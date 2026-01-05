Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 6.01.2026? Wyniki kwalifikacji

74. Turniej Czterech Skoczni po konkursach w Oberstdorfie, Ga-Pa i Innsbrucku przeniósł się do Bischofshofen.

5 stycznia 2026 r. odbyły się kwalifikacje do ostatniego konkursu TCS.

Pierwsza seria tradycyjnie zostanie rozegrana w systemie KO.

W Bischofshofen czekają nas aż dwie polskie pary! Sprawdź szczegóły w dalszej części tekstu.

Turniej Czterech Skoczni od wielu lat słynie z systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii konkursowej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych. Do kwalifikacji konkursu TCS w Bischofshofen (odbędzie się 6 stycznia 2026) przystąpiło 69 zawodników - w tym 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Na kogo wpadli w jutrzejszym konkursie?

Skoki dzisiaj NA ŻYWO. Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Kwalifikacje 5.01.2026 [WYNIKI LIVE]

Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Z kim skaczą Polacy w parach KO?

Po raz kolejny w tej edycji TCS będziemy świadkami polskich par. I to aż dwóch! 16. w kwalifikacjach Maciej Kot wpadł na 35. Pawła Wąska. Podobnie jak w Ga-Pa, Kamil Stoch był sklasyfikowany ex aequo z innym zawodnikiem, tym razem na 18. miejscu z Gregorem Deschwandenem. A wyższa pozycja Szwajcara w klasyfikacji generalnej PŚ sprawiła, że to Stoch będzie sklasyfikowany jako 19. w parze z 32. Dawidem Kubackim. Najlepszy z Polaków 14. Kacper Tomasiak wpadł na 37. Alexa Insama z Włoch.

Z innych par należy wyróżnić starcie 13. Stefana Krafta z 38. Johannem Andre Forfangiem! Oto zestawienia Polaków w konkursie TCS w Bischofshofen:

14. Kacper Tomasiak - 37. Alex Insam

16. Maciej Kot - 35. Paweł Wąsek

19. Kamil Stoch - 32. Dawid Kubacki

A tak wygląda komplet par KO w 1. serii konkursu w Bischofshofen: