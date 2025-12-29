Ruszył 74. Turniej Czterech Skoczni, a dzisiejszy konkurs w Oberstdorfie otwiera rywalizację.

Wszyscy polscy skoczkowie pomyślnie przeszli kwalifikacje, a lider PŚ Domen Prevc zwyciężył w eliminacjach.

Sprawdź, o której godzinie konkurs w Oberstdorfie i kto ma największe szanse na Złotego Orła!

Ruszył Turniej Czterech Skoczni! W niedzielnych kwalifikacjach w Oberstdorfie wzięło udział 65 skoczków, w tym pięciu Polaków. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek pewnie awansowali do jutrzejszego konkursu. Kwalifikacje z ogromną przewagą wygrał lider Pucharu Świata i faworyt TCS - Domen Prevc, który skoczył aż 139,5 m.

Polacy odnosili w Turnieju Czterech Skoczni wielkie sukcesy. Kamil Stoch wygrał austriacko-niemiecki TCS trzy razy (2016/17, 2017/18) i 2020/21), a po jednym triumfie zaliczyli Adam Małysz (2000/01) i Dawid Kubacki (2019/20). Teraz największą nadzieją na dobry wynik jest młody Kacper Tomasiak, który prezentuje najlepszą oraz najrówniejszą formę ze wszystkich biało-czerwonych. Tylko w jednym konkursie nie awansował do drugiej serii. Dwukrotnie zajął piąte miejsce - w Wiśle oraz Engelbergu, ostatnim dotychczas konkursie. Są to najlepsze osiągnięcia Polaków w tym sezonie PŚ.

Zwycięzcą poprzedniej edycji TCS był Daniel Tschofenig. Broniący nie tylko Złotego Orła, ale i Kryształowej Kuli w pierwszej części sezonu nie należy do ścisłej czołówki, choć jest ósmy w klasyfikacji generalnej i, obok Stefana Krafta, jest najlepszy z Austriaków. Głównych faworytów tradycyjnie rozgrywanych na przełomie roku zawodów jest dwóch - Domen Prevc i Ryoyu Kobayashi.

O której godzinie skoki dzisiaj, w poniedziałek 29 grudnia 2025

Na poniedziałek 29 grudnia 2025 zaplanowano zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni konkurs PŚ w Oberstdorfie. Początek pierwszej serii o godzinie 16.30. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

11.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

12.30 - seria próbna

14.00 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

11.45 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

12.00 - seria próbna

13.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa