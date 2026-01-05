Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Pary KO. Z kim skaczą Polacy 6.01.2026? Wyniki kwalifikacji

- 74. Turniej Czterech Skoczni po konkursach w Oberstdorfie, Ga-Pa i Innsbrucku przeniósł się do Bischofshofen.
- 5 stycznia 2026 r. odbyły się kwalifikacje do ostatniego konkursu TCS.
- Pierwsza seria tradycyjnie zostanie rozegrana w systemie KO.
- W Bischofshofen czekają nas aż dwie polskie pary! Sprawdź szczegóły w dalszej części tekstu.
Turniej Czterech Skoczni od wielu lat słynie z systemu KO. Na podstawie wyników kwalifikacji tworzonych jest 25 par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) pierwszej serii konkursowej. Do finałowej awansuje każdy zwycięzca pary oraz pięciu „szczęśliwych przegranych”, czyli zawodników z najwyższymi notami spośród pokonanych. Do kwalifikacji konkursu TCS w Bischofshofen (odbędzie się 6 stycznia 2026) przystąpiło 69 zawodników - w tym 5 Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Maciej Kot i Dawid Kubacki. Na kogo wpadli w jutrzejszym konkursie?
Turniej Czterech Skoczni Bischofshofen: Z kim skaczą Polacy w parach KO?
Po raz kolejny w tej edycji TCS będziemy świadkami polskich par. I to aż dwóch! 16. w kwalifikacjach Maciej Kot wpadł na 35. Pawła Wąska. Podobnie jak w Ga-Pa, Kamil Stoch był sklasyfikowany ex aequo z innym zawodnikiem, tym razem na 18. miejscu z Gregorem Deschwandenem. A wyższa pozycja Szwajcara w klasyfikacji generalnej PŚ sprawiła, że to Stoch będzie sklasyfikowany jako 19. w parze z 32. Dawidem Kubackim. Najlepszy z Polaków 14. Kacper Tomasiak wpadł na 37. Alexa Insama z Włoch.
Z innych par należy wyróżnić starcie 13. Stefana Krafta z 38. Johannem Andre Forfangiem! Oto zestawienia Polaków w konkursie TCS w Bischofshofen:
- 14. Kacper Tomasiak - 37. Alex Insam
- 16. Maciej Kot - 35. Paweł Wąsek
- 19. Kamil Stoch - 32. Dawid Kubacki
A tak wygląda komplet par KO w 1. serii konkursu w Bischofshofen:
- 25. Pius Paschke - 26. Yukiya Sato
- 24. Władimir Zografski - 27. Naoki Nakamura
- 23. Andreas Wellinger - 28. Rok Oblak
- 22. Maximilian Ortner - 29. Robin Pedersen
- 21. Clemens Aigner - 30. Vilho Palosaari
- 20. Valentin Foubert - 31. Kristoffer Eriksen Sundal
- 19. Kamil Stoch - 32. Dawid Kubacki
- 18. Gregor Deschwanden - 33. Killian Peier
- 17. Sandro Hauswirth - 34. Niklas Bachlinger
- 16. Maciej Kot - 35. Paweł Wąsek
- 15. Manuel Fettner - 36. Eetu Nousiainen
- 14. Kacper Tomasiak - 37. Alex Insam
- 13. Stefan Kraft - 38. Johann Andre Forfang
- 12. Anze Lanisek - 39. Clemens Leitner
- 11. Felix Hoffmann - 40. Antti Aalto
- 10. Jonas Schuster - 41. Jason Colby
- 9. Isak Andreas Langmo - 42. Roman Koudelka
- 8. Ren Nikaido - 43. Giovanni Bresadola
- 7. Halvor Egner Granerud - 44. Karl Geiger
- 6. Philipp Raimund - 45. Felix Trunz
- 5. Ryoyu Kobayashi - 46. Rok Masle
- 4. Daniel Tschofenig - 47. Tomofumi Naito
- 3. Jan Hoerl - 48. Benjamin Oestvold
- 2. Stephan Embacher - 49. Kevin Bickner
- 1. Domen Prevc - 50. Mackenzie Boyd-Clowes