- Ruszył 74. Turniej Czterech Skoczni, a dzisiejszy konkurs w Oberstdorfie otwiera rywalizację.
- Wszyscy polscy skoczkowie pomyślnie przeszli kwalifikacje, a lider PŚ Domen Prevc zwyciężył w eliminacjach.
- Sprawdź, o której godzinie konkurs w Oberstdorfie i kto ma największe szanse na Złotego Orła!
Ruszył Turniej Czterech Skoczni! W niedzielnych kwalifikacjach w Oberstdorfie wzięło udział 65 skoczków, w tym pięciu Polaków. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek pewnie awansowali do jutrzejszego konkursu. Kwalifikacje z ogromną przewagą wygrał lider Pucharu Świata i faworyt TCS - Domen Prevc, który skoczył aż 139,5 m.
Turniej Czterech Skoczni Oberstdorf: Pary KO. Z kim skaczą Polacy w konkursie 29.12.2025?
Polacy odnosili w Turnieju Czterech Skoczni wielkie sukcesy. Kamil Stoch wygrał austriacko-niemiecki TCS trzy razy (2016/17, 2017/18) i 2020/21), a po jednym triumfie zaliczyli Adam Małysz (2000/01) i Dawid Kubacki (2019/20). Teraz największą nadzieją na dobry wynik jest młody Kacper Tomasiak, który prezentuje najlepszą oraz najrówniejszą formę ze wszystkich biało-czerwonych. Tylko w jednym konkursie nie awansował do drugiej serii. Dwukrotnie zajął piąte miejsce - w Wiśle oraz Engelbergu, ostatnim dotychczas konkursie. Są to najlepsze osiągnięcia Polaków w tym sezonie PŚ.
Polski skoczek wreszcie na podium! Sukces Dawida Kubackiego w Engelbergu!
Zwycięzcą poprzedniej edycji TCS był Daniel Tschofenig. Broniący nie tylko Złotego Orła, ale i Kryształowej Kuli w pierwszej części sezonu nie należy do ścisłej czołówki, choć jest ósmy w klasyfikacji generalnej i, obok Stefana Krafta, jest najlepszy z Austriaków. Głównych faworytów tradycyjnie rozgrywanych na przełomie roku zawodów jest dwóch - Domen Prevc i Ryoyu Kobayashi.
O której godzinie skoki dzisiaj, w poniedziałek 29 grudnia 2025
Na poniedziałek 29 grudnia 2025 zaplanowano zaliczany do Turnieju Czterech Skoczni konkurs PŚ w Oberstdorfie. Początek pierwszej serii o godzinie 16.30. Transmisja TV na TVN i Eurosporcie 1.
Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:
1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)
28 grudnia, niedziela
- 14.00 - oficjalny trening
- 16.30 - kwalifikacje
29 grudnia, poniedziałek
- 15.00 - seria próbna
- 16.30 - pierwsza seria konkursowa
---------------------------------
2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)
31 grudnia, środa
- 11.00 - oficjalny trening
- 16.00 - kwalifikacje
1 stycznia 2025, czwartek
- 12.30 - seria próbna
- 14.00 - pierwsza seria konkursowa
---------------------------------
3. konkurs - Innsbruck (Austria)
3 stycznia, sobota
- 11.45 - oficjalny trening
- 14.30 - kwalifikacje
4 stycznia, niedziela
- 12.00 - seria próbna
- 13.30 - pierwsza seria konkursowa
---------------------------------
4. konkurs - Bischofshofen (Austria)
5 stycznia, poniedziałek
- 14.00 - oficjalny trening
- 16.30 - kwalifikacje
6 stycznia, wtorek
- 15.00 - seria próbna
- 16.30 - pierwsza seria konkursowa