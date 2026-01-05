Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Kwalifikacje 5.01.2026 [WYNIKI LIVE]

Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen. Wyniki kwalifikacji i numery startowe Polaków (5.01.2026):
- 37. Dawid Kubacki
- 38. Maciej Kot
- 40. Paweł Wąsek
- 49. Kamil Stoch
- 59. Kacper Tomasiak
Jules Chervet dalej - 114 metrów i 6. miejsce ex aequo ze Smidem. Aigner pierwszym zawodnikiem z awansem do konkursu.
44-letni Heung Chul Choi z Korei Południowej z najkrótszym skokiem - 91 m. Kolejny raz w TCS Koreańczyk ma najniższą notę.
Kolejny skok poniżej 100 m - Alessandro Batby uzyskał tylko 99,5 m. A za chwilę może być jeszcze gorzej...
112,5 m w wykonaniu Junshiro Kobayashiego. 7. miejsce, przed Marusiakiem.
Żak Mogel skoczył 111 m i zajął 8. miejsce, za Marusiakiem, a przed Maatta.
Czech David Rygl niewiele dalej. 98 m i 12. miejsce przed Vagulem.
Nurszat Tursunżanow z Kazachstanu z najsłabszym skokiem - 93 m.
Jarkko Maatta zastąpił w kadrze Finlandii Niko Kytosaho, ale po skoku na 111 m będzie mu ciężko o awans do konkursu.
Nagłe lądowanie Fatiha Ardy Ipcioglu na 105,5 m! Odbiło się to na notach i dopiero 8. miejsce ex aequo z Gartnerem.
18-letni Maximilian Gartner z Włoch uzyskał 105 m i zajął 8. miejsce przed Bedirem.
Podobnie jak w treningach, na starcie brakuje Słowaka Hektora Kapustika.
Jeszcze bliżej Muhammed Ali Bedir z Turcji - 105 m. Teraz to on jest przedostatni.
Tylko 115,5 m Jewhena Marusiaka i przedostatnie miejsce, przed Vagulem.
Vilho Palosaari skoczył 124,5 m i zajął 2. miejsce za Aignerem.
Słabiutki skok Kaimara Vagula z Estonii - 98,5 m. Nie ma co się łudzić, że to pozwoli na awans do konkursu.
Rok Masle zastępuje pauzującego Timiego Zajca, ale skoczył tylko 117,5 m i wyprzedza jedynie Smida.
I na zamknięcie "krajówki" 120,5 m skoczył Clemens Leitner. Jest obecnie trzeci, a do gry wchodzą skoczkowie z innych krajów.
Clemens Aigner jako pierwszy przeskoczył punkt K - 128,5 m w podobnych warunkach do Bachlingera. O jego awans jesteśmy spokojni.
Jego kolega Julijan Smid wyraźnie słabiej - 118 m, do tego w kiepskim stylu. Jemu może być trudno o awans.
122 metry Bachlingera, do tego spora rekompensata 11,3 pkt za wiatr. Zobaczymy, czy wystarczy to do awansu.
Austriak Niklas Bachlinger zaczyna kwalifikacje z 15. belki!
Już tylko minuty dzielą nas od 16:30 i pierwszego skoku w kwalifikacjach! Te rozpocznie austriacka grupa krajowa.
Jan Hoerl potwierdził z kolei, że do końca będzie naciskać Domena Prevca w walce o zwycięstwo!
Jan Hoerl najlepszy również w drugim treningu. Początek kwalifikacji w #Bischofshofen o 16:30!
Pełne wyniki: https://t.co/yHzwvyI5U6 pic.twitter.com/LfQv59ysT9
Od 14:00 w Bischofshofen trwały oficjalne treningi. W nich naprawdę dobrze skakał Kamil Stoch:
Jan Hoerl górą w pierwszym treningu w #Bischofshofen. Kamil Stoch na 8. miejscu
Pełne wyniki: https://t.co/u4sNjoJz05 pic.twitter.com/DCMSiPjESL
Witamy w relacji na żywo z kwalifikacji do ostatniego konkursu 74. Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Początek rywalizacji z udziałem 69 zawodników zaplanowano na godzinę 16:30!
74. Turniej Czterech Skoczni wszedł w ostatnią fazę. Po zawodach w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i Innsbrucku rywalizacja przeniosła się w ostatnie miejsce - do Bischofshofen. To w tej austriackiej miejscowości tradycyjnie wyjaśni się kwestia Złotego Orła za triumf w TCS. Wydaje się, że tylko kataklizm mógłby odebrać zwycięstwo genialnemu Domenowi Prevcowi. Słoweniec po dwóch wygranych w trzech z czterech konkursów TCS ma aż 41,4 pkt przewagi nad drugim Janem Hoerlem i 41,7 pkt nad trzecim Stephanem Embacherem.
Z polskiej perspektywy największe emocje budzą występy Kacpra Tomasiaka. Wciąż 18-letni skoczek jest obecnie 10. w klasyfikacji łącznej TCS i 11. w "generalce" Pucharu Świata. Czy w Bischofshofen ponownie skończy zawody elity w czołowej "10"? Najpierw musi przejść kwalifikacje, które tradycyjnie wyłonią 25 par KO w pierwszej serii konkursu TCS. O jak najlepsze rozstawienie powalczą też pozostali Polacy - Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Wierzymy w to, że na starcie jutrzejszych zawodów ponownie staną w komplecie. Początek kwalifikacji już o godzinie 16:30!