PŚ w Sapporo: Wyniki kwalifikacji. Ogromny pech Polaka, klęska Noriakiego Kasai! [RELACJA 16.01.2026]

Puchar Świata w Sapporo: 16.01.2026 Witamy w relacji na żywo z Pucharu Świata w Sapporo. O godzinie 8:00 rozpoczną się kwalifikacje do sobotniego konkursu, a o 6 ruszyły oficjalne treningi. W pierwszym treningu bardzo dobrze wypadł Kacper Tomasiak:



Domen Prevc już w treningu pokazał moc!



7:45 Przypomnijmy - początek kwalifikacji o 8:00! Na starcie kwalifikacji stanie m.in. 53-letni Noriaki Kasai! Obecny na miejscu Kacper Merk z Eurosportu donosi o problemach żołądkowych Macieja Kota. Polak wystąpi jednak w kwalifikacjach. Zaczynamy kwalifikacje! Japończyk Go Yamamoto rusza z 18. belki. Pierwszy zawodnik z japońskiej krajówki uzyskał 116 metrów. Zobaczymy, czy wystarczy to do awansu. A już teraz 53-letni Noriaki Kasai! 110,5 m skoczył Kasai. Może być ciężko o awans do konkursu... Najlepszy skok w wykonaniu Junshiro Kobayashiego - 121,5 m. I Keiichi Sato również uzyskał 121,5 m, ale nieznacznie przegrał z kolegą z kadry. 104,5 metra w wykonaniu Sabirżana Muminowa z Kazachstanu. Fatih Arda Ipcioglu skoczył 111,5 m i nieznacznie wyprzedził Kasaiego na 4. miejscu. Fatalny skok Kazacha Swiatosława Nazarenki - 89,5 m. Heung-Chul Choi z Korei Południowej jeszcze bliżej - 85 m. Fin Tomas Kuisma niewiele dalej. 96 metrów i 7. miejsce bez szans na awans. Czas na pierwszych Polaków! Niezły skok Klemensa Joniaka. 116,5 m, choć -5,9 pkt za wiatr to jak na razie największe odjęcie za korzystne warunki. Obecnie 4. miejsce Polaka. Aleksander Zniszczoł bardzo podobnie - 117 m i nota o 1,4 pkt lepsza od Joniaka. Erik Belshaw po skoku na 116 m wcisnął się między Zniszczoła a Joniaka. Junshiro Kobayashi zdyskwalifikowany za nieprzepisowy sprzęt! Tylko 99,5 m Siergieja Tkaczenki i Kazachowie w komplecie odpadną w kwalifikacjach. Ziga Jancar nowym liderem po skoku na 120 metrów. Jules Chervet uzyskał 116 m i zajął 4. miejsce tuż przed Zniszczołem. Daniel Andrei Cacina z Rumunii skoczył prawdopodobnie 109,5 m, jak ogłosiła spikerka na skoczni. Mamy przerwę w konkursie z powodu awarii systemu z wynikami. Tomas Kuisma również zdyskwalifikowany, wznawiamy kwalifikacje. Zaledwie 88,5 m w wykonaniu Mihnei Alexandru Spulbera. Mimo to, i tak wygrywa z Nazarenką i Choiem. David Rygl z Czech skoczył 107 m i zajął 10. miejsce za Kasaim. Estończyk Andero Kapp uzyskał tylko 96,5 m. 108 metrów Amerykanina Deckera Deana i teraz to on jest na 10. miejscu. Z awansem już Ziga Jancar i Keiichi Sato. 115 m w wykonaniu Bena Bayera i 8. miejsce Niemca tuż za Joniakiem. Jarkko Maatta skoczył 116,5 m i... wyprzedził Joniaka o 0,1 pkt! Słabszy skok Muhammeda Aliego Bedira - 104 m. Żak Mogel jako pierwszy przeskoczył punkt K. 124 m i pewny awans, a także prowadzenie w kwalifikacjach! Niezły skok Mackenziego Boyd-Clowesa. 117 metrów i zajął 6. miejsce o 0,3 pkt przed Zniszczołem! Obaj mają już pewny awans, Joniak trzeci w kolejce. Ładny skok Ukraińca Witalija Kaliniczenki na 121 m. Obecnie czwarte miejsce. Niemiec Luca Roth z pewnym awansem po skoku na 118,5 m. Teraz to on jest czwarty ze względu na lepsze noty i punkty za wiatr. Jewhen Marusiak skoczył tylko 112 m, ale dostał 4,9 pkt za wiatr, dzięki czemu zajął 10. miejsce i awansował do konkursu. Wyniki po 28 z 68 skoczków: 1. Żak Mogel - 108,2 pkt

2. Żiga Jancar - 107,4 pkt

3. Keiichi Sato - 106,7 pkt

...

9. Aleksander Zniszczoł - 93,3 pkt

13. Klemens Joniak - 91,9 pkt

...

16. Noriaki Kasai - 86,2 pkt Coraz mocniej wieje w plecy (+6 pkt) i Killian Peier zajął 4. miejsce po skoku na 116,5 m. Tate Frantz w jeszcze gorszych warunkach (+8,4 pkt) uzyskał 110,5 m i wystarczyło to do awansu. Słabiutki skok Andrew Urlauba - 99 m, jego rodak Belshaw z awansem. Felix Trunz podobnie jak Peier skoczył 116,5 m i zajął 5. miejsce tuż za jego plecami. Ładny skok Juriego Kesseliego na 123 m. Jako drugi pokonał punkt K, ale dostał też punkty za wiatr w plecy i objął prowadzenie! Słowak Hektor Kapustik zdobył pierwsze punkty w karierze w Zakopanem, a teraz potwierdził formę skokiem na 121 metrów! Kolejna przerwa z powodu awarii systemu... Kapustik wskoczył na 4. miejsce. Wznowiono serię i Karl Geiger po skoku na 119 m uzyskał 3. notę. 123 metry Isaka Andreasa Langmo i Norweg objął prowadzenie przed Kesselim. Niezły skok Giovanniego Bresadoli - 120 m i 3. miejsce. Bardzo podobny skok Simona Ammanna na 120 m i identyczna nota jak u Bresadoli! Aż 10,5 pkt za wiatr dla Romana Koudelki, który skoczył 118,5 m. Dało mu to trzecie miejsce! Do końca 29 zawodników, a Klemens Joniak wciąż drugi w kolejce do awansu... Alex Insam skoczył tylko 110,5 m, ale otrzymał rekompensatę podobną do Koudelki i wystarczyło to do awansu. 12,2 pkt za wiatr dla Dawida Kubackiego! W tych warunkach 116,5 m daje mu 4. miejsce. Wieje już zbyt mocno w plecy i sędziowie wstrzymali Sakutaro Kobayashiego. Wyniki po 41 z 68 skoczków: 1. Isak Andreas Langmo - 115 pkt

2. Juri Kesseli - 113,9 pkt

3. Roman Koudelka - 112,4 pkt

4. Dawid Kubacki - 110,5 pkt

...

21. Aleksander Zniszczoł - 93,3 pkt

...

25. Klemens Joniak - 91,9 pkt

28. Noriaki Kasai - 86,2 pkt Sędziowie wydłużyli rozbieg do 20. belki, a Sakutaro Kobayashi skoczył 117 m i zajął 14. miejsce. 120 metrów Roka Oblaka i 12. pozycja dla Słoweńca. Tylko 113 metrów Kevina Bicknera i +6,6 pkt za wiatr... Amerykanin poza konkursem, Maatta z awansem, Joniak pierwszy w kolejce! Słabnie wiatr w plecy (+1,8 pkt) i Sandro Hauswirth z wyższej belki skoczył na punkt K - 123 m. Mimo to, zajął dopiero 12. miejsce. Najdłuższy skok Benjamina Oestvolda na 124,5 m. Ale miał nawet -0,3 pkt za wiatr i zajął dopiero 12. miejsce. Tomofumi Naito skoczył 119,5 m i awansował, ale z odległego 20. miejsca. Dobry skok Macieja Kota! 124 metry przy +2,8 pkt za wiatr. Polak jest na 7. miejscu ex aequo z Mogelem, najwyżej wśród skaczących z wyższego rozbiegu. Yukiya Sato jeszcze lepiej - 125 m i 3. miejsce z niewielką stratą do Langmo i Kesseliego. Maximilian Ortner nowym liderem po ładnym i najdłuższym skoku na 126 metrów. Halvor Egner Granerud jeszcze dalej - 126,5 m i teraz to Norweg prowadzi w kwalifikacjach. A teraz liderem już Jonas Schuster! 128 metrów młodego Austriaka i nota lepsza o 0,1 pkt od Graneruda! Timi Zajc po skoku na 122 m zajął 9. miejsce ex aequo z Ammannem i Bresadolą! Znów mocniejszy wiatr w plecy (+8,3 pkt). Marius Lindvik skoczył 125 m i zajął 3. miejsce ex aequo z Ortnerem! Bardzo dobry skok Naokiego Nakamury! 127,5 m i Japończyk zdecydowanie objął prowadzenie! 124 m Johanna Andre Forfanga i 8. miejsce Norwega ex aequo z Yukiyą Sato. Powiało delikatnie pod narty i Kristoffer Eriksen Sundal pofrunął 132 m! Norweg liderem o 0,5 pkt przed Nakamurą! Nieco wstrzymany Valentin Foubert ze względu na korzystne warunki, ale otrzymał zielone światło i skoczył 126 m. Dało mu to 12. miejsce, tuż przed Kubackim. Wyniki po 58 z 68 skoczków: 1. Kristoffer Eriksen Sundal - 123 pkt

2. Naoki Nakamura - 122,5 pkt

3. Jonas Schuster - 118,8 pkt

...

13. Dawid Kubacki - 110,5 pkt

17. Maciej Kot - 108,2 pkt

37. Aleksander Zniszczoł - 93,3 pkt

...

41. Klemens Joniak - 91,9 pkt

45. Noriaki Kasai - 86,2 pkt A już za chwilę ostatnią "10" otworzy Kacper Tomasiak! Znów powiało mocno w plecy! Aż 10,9 pkt za wiatr... Tomasiak skoczył 123 metry i zajął 7. miejsce ex aequo z Langmo! Niespokojny lot Manuela Fettnera zakończony na 124. metrze. Teraz to on jest siódmy, 0,3 pkt przed Tomasiakiem i Langmo. Stefan Kraft nowym liderem po ładnym skoku na 128 m! Wyprzedził Sundala o 0,9 pkt. Piękny skok Stephana Embachera! 131,5 m i 20-latek zdecydowanie objął prowadzenie! Daniel Tschofenig ma do siebie pretensje po bardzo dobrym skoku na 130,5 m! Przegrał z Embacherem o zaledwie 1,1 pkt. 129 metrów Philippa Raimunda i 4. miejsce tuż za Kraftem. Jan Hoerl również skoczył 129 m i zajął 3. pozycję za Embacherem i Tschofenigiem. W lepszych warunkach (+2,1 pkt) 129 metrów Rena Nikaido nie robi takiego wrażenia. Dopiero 8. miejsce świetnego w tym sezonie Japończyka! Do końca już tylko 2... PIĘKNY SKOK RYOYU KOBAYASHIEGO! 139 M! Japończyk przeskoczył własną skocznię i oczywiście objął prowadzenie, a jury obniża rozbieg do 19. belki. Domen Prevc odpowiedział świetnym skokiem na 135,5 m z niższej belki! Kobayashi dziś zwycięzcą! Słoweniec przegrał o 1,9 pkt, a trzeci Embacher już ze stratą 10,8 pkt do Japończyka. Wyniki kwalifikacji: 1. Ryoyu Kobayashi - 140,8 pkt (139 m)

2. Domen Prevc - 138,9 pkt (135,5 m)

3. Stephan Embacher - 130 pkt (131,5 m)

...

16. Kacper Tomasiak - 115 pkt (123 m)

23. Dawid Kubacki - 110,5 pkt (116,5 m)

27. Maciej Kot - 108,2 pkt (124 m)

47. Aleksander Zniszczoł - 93,3 pkt (117 m)

...

51. Klemens Joniak - 91,9 pkt (116,5 m) Klemensowi Joniakowi do awansu zabrakło... 0,1 pkt.



To już koniec naszej relacji. Dziękujemy wszystkim za śledzenie jej z nami i zapraszamy na kolejne wydarzenia na Supersport.se.pl!

Puchar Świata w Sapporo to dla skoczków ostatni przystanek w okresie kwalifikacyjnym do igrzysk Mediolan-Cortina 2026. Właśnie po tych zawodach ranking olimpijski zostanie zamknięty, a trenerzy będą musieli ogłosić kadry na IO. Jest to więc ostatnia szansa, aby powalczyć o wyjazd do Włoch. W przypadku reprezentacji Polski w Sapporo zaprezentują się: Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Joniak.

Skoki dzisiaj na żywo. Puchar Świata Sapporo kwalifikacje: Wyniki live

Pierwsza trójka utrzymała się w składzie po ostatnim weekendzie PŚ w Zakopanem, z kolei Zniszczoł i Joniak otrzymują szansę po występach w Pucharze Kontynentalnym właśnie w Sapporo. W przeciwieństwie do zawodów na Wielkiej Krokwi, w Japonii pojawiła się właściwie cała czołówka klasyfikacji generalnej PŚ. Jedyni nieobecni to zwycięzca ostatniego konkursu i 3. zawodnik PŚ, Anze Lanisek, a także odbudowujący się po drobnym urazie Felix Hoffmann.

W tak mocnej stawce można wymienić kilku faworytów. O najwyższe miejsca w Sapporo powinni walczyć: lider PŚ Domen Prevc, skaczący u siebie Japończycy Ryoyu Kobayashi i Ren Nikaido, a także Austriacy: Jan Hoerl, Stefan Kraft czy Daniel Tschofenig. My liczymy przede wszystkim na dobre skoki 18-letniego Tomasiaka, który wyrósł na lidera polskiej kadry w tym sezonie. A po zawodach w Sapporo będzie miał chwilę przerwy przed igrzyskami i nie wystartuje na MŚ w lotach.