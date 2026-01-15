Skandal w Zakopanem! Setki litrów nielegalnego alkoholu na Pucharze Świata. Grozi mu surowa kara

Szok w Zakopanem! Podczas Pucharu Świata KAS zorganizował nalot na punkty gastronomiczne

Funkcjonariusze KAS ujawnili setki litrów alkoholu bez akcyzy

Służby informują o możliwym szkodliwym wpływie na zdrowie kibiców sprzedawanego alkoholu

PŚ Zakopane: Setki litrów nielegalnego alkoholu pod skocznią

Weekend ze skokami narciarskimi w Zakopanem przyciągnął tłumy kibiców, ale dla części z nich zabawa mogła zakończyć się poważnymi problemami zdrowotnymi. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili w pobliżu skoczni punkt sprzedaży, w którym oferowano alkohol mogący stanowić śmiertelne zagrożenie.

W miniony weekend (9–11 stycznia), podczas zawodów na Wielkiej Krokwi, do stolicy polskich Tatr zjechali fani z całego kraju i zagranicy. Wraz z nimi wokół skoczni wyrosły liczne stoiska gastronomiczne serwujące regionalne przysmaki oraz rozgrzewające napoje. Służby celno-skarbowe prowadziły w tym czasie wzmożone kontrole akcyzowe i paragonowe.

Wyniki kontroli w jednym z punktów okazały się szokujące. Funkcjonariusze ujawnili i zajęli aż 317 litrów alkoholu pochodzącego z niewiadomego źródła. Butelki i pojemniki nie posiadały wymaganych znaków akcyzy, ale problemem nie były tylko niezapłacone podatki.

Alkohol w Zakopanem był skażony? Szok!

Według wstępnych ustaleń kontrolerów, zabezpieczony płyn mógł być alkoholem skażonym. Oznacza to, że zamiast spożywczego trunku, nieświadomym klientom mogły być serwowane substancje chemiczne, których spożycie wiąże się z realnym ryzykiem ciężkiego zatrucia, a nawet utraty zdrowia.

Cały towar został natychmiast zarekwirowany do postępowania celno-skarbowego. Próbki podejrzanej cieczy trafiły do specjalistycznego laboratorium. Jeśli analizy chemiczne potwierdzą, że oferowane jako grzane wino i nalewki napoje były skażone, nieuczciwego przedsiębiorcę czekają surowe konsekwencje.

Właścicielowi punktu grozi grzywna w wysokości do 45 tysięcy złotych i kara pozbawienia wolności do lat 5.