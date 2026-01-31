Dzisiaj w Willingen odbędzie się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich z udziałem Polaków.

Polskę reprezentować będą m.in. Piotr Żyła i Dawid Kubacki, ale zabraknie czołowych zawodników przygotowujących się do igrzysk.

W Willingen triumfowali już Adam Małysz i Kamil Stoch, a Polacy mają na koncie zwycięstwa drużynowe.

Sprawdź, o której godzinie startują skoczkowie i czy Polacy powtórzą sukcesy na "małym mamucie"!

Wczorajszy konkurs drużyn mieszanych na Muehlenkopfschanze wygrali Słoweńcy przed Niemcami i Japończykami. Polacy nie startowali. Do Willingen nie przyjechali reprezentanci Polski, którzy przygotowują się do startu w igrzyskach olimpijskich: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Anna Twardosz i Pola Bełtowska.

Puchar Świata w Willingen odbywa się od 1995 roku. Zwycięzcą pierwszych zawodów był Austriak Andreas Goldberger. Czterokrotnie triumfował tu Norweg Halvor Egner Granerud - po dwa razy w 2021 i 2023 roku. Po trzy zwycięstwa mają Japończyk Noriaki Kasai oraz Kamil Stoch. Przed rokiem najlepszy okazał się Austriak Daniel Tschofenig, który sięgnął później po Kryształową Kulę.

W 2001 roku Adam Małysz zajął tu drugie i pierwsze miejsce. Skoczył 151,5 m i przez cztery lata był rekordzistą Muehlenkopfschanze. Jego osiągnięcie poprawił Fin Janne Ahonen, który uzyskał 152 m. Na podium w Willingen spośród Polaków stawali także Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Często były tu organizowane konkursy drużynowe. Polacy triumfowali dwukrotnie - w 2017 i 2019 roku.

Muehlenkopfschanze jest największą z dużych skoczni narciarskich na świecie. Nazywana jest „małym mamutem”. Jej punkt K wynosi 130 m, a rozmiar - 147 m. Obecny rekord - 155,5 m - należy do Norwega Johanna Andre Forfanga. Najdłuższy skok oddał jednak Słoweniec Timi Zajc, który w 2023 roku nie ustał próby na 161,5 m.

Skoki dzisiaj: O której konkurs w Willingen (sobota 31.01.2026)

Na sobotę 31 stycznia zaplanowano kwalifikacje i konkurs PŚ w Willingen. Początek kwalifikacji o godzinie 11.45. Konkurs zacznie się o godzinie 16. Transmisja TV na TVN, Eurosporcie 1 oraz online w Playerze i HBO Max Go.

Puchar Świata w Willingen (30.01-1.02.2026):

Piątek, 30.01.2026

11:00 – Oficjalny trening kobiet

13:15 – Oficjalny trening mężczyzn

16:10 – Konkurs drużyn mieszanych

Sobota, 31.01.2026

11:45 – Kwalifikacje mężczyzn

13:15 – Konkurs indywidualny kobiet

16:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn

Niedziela, 01.02.2026

11:45 – Kwalifikacje mężczyzn

13:15 – Konkurs indywidualny kobiet

16:00 – Konkurs indywidualny mężczyzn

