielka chwila w rodzinie Tomasiaków! Brat Kacpra zadebiutuje w Pucharze Świata, to niemal pewne

Konrad potwierdził wysoką formę podczas Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Po pierwszej serii plasował się na 12. miejscu, co w praktyce zapewniło mu przepustkę do rywalizacji na najwyższym poziomie. Zawody skończył na 18. miejscu.

Jego kolejne występy pokazują, że – podobnie jak starszy brat – ma potencjał, by w przyszłości walczyć z czołówką. Kwestią powinien być debiut Konrada Tomasiaka w Pucharze Świata. Na pewno jednak nie w tym sezonie, przed nami już tylko zmagania na wymagających skoczniach do lotów: najpierw Vikersundbakken, następnie Letalnica.

Awans do Pucharu Świata to nie tylko duże wyróżnienie. Dla "Młodego Tomasiaka" może to być początek nowego etapu kariery.

W piątek kolejne skoki w ramach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, a na wspomnianym już obiekcie w Vikersund kolejny przystanek Pucharu Świata. Na Vikersundbakken pojawią się reprezentanci Polski: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł, a także Kacper Tomasiak. Dla niego będzie to pierwszy w karierze występ na obiekcie do lotów narciarskich.

