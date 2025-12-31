Sylwestrowa środa to kwalifikacje do konkursu PŚ w Ga-Pa w ramach 74. Turnieju Czterech Skoczni.

Polacy dobrze spisali się w Oberstdorfie, a Kacper Tomasiak, 14. w poprzednim konkursie, debiutuje w walce o Złotego Orła.

Sprawdź, o której skoki dzisiaj w TCS, w środę 31 grudnia 2025.

Przed nami drugi konkurs PŚ w Garmich-Partenkirchen (Ga-Pa), druga odsłona rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Na środę 31 grudnia zaplanowano kwalifikacje. W pierwszym konkursie TSC, w Oberstdorfie, Polacy spisali się nieźle. Kacper Tomasiak był 14., Kamil Stoch - 17., Paweł Wąsek - 28., Maciej Kot - 33., a Piotr Żyła - 36. Wygrał Słoweniec Domen Prevc.

Kacper Tomasiak nie przestraszył się atmosfery (prawie 30 tys. widzów!) na Schattenbergschanze. Przed kamerami Eurosportu przyznał nawet, że w konkursie skakał lepiej niż w treningach i kwalifikacjach. Po konkursie w Oberstdorfie ma już na koncie 220 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O cztery punkty mniej od dorobku Stocha w... całym 2025 roku. Prym w rocznej rywalizacji wiedzie Paweł Wąsek (491 oczek).

– Czerpałem radość z konkursowych skoków, wychodziły na luzie i były naprawdę dobre - stwierdził Tomasiak po konkursie w Oberstdorfie. Chciałbym powiedzieć, że mój poziom jest między 5., a 15. miejscem. Zdarzają się gorsze skoki, nie są one jeszcze ustabilizowane, ale jestem coraz bliżej.

Dla Kacpra Tomasiaka to pierwsza rywalizacja o Złotego Orła w karierze. Czy były obawy, że podwinie się noga podczas 1. serii i rywalizacji w parach? – Nie aż tak. Jeśli przegrywa się parę, a odda się dobry skok, to i tak można wejść jako jeden z piątki najlepszych „szczęśliwych przegranych” – tłumaczył w rozmowie z Eurosportem.

Radość ze skakania poczuł też Kamil Stoch. – Dwa razy po 130 metrów w takich zawodach to super sprawa – ocenił krótko.

Turniej Czterech Skoczni: O której godzinie skoki w Sylwestra, 31 grudnia 2025?

Drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w niemieckim Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia). Na środę 31 grudnia zaplanowano kwalifikacje. Początek kwalifikacji o godzinie 16. Transmisja TV na Eurosporcie 1.

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

11.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

12.30 - seria próbna

14.00 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

11.45 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

12.00 - seria próbna

13.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa