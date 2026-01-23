Skoki dzisiaj relacja na żywo MŚ w lotach Oberstdorf. Szalona końcówka pierwszej serii! Tylko Żyła z awansem

MŚ w lotach Oberstdorf 2026 pierwszy konkurs WYNIKI:

Na żywo MŚ w lotach Oberstdorf 23.01.2026 Przed nami ostatnia dziesiątka! Johann Andre Forfang już nie tak daleko, ale też dobrze! 219,5 metra i 3. lokata obecnie. Jest odpowiedź Hoerla! 230 metrów i teraz to on będzie prowadził! Ależ poleciał Anze Lanisek! 227 metrów i deklasuje dotychczasową stawkę! Ponad 12 punktów nad Kraftem. Stefan Kraft bardzo dobrze! 215,5 metra, najdłuższy lot drugiej serii. Austriak oczywiście obejmie prowadzenie. Philipp Raimund też dobrze! 208 metrów, ale miał gorsze warunki od Norwega. Będzie na 2. miejscu, ale minimalnie za Oestvoldem. Benjamin Oestvold lepiej od żyły 213 metrów i obejmie prowadzenie. Alex Insam ledwo 195,5 metra, dopiero 6. lokata. Żyła już w górę. Dobry skok Piotra Żyły! 206,5 metra, a do tego 14 punktów dodanych za wiatr! Żyła obejmie obecnie prowadzenie, więc przynajmniej utrzyma swoją 18. lokatę. Jewhen Marusiak 205 metrów i daje mu to obecnie 2. miejsce. A teraz Piotr Żyła! Manuel Fettner 202,5 metra i 3. lokata obecnie. Kytosaho 210 metrów i teraz będzie na 2. miejscu. Za nami skoki już 10 zawodników. 199,5 metra Hauswirth, ale miał dobre warunki i będzie dopiero 5. Będzie zmiana lidera. Władimir Zografski 209,5 metra i obejmie prowadzenie. Daniel Tschofenig 193 metry i... będzie drugi. Naito cały czas na czele! Felix Hoffmann niezbyt dobrze, 188 metrów i 4. lokata. Pius Paschke 194,5 metra i teraz to on zajmie drugą lokatą. Valentin Foubert słabiutko 187,5 metra, ale przewaga z pierwszej serii wystarczyła, żeby zajął 2. miejsce. Jarkko Maatta 190,5 metra, ale miał gorsze warunki od poprzedniej dwójki. 2. miejsce. Tomofumi Naito 206,5 metra! Oczywiście wyprzedzi Deschwandena. Szwajcar osiągnął 192 metry. Zaczynamy drugą serię! Jako pierwszy Gregor Deschwanden. Belka wróciła na 23. pozycję. Po pierwszej serii prowadzi Lindvik przed Domenem Prevcem i Renem Nikaido. Do kolejnych serii z Polaków awansował tylko Piotr Żyła, który jest 18. Rywalizację indywidualną w MŚ w lotach 2026 zakończyli za to Zniszczoł, Stoch i Kubacki. Oznacza to, że był to ostatni skok Kamila Stocha w indywidualnym konkursie mistrzostw świata w lotach w karierze. Domen Prevc 204 metry tylko! Nie osiągnął wyniku, który pozwoli mu na dodatkowe punkty za obniżoną belkę przez trenera, ale rekompensata za wiatr w plecy oraz za belkę obniżoną przez jury wystarczy do tego, żeby Prevc zajął 2. miejsce! Domen Prevc przed swoją próbą będzie miał obniżoną belkę o 5 pozycji! Ryoyu Kobayashi 224 metra, za wiatr miał nieco odjęte, ale dodane z kolei za obniżoną belkę. Ren Nikaido 230,5 metra! Ale wiatr kompletnie się odwrócił, Japończyk nie miał dodane kompletnie nic za warunki! Nikaido będzie teraz na 2. miejscu. Jan Hoerl 207 metrów, ale wiatr nieco zelżał i... będzie na 9. miejscu razem z Laniskiem i Kraftem. Anze Lanisek 199,5 metra i rekompensata za wiatr jeszcze większa, 22,5 punktu. 9. miejsce ex aequo z Kraftem, który skoczył... 10 metrów dalej. Daniel Tschofenig tylko 188 metrów, ale miał prawie 22 punkty dodane za wiatr! 