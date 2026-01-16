PŚ w Sapporo: Wyniki kwalifikacji. Ogromny pech Polaka, klęska Noriakiego Kasai! [RELACJA 16.01.2026]

Puchar Świata w Sapporo. Wyniki kwalifikacji (16.01.2026):
Puchar Świata w Sapporo: 16.01.2026
Witamy w relacji na żywo z Pucharu Świata w Sapporo. O godzinie 8:00 rozpoczną się kwalifikacje do sobotniego konkursu, a o 6 ruszyły oficjalne treningi.
W pierwszym treningu bardzo dobrze wypadł Kacper Tomasiak:
Stefan Kraft najlepszy w pierwszym treningu w #Sapporo, Kacper Tomasiak ósmy #skijumpingfamily— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 16, 2026
Domen Prevc już w treningu pokazał moc!
Drugi trening w #Sapporo dla Domena Prevca. Kacper Tomasiak dziewiąty #skijumpingfamily— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 16, 2026
7:45
Przypomnijmy - początek kwalifikacji o 8:00!
Na starcie kwalifikacji stanie m.in. 53-letni Noriaki Kasai!
Obecny na miejscu Kacper Merk z Eurosportu donosi o problemach żołądkowych Macieja Kota. Polak wystąpi jednak w kwalifikacjach.
Zaczynamy kwalifikacje! Japończyk Go Yamamoto rusza z 18. belki.
Pierwszy zawodnik z japońskiej krajówki uzyskał 116 metrów. Zobaczymy, czy wystarczy to do awansu.
A już teraz 53-letni Noriaki Kasai!
110,5 m skoczył Kasai. Może być ciężko o awans do konkursu...
Najlepszy skok w wykonaniu Junshiro Kobayashiego - 121,5 m.
I Keiichi Sato również uzyskał 121,5 m, ale nieznacznie przegrał z kolegą z kadry.
104,5 metra w wykonaniu Sabirżana Muminowa z Kazachstanu.
Fatih Arda Ipcioglu skoczył 111,5 m i nieznacznie wyprzedził Kasaiego na 4. miejscu.
Fatalny skok Kazacha Swiatosława Nazarenki - 89,5 m.
Heung-Chul Choi z Korei Południowej jeszcze bliżej - 85 m.
Fin Tomas Kuisma niewiele dalej. 96 metrów i 7. miejsce bez szans na awans.
Czas na pierwszych Polaków!
Niezły skok Klemensa Joniaka. 116,5 m, choć -5,9 pkt za wiatr to jak na razie największe odjęcie za korzystne warunki. Obecnie 4. miejsce Polaka.
Aleksander Zniszczoł bardzo podobnie - 117 m i nota o 1,4 pkt lepsza od Joniaka.
Erik Belshaw po skoku na 116 m wcisnął się między Zniszczoła a Joniaka.
Junshiro Kobayashi zdyskwalifikowany za nieprzepisowy sprzęt!
Tylko 99,5 m Siergieja Tkaczenki i Kazachowie w komplecie odpadną w kwalifikacjach.
Ziga Jancar nowym liderem po skoku na 120 metrów.
Jules Chervet uzyskał 116 m i zajął 4. miejsce tuż przed Zniszczołem.
Daniel Andrei Cacina z Rumunii skoczył prawdopodobnie 109,5 m, jak ogłosiła spikerka na skoczni. Mamy przerwę w konkursie z powodu awarii systemu z wynikami.
Tomas Kuisma również zdyskwalifikowany, wznawiamy kwalifikacje.
Zaledwie 88,5 m w wykonaniu Mihnei Alexandru Spulbera. Mimo to, i tak wygrywa z Nazarenką i Choiem.
David Rygl z Czech skoczył 107 m i zajął 10. miejsce za Kasaim.
Estończyk Andero Kapp uzyskał tylko 96,5 m.
108 metrów Amerykanina Deckera Deana i teraz to on jest na 10. miejscu. Z awansem już Ziga Jancar i Keiichi Sato.
115 m w wykonaniu Bena Bayera i 8. miejsce Niemca tuż za Joniakiem.
Jarkko Maatta skoczył 116,5 m i... wyprzedził Joniaka o 0,1 pkt!
Słabszy skok Muhammeda Aliego Bedira - 104 m.
Żak Mogel jako pierwszy przeskoczył punkt K. 124 m i pewny awans, a także prowadzenie w kwalifikacjach!
Niezły skok Mackenziego Boyd-Clowesa. 117 metrów i zajął 6. miejsce o 0,3 pkt przed Zniszczołem! Obaj mają już pewny awans, Joniak trzeci w kolejce.
Ładny skok Ukraińca Witalija Kaliniczenki na 121 m. Obecnie czwarte miejsce.
Niemiec Luca Roth z pewnym awansem po skoku na 118,5 m. Teraz to on jest czwarty ze względu na lepsze noty i punkty za wiatr.
Jewhen Marusiak skoczył tylko 112 m, ale dostał 4,9 pkt za wiatr, dzięki czemu zajął 10. miejsce i awansował do konkursu.
