Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Kwalifikacje 5.01.2026 [WYNIKI LIVE]

Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 jest już na ostatniej prostej. W poniedziałek, 5 stycznia, skoczkowie wezmą udział w kwalifikacjach do ostatniego konkursu TCS w Bischofshofen. Wśród 69 zawodników na starcie jest 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Czy uda im się w komplecie awansować do wtorkowego konkursu? Zapraszamy na relację z kwalifikacji w Bischofshofen na żywo od godziny 16:30! Skoki dzisiaj wyniki live.

Matthias Schrader/ Associated Press