- Sylwestrowa środa to kwalifikacje do konkursu PŚ w Ga-Pa w ramach 74. Turnieju Czterech Skoczni.
- Polacy dobrze spisali się w Oberstdorfie, a Kacper Tomasiak, 14. w poprzednim konkursie, debiutuje w walce o Złotego Orła.
- Sprawdź, o której skoki dzisiaj w TCS, w środę 31 grudnia 2025.
Przed nami drugi konkurs PŚ w Garmich-Partenkirchen (Ga-Pa), druga odsłona rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Na środę 31 grudnia zaplanowano kwalifikacje. W pierwszym konkursie TSC, w Oberstdorfie, Polacy spisali się nieźle. Kacper Tomasiak był 14., Kamil Stoch - 17., Paweł Wąsek - 28., Maciej Kot - 33., a Piotr Żyła - 36. Wygrał Słoweniec Domen Prevc.
Kacper Tomasiak nie przestraszył się atmosfery (prawie 30 tys. widzów!) na Schattenbergschanze. Przed kamerami Eurosportu przyznał nawet, że w konkursie skakał lepiej niż w treningach i kwalifikacjach. Po konkursie w Oberstdorfie ma już na koncie 220 punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. O cztery punkty mniej od dorobku Stocha w... całym 2025 roku. Prym w rocznej rywalizacji wiedzie Paweł Wąsek (491 oczek).
– Czerpałem radość z konkursowych skoków, wychodziły na luzie i były naprawdę dobre - stwierdził Tomasiak po konkursie w Oberstdorfie. Chciałbym powiedzieć, że mój poziom jest między 5., a 15. miejscem. Zdarzają się gorsze skoki, nie są one jeszcze ustabilizowane, ale jestem coraz bliżej.
Dla Kacpra Tomasiaka to pierwsza rywalizacja o Złotego Orła w karierze. Czy były obawy, że podwinie się noga podczas 1. serii i rywalizacji w parach? – Nie aż tak. Jeśli przegrywa się parę, a odda się dobry skok, to i tak można wejść jako jeden z piątki najlepszych „szczęśliwych przegranych” – tłumaczył w rozmowie z Eurosportem.
Radość ze skakania poczuł też Kamil Stoch. – Dwa razy po 130 metrów w takich zawodach to super sprawa – ocenił krótko.
Wybuch Kamila Stocha po ostatnim skoku. Tak pożegnał się z Oberstdorfem!
Turniej Czterech Skoczni: O której godzinie skoki w Sylwestra, 31 grudnia 2025?
Drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się w niemieckim Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia). Na środę 31 grudnia zaplanowano kwalifikacje. Początek kwalifikacji o godzinie 16. Transmisja TV na Eurosporcie 1.
Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:
1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)
28 grudnia, niedziela
- 14.00 - oficjalny trening
- 16.30 - kwalifikacje
29 grudnia, poniedziałek
- 15.00 - seria próbna
- 16.30 - pierwsza seria konkursowa
---------------------------------
2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)
31 grudnia, środa
- 11.00 - oficjalny trening
- 16.00 - kwalifikacje
1 stycznia 2025, czwartek
- 12.30 - seria próbna
- 14.00 - pierwsza seria konkursowa
---------------------------------
3. konkurs - Innsbruck (Austria)
3 stycznia, sobota
- 11.45 - oficjalny trening
- 14.30 - kwalifikacje
4 stycznia, niedziela
- 12.00 - seria próbna
- 13.30 - pierwsza seria konkursowa
---------------------------------
4. konkurs - Bischofshofen (Austria)
5 stycznia, poniedziałek
- 14.00 - oficjalny trening
- 16.30 - kwalifikacje
6 stycznia, wtorek
- 15.00 - seria próbna
- 16.30 - pierwsza seria konkursowa