Wyniki po 28 z 68 skoczków:
- 1. Żak Mogel - 108,2 pkt
- 2. Żiga Jancar - 107,4 pkt
- 3. Keiichi Sato - 106,7 pkt
- ...
- 9. Aleksander Zniszczoł - 93,3 pkt
- 13. Klemens Joniak - 91,9 pkt
- ...
- 16. Noriaki Kasai - 86,2 pkt
Coraz mocniej wieje w plecy (+6 pkt) i Killian Peier zajął 4. miejsce po skoku na 116,5 m.
Tate Frantz w jeszcze gorszych warunkach (+8,4 pkt) uzyskał 110,5 m i wystarczyło to do awansu.
Słabiutki skok Andrew Urlauba - 99 m, jego rodak Belshaw z awansem.
Felix Trunz podobnie jak Peier skoczył 116,5 m i zajął 5. miejsce tuż za jego plecami.
Ładny skok Juriego Kesseliego na 123 m. Jako drugi pokonał punkt K, ale dostał też punkty za wiatr w plecy i objął prowadzenie!
Słowak Hektor Kapustik zdobył pierwsze punkty w karierze w Zakopanem, a teraz potwierdził formę skokiem na 121 metrów!
Kolejna przerwa z powodu awarii systemu...
Kapustik wskoczył na 4. miejsce. Wznowiono serię i Karl Geiger po skoku na 119 m uzyskał 3. notę.
123 metry Isaka Andreasa Langmo i Norweg objął prowadzenie przed Kesselim.
Niezły skok Giovanniego Bresadoli - 120 m i 3. miejsce.
Bardzo podobny skok Simona Ammanna na 120 m i identyczna nota jak u Bresadoli!
Aż 10,5 pkt za wiatr dla Romana Koudelki, który skoczył 118,5 m. Dało mu to trzecie miejsce!
Do końca 29 zawodników, a Klemens Joniak wciąż drugi w kolejce do awansu...
Alex Insam skoczył tylko 110,5 m, ale otrzymał rekompensatę podobną do Koudelki i wystarczyło to do awansu.
12,2 pkt za wiatr dla Dawida Kubackiego! W tych warunkach 116,5 m daje mu 4. miejsce.
Wieje już zbyt mocno w plecy i sędziowie wstrzymali Sakutaro Kobayashiego.
Wyniki po 41 z 68 skoczków:
- 1. Isak Andreas Langmo - 115 pkt
- 2. Juri Kesseli - 113,9 pkt
- 3. Roman Koudelka - 112,4 pkt
- 4. Dawid Kubacki - 110,5 pkt
- ...
- 21. Aleksander Zniszczoł - 93,3 pkt
- ...
- 25. Klemens Joniak - 91,9 pkt
- 28. Noriaki Kasai - 86,2 pkt
Sędziowie wydłużyli rozbieg do 20. belki, a Sakutaro Kobayashi skoczył 117 m i zajął 14. miejsce.
120 metrów Roka Oblaka i 12. pozycja dla Słoweńca.
Tylko 113 metrów Kevina Bicknera i +6,6 pkt za wiatr... Amerykanin poza konkursem, Maatta z awansem, Joniak pierwszy w kolejce!
Słabnie wiatr w plecy (+1,8 pkt) i Sandro Hauswirth z wyższej belki skoczył na punkt K - 123 m. Mimo to, zajął dopiero 12. miejsce.
Najdłuższy skok Benjamina Oestvolda na 124,5 m. Ale miał nawet -0,3 pkt za wiatr i zajął dopiero 12. miejsce.
Tomofumi Naito skoczył 119,5 m i awansował, ale z odległego 20. miejsca.
Dobry skok Macieja Kota! 124 metry przy +2,8 pkt za wiatr. Polak jest na 7. miejscu ex aequo z Mogelem, najwyżej wśród skaczących z wyższego rozbiegu.
Yukiya Sato jeszcze lepiej - 125 m i 3. miejsce z niewielką stratą do Langmo i Kesseliego.
Maximilian Ortner nowym liderem po ładnym i najdłuższym skoku na 126 metrów.
Halvor Egner Granerud jeszcze dalej - 126,5 m i teraz to Norweg prowadzi w kwalifikacjach.
A teraz liderem już Jonas Schuster! 128 metrów młodego Austriaka i nota lepsza o 0,1 pkt od Graneruda!
Timi Zajc po skoku na 122 m zajął 9. miejsce ex aequo z Ammannem i Bresadolą!
Znów mocniejszy wiatr w plecy (+8,3 pkt). Marius Lindvik skoczył 125 m i zajął 3. miejsce ex aequo z Ortnerem!
Bardzo dobry skok Naokiego Nakamury! 127,5 m i Japończyk zdecydowanie objął prowadzenie!
124 m Johanna Andre Forfanga i 8. miejsce Norwega ex aequo z Yukiyą Sato.
Powiało delikatnie pod narty i Kristoffer Eriksen Sundal pofrunął 132 m! Norweg liderem o 0,5 pkt przed Nakamurą!
