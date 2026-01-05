Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Kwalifikacje 5.01.2026 [WYNIKI LIVE]

2026-01-05 16:37

Turniej Czterech Skoczni 2025/2026 jest już na ostatniej prostej. W poniedziałek, 5 stycznia, skoczkowie wezmą udział w kwalifikacjach do ostatniego konkursu TCS w Bischofshofen. Wśród 69 zawodników na starcie jest 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Czy uda im się w komplecie awansować do wtorkowego konkursu? Zapraszamy na relację z kwalifikacji w Bischofshofen na żywo od godziny 16:30! Skoki dzisiaj wyniki live.

Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen. Wyniki kwalifikacji i numery startowe Polaków (5.01.2026):

  • 37. Dawid Kubacki
  • 38. Maciej Kot
  • 40. Paweł Wąsek
  • 49. Kamil Stoch
  • 59. Kacper Tomasiak
Turniej Czterech Skoczni: Bischofshofen - kwalifikacje 5.01.2026

Jules Chervet dalej - 114 metrów i 6. miejsce ex aequo ze Smidem. Aigner pierwszym zawodnikiem z awansem do konkursu.

44-letni Heung Chul Choi z Korei Południowej z najkrótszym skokiem - 91 m. Kolejny raz w TCS Koreańczyk ma najniższą notę.

Kolejny skok poniżej 100 m - Alessandro Batby uzyskał tylko 99,5 m. A za chwilę może być jeszcze gorzej...

112,5 m w wykonaniu Junshiro Kobayashiego. 7. miejsce, przed Marusiakiem.

Żak Mogel skoczył 111 m i zajął 8. miejsce, za Marusiakiem, a przed Maatta.

Czech David Rygl niewiele dalej. 98 m i 12. miejsce przed Vagulem.

Nurszat Tursunżanow z Kazachstanu z najsłabszym skokiem - 93 m.

Jarkko Maatta zastąpił w kadrze Finlandii Niko Kytosaho, ale po skoku na 111 m będzie mu ciężko o awans do konkursu.

Nagłe lądowanie Fatiha Ardy Ipcioglu na 105,5 m! Odbiło się to na notach i dopiero 8. miejsce ex aequo z Gartnerem.

18-letni Maximilian Gartner z Włoch uzyskał 105 m i zajął 8. miejsce przed Bedirem.

Podobnie jak w treningach, na starcie brakuje Słowaka Hektora Kapustika.

Jeszcze bliżej Muhammed Ali Bedir z Turcji - 105 m. Teraz to on jest przedostatni.

Tylko 115,5 m Jewhena Marusiaka i przedostatnie miejsce, przed Vagulem.

Vilho Palosaari skoczył 124,5 m i zajął 2. miejsce za Aignerem.

Słabiutki skok Kaimara Vagula z Estonii - 98,5 m. Nie ma co się łudzić, że to pozwoli na awans do konkursu.

Rok Masle zastępuje pauzującego Timiego Zajca, ale skoczył tylko 117,5 m i wyprzedza jedynie Smida.

I na zamknięcie "krajówki" 120,5 m skoczył Clemens Leitner. Jest obecnie trzeci, a do gry wchodzą skoczkowie z innych krajów.

Clemens Aigner jako pierwszy przeskoczył punkt K - 128,5 m w podobnych warunkach do Bachlingera. O jego awans jesteśmy spokojni.

Jego kolega Julijan Smid wyraźnie słabiej - 118 m, do tego w kiepskim stylu. Jemu może być trudno o awans.

122 metry Bachlingera, do tego spora rekompensata 11,3 pkt za wiatr. Zobaczymy, czy wystarczy to do awansu.

Austriak Niklas Bachlinger zaczyna kwalifikacje z 15. belki!

Już tylko minuty dzielą nas od 16:30 i pierwszego skoku w kwalifikacjach! Te rozpocznie austriacka grupa krajowa.

Jan Hoerl potwierdził z kolei, że do końca będzie naciskać Domena Prevca w walce o zwycięstwo!

Od 14:00 w Bischofshofen trwały oficjalne treningi. W nich naprawdę dobrze skakał Kamil Stoch:

Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do ostatniego konkursu 74. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Początek rywalizacji z udziałem 69 zawodników zaplanowano na godzinę 16:30!

74. Turniej Czterech Skoczni wszedł w ostatnią fazę. Po zawodach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku rywalizacja przeniosła się w ostatnie miejsce - do Bischofshofen. To w tej austriackiej miejscowości tradycyjnie wyjaśni się kwestia Złotego Orła za triumf w TCS. Wydaje się, że tylko kataklizm mógłby odebrać zwycięstwo genialnemu Domenowi Prevcowi. Słoweniec po dwóch wygranych w trzech z czterech konkursów TCS ma aż 41,4 pkt przewagi nad drugim Janem Hoerlem i 41,7 pkt nad trzecim Stephanem Embacherem.

Skoki dzisiaj na żywo. Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen kwalifikacje: Wyniki live

Z polskiej perspektywy największe emocje budzą występy Kacpra Tomasiaka. Wciąż 18-letni skoczek jest obecnie 10. w klasyfikacji łącznej TCS i 11. w "generalce" Pucharu Świata. Czy w Bischofshofen ponownie skończy zawody elity w czołowej "10"? Najpierw musi przejść kwalifikacje, które tradycyjnie wyłonią 25 par KO w pierwszej serii konkursu TCS. O jak najlepsze rozstawienie powalczą też pozostali Polacy - Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Wierzymy w to, że na starcie jutrzejszych zawodów ponownie staną w komplecie. Początek kwalifikacji już o godzinie 16:30!