19. miejsce, ale trudno się dziwić, bardzo trudno odlecieć przy tak mocnym wietrze w plecy. Philipp Raimund 201,5 metra, 10. lokata ex aequo z Oestvoldem. Niemiec miał najgorsze warunki, dodano mu ponad 17 punktów! Stephan Embacher 209 metrów, ale miał fatalne warunki! Druga najwyższa rekompensata w konkursie i 5. miejsce. Na pewno, gdyby nie wiatr, mógłby odlecieć jeszcze dalej. Felix Hoffmann 196 metrów. Niemiec dopiero 17. miejsce, ale awans oczywiście jest. Stefan Kraft 209 metrów i 8. miejsce. Obrońca tytułu nie będzie miał łatwo nawiązać walkę o czołowe lokaty. Za nami skoki 30 zawodników. Piotr Żyła jest obecnie na 10. miejscu i jako jedyny Polak awansował do kolejnych serii konkursów mistrzostw świata. Zniszczoł jest trzeci na liście oczekujących, a tuż za nim Stoch i Kubacki, więc szanse na awans są minimalne. Manuel Fettner 201,5 metra, dopiero 12. lokata. Naoki Nakamura pół metra dalej od Sundala i teraz to on będzie na 2. miejscu. Kristoffer Eriksen Sundal 216 metrów i 2. miejsce obecnie! Wyprzedził nawet Geigera. Zografski 199,5 metra ze sporą rekompensatą za wiatr i zajmie obecnie 12. miejsce. Johann Andre Forfang 210,5 metra, 5. miejsce i pewny awans do kolejnej serii. Valentin Foubert 196,5 metra, ale miał sporą rekompensatę za wiatr, niezłe noty i 12. miejsce Francuza. Marius Lindvik jeszcze lepiej! 226,5 metra, zdecydowanie najdłuższy skok póki co i oczywiście prowadzenie. Timi Zajc 213 metrów i 3. miejsce! Pius Paschke 202,5 metra, 9. miejsce i awans. Gregor Deshwanden 194 metry, 11. miejsce i awans do drugiej serii. Za nami 20 zawodników. Trudno oczekiwać, żeby pozostała dwudziestka zrobiła tyle prezentów, żeby któryś z Polaków (poza Żyłą oczywiście) awansował. Kamil Stoch słabo... 191,5 metra, 14. miejsce, rozdzieli Zniszczoła i Kubackiego. Obecnie Naito z awansem, a Zniszczoł trzecim oczekującym, za nim Stoch i Kubacki... Antti Aalto 215,5 metra, a miał gorsze warunki od Żyły! 2. miejsce Fina. A teraz Kamil Stoch. Piotr Żyła pokazał klasę! 211 metrów, 4. miejsce i pewny awans! Tomofumi Naito też dobrze! 200,5 metra, ale słabe oceny i przegra z Jarkko Maattą. Japończyk będzie pierwszym oczekującym. A teraz Piotr Żyła. Niko Kytosaho 205 metrów i teraz to on będzie na 5. miejscu. Sandro Hauswirth 202 metry, 5. miejsce i awans. Benjamin Oestvold 213,5 metra! 2. miejsce obecnie i awans do kolejnej serii. Dawid Kubacki nie zachwycił... 192,5 metra, będzie za Zniszczołem, który jest dopiero 4. oczekującym... Karl Geiger 217,5 metra! Niemiec oczywiście z awansem i obejmie prowadzenie. A teraz Dawid Kubacki. 187 metrów Simona Ammanna i 4. miejsce. Insam z awansem. Za nami 10 zawodników. Póki co Zniszczoł jest na 5. miejscu. Alex Insam dobrze! 202,5 metra i obejmie prowadzenie, bo miał sporą rekompensatę, a do tego lepsze noty od Marusiaka. Felix Trunz 186 metrów, 6. lokata obecnie. Giovanni Bresadola 189,5 metra, ale ma dużą rekompensatę i wyprzedzi Zniszczoła, będzie obecnie na 3. miejscu. Jewhen Marusiak bardzo dobrze! 203,5 metra i prowadzenie obecnie. Witalij Kaliniczenko jeszcze gorzej, 139 metrów, dramat. Wiatr zaczął wiatr wyraźnie w plecy i zawodnikom trudno cokolwiek zrobić. Mackenzie Boyd-Clowes bardzo słabiutko... 167,5 metra i oczywiście ostatnie miejsce. Zak Mogel 190 metrów, będzie za Zniszczołem. Nousiainen z kolei gorzej, 191 metrów i ostatnie obecnie miejsce. Fin Jarkko Maatta 202 metry, wyprzedzi Polaka. Aleksander Zniszczoł otwiera mistrzostwa świata! 195 metrów Polaka. Konkurs zaczyna się z 23. stopnