Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 6.01.2026? Wyniki kwalifikacji

Kamil Heppen
2026-01-05 17:40

Zmagania w 74. Turnieju Czterech Skoczni są już w ostatniej fazie w Bischofshofen. 6 stycznia tradycyjnie odbędzie się ostatni konkurs TCS w tej austriackiej miejscowości. Dzień wcześniej w poniedziałek odbyły się kwalifikacje, po których 50 najlepszych zawodników podzielono na 25 par KO. Z kim skaczą Polacy w Bischofshofen 6.01.2026? Sprawdź w dalszej części tekstu.

i

Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 6.01.2026? Wyniki kwalifikacji
  • 74. Turniej Czterech Skoczni po konkursach w Oberstdorfie, Ga-Pa i Innsbrucku przeniósł się do Bischofshofen.
  • 5 stycznia 2026 r. odbyły się kwalifikacje do ostatniego konkursu TCS.
  • Pierwsza seria tradycyjnie zostanie rozegrana w systemie KO.
  • W Bischofshofen czekają nas aż dwie polskie pary! Sprawdź szczegóły w dalszej części tekstu.

Turniej Czterech Skoczni od wielu lat słynie z systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii konkursowej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych. Do kwalifikacji konkursu TCS w Bischofshofen (odbędzie się 6 stycznia 2026) przystąpiło 69 zawodników - w tym 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Na kogo wpadli w jutrzejszym konkursie?

Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Kwalifikacje 5.01.2026 [WYNIKI LIVE]

Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Z kim skaczą Polacy w parach KO?

Po raz kolejny w tej edycji TCS będziemy świadkami polskich par. I to aż dwóch! 16. w kwalifikacjach Maciej Kot wpadł na 35. Pawła Wąska. Podobnie jak w Ga-Pa, Kamil Stoch był sklasyfikowany ex aequo z innym zawodnikiem, tym razem na 18. miejscu z Gregorem Deschwandenem. A wyższa pozycja Szwajcara w klasyfikacji generalnej PŚ sprawiła, że to Stoch będzie sklasyfikowany jako 19. w parze z 32. Dawidem Kubackim. Najlepszy z Polaków 14. Kacper Tomasiak wpadł na 37. Alexa Insama z Włoch.

Z innych par należy wyróżnić starcie 13. Stefana Krafta z 38. Johannem Andre Forfangiem! Oto zestawienia Polaków w konkursie TCS w Bischofshofen:

  • 14. Kacper Tomasiak - 37. Alex Insam
  • 16. Maciej Kot - 35. Paweł Wąsek
  • 19. Kamil Stoch - 32. Dawid Kubacki
A tak wygląda komplet par KO w 1. serii konkursu w Bischofshofen:

  • 25. Pius Paschke - 26. Yukiya Sato
  • 24. Władimir Zografski - 27. Naoki Nakamura
  • 23. Andreas Wellinger - 28. Rok Oblak
  • 22. Maximilian Ortner - 29. Robin Pedersen
  • 21. Clemens Aigner - 30. Vilho Palosaari
  • 20. Valentin Foubert - 31. Kristoffer Eriksen Sundal
  • 19. Kamil Stoch - 32. Dawid Kubacki
  • 18. Gregor Deschwanden - 33. Killian Peier
  • 17. Sandro Hauswirth - 34. Niklas Bachlinger
  • 16. Maciej Kot - 35. Paweł Wąsek
  • 15. Manuel Fettner - 36. Eetu Nousiainen
  • 14. Kacper Tomasiak - 37. Alex Insam
  • 13. Stefan Kraft - 38. Johann Andre Forfang
  • 12. Anze Lanisek - 39. Clemens Leitner
  • 11. Felix Hoffmann - 40. Antti Aalto
  • 10. Jonas Schuster - 41. Jason Colby
  • 9. Isak Andreas Langmo - 42. Roman Koudelka
  • 8. Ren Nikaido - 43. Giovanni Bresadola
  • 7. Halvor Egner Granerud - 44. Karl Geiger
  • 6. Philipp Raimund - 45. Felix Trunz
  • 5. Ryoyu Kobayashi - 46. Rok Masle
  • 4. Daniel Tschofenig - 47. Tomofumi Naito
  • 3. Jan Hoerl - 48. Benjamin Oestvold
  • 2. Stephan Embacher - 49. Kevin Bickner
  • 1. Domen Prevc - 50. Mackenzie Boyd-Clowes