Nieco wstrzymany Valentin Foubert ze względu na korzystne warunki, ale otrzymał zielone światło i skoczył 126 m. Dało mu to 12. miejsce, tuż przed Kubackim.
Wyniki po 58 z 68 skoczków:
- 1. Kristoffer Eriksen Sundal - 123 pkt
- 2. Naoki Nakamura - 122,5 pkt
- 3. Jonas Schuster - 118,8 pkt
- ...
- 13. Dawid Kubacki - 110,5 pkt
- 17. Maciej Kot - 108,2 pkt
- 37. Aleksander Zniszczoł - 93,3 pkt
- ...
- 41. Klemens Joniak - 91,9 pkt
- 45. Noriaki Kasai - 86,2 pkt
A już za chwilę ostatnią "10" otworzy Kacper Tomasiak!
Znów powiało mocno w plecy! Aż 10,9 pkt za wiatr... Tomasiak skoczył 123 metry i zajął 7. miejsce ex aequo z Langmo!
Niespokojny lot Manuela Fettnera zakończony na 124. metrze. Teraz to on jest siódmy, 0,3 pkt przed Tomasiakiem i Langmo.
Stefan Kraft nowym liderem po ładnym skoku na 128 m! Wyprzedził Sundala o 0,9 pkt.
Piękny skok Stephana Embachera! 131,5 m i 20-latek zdecydowanie objął prowadzenie!
Daniel Tschofenig ma do siebie pretensje po bardzo dobrym skoku na 130,5 m! Przegrał z Embacherem o zaledwie 1,1 pkt.
129 metrów Philippa Raimunda i 4. miejsce tuż za Kraftem.
Jan Hoerl również skoczył 129 m i zajął 3. pozycję za Embacherem i Tschofenigiem.
W lepszych warunkach (+2,1 pkt) 129 metrów Rena Nikaido nie robi takiego wrażenia. Dopiero 8. miejsce świetnego w tym sezonie Japończyka!
Do końca już tylko 2...
PIĘKNY SKOK RYOYU KOBAYASHIEGO! 139 M!
Japończyk przeskoczył własną skocznię i oczywiście objął prowadzenie, a jury obniża rozbieg do 19. belki.
Domen Prevc odpowiedział świetnym skokiem na 135,5 m z niższej belki!
Kobayashi dziś zwycięzcą! Słoweniec przegrał o 1,9 pkt, a trzeci Embacher już ze stratą 10,8 pkt do Japończyka.
Wyniki kwalifikacji:
- 1. Ryoyu Kobayashi - 140,8 pkt (139 m)
- 2. Domen Prevc - 138,9 pkt (135,5 m)
- 3. Stephan Embacher - 130 pkt (131,5 m)
- ...
- 16. Kacper Tomasiak - 115 pkt (123 m)
- 23. Dawid Kubacki - 110,5 pkt (116,5 m)
- 27. Maciej Kot - 108,2 pkt (124 m)
- 47. Aleksander Zniszczoł - 93,3 pkt (117 m)
- ...
- 51. Klemens Joniak - 91,9 pkt (116,5 m)
Klemensowi Joniakowi do awansu zabrakło... 0,1 pkt.
Ryoyu Kobayashi wygrywa kwalifikacje w #Sapporo! Najlepszy z Polaków - Kacper Tomasiak na 16. miejscu #skijumpingfamily— Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 16, 2026
To już koniec naszej relacji. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!
Puchar Świata w Sapporo to dla skoczków ostatni przystanek w okresie kwalifikacyjnym do igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Właśnie po tych zawodach ranking olimpijski zostanie zamknięty, a trenerzy będą musieli ogłosić kadry na IO. Jest to więc ostatnia szansa, aby powalczyć o wyjazd do Włoch. W przypadku reprezentacji Polski w Sapporo zaprezentują się: Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Joniak.
Skoki dzisiaj na żywo. Puchar Świata Sapporo kwalifikacje: Wyniki live
Pierwsza trójka utrzymała się w składzie po ostatnim weekendzie PŚ w Zakopanem, z kolei Zniszczoł i Joniak otrzymują szansę po występach w Pucharze Kontynentalnym właśnie w Sapporo. W przeciwieństwie do zawodów na Wielkiej Krokwi, w Japonii pojawiła się właściwie cała czołówka klasyfikacji generalnej PŚ. Jedyni nieobecni to zwycięzca ostatniego konkursu i 3. zawodnik PŚ, Anze Lanisek, a także odbudowujący się po drobnym urazie Felix Hoffmann.
W tak mocnej stawce można wymienić kilku faworytów. O najwyższe miejsca w Sapporo powinni walczyć: lider PŚ Domen Prevc, skaczący u siebie Japończycy Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido, a także Austriacy: Jan Hoerl, Stefan Kraft czy Daniel Tschofenig. My liczymy przede wszystkim na dobre skoki 18-letniego Tomasiaka, który wyrósł na lidera polskiej kadry w tym sezonie. A po zawodach w Sapporo będzie miał chwilę przerwy przed igrzyskami i nie wystartuje na MŚ w lotach.