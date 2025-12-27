Polscy skoczkowie powalczą w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu.

Dawid Kubacki, były mistrz świata, powraca do PK po dekadzie, by odbudować formę.

Sprawdź, o której godzinie rozpocznie się konkurs i jakie szanse mają Polacy na Puchar Świata!

Polski Związek Narciarski tuż przed świętami ogłosił pięcioosobowy skład skoczków na Puchar Kontynentalny w Engelbergu (27-28 grudnia). Na Gross-Titlis-Schanze wystartują skoczkowie narciarscy, dla których zabrakło miejsca w składzie na Turniej Czterech Skoczni. W Engelbergu rywalizować będzie m.in. Dawid Kubacki, który spróbuje odbudować formę po kiepskich występach w Pucharze Świata. Dla 35-letniego skoczka, byłego mistrza świata i triumfatora TCS, będą to pierwsze starty w Pucharze Kontynentalnym od blisko dekady. Na skoczni w Engelbergu powalczą również Klemens Joniak, Jarosław Krzak, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł.

Skoki dzisiaj, sobota 27 grudnia 2025 - PK w Engelbergu

Rywalizacja w Pucharze Kontynentalnym w Engelbergu toczyć się będzie oczywiście w cieniu rozpoczynającego się zaraz potem Turnieju Czterech Skoczni, ale w Szwajcarii też jest o co walczyć. Skoczowie stoczą bój o dodatkowe miejsca startowe w styczniowych konkursach w cyklu Pucharu Świata w Zakopanem i Sapporo. Jak zaprezentują się Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł? Czy odbudują formę po kiepskich występach w PŚ?

O której skoki dzisiaj, w sobotę 27.12.2025

Na sobotę 27 grudnia 2025 zaplanowano pierwszy konkurs Puchar Kontynentalnego w Engelbergu. Początek pierwszej serii o godzinie 15.45.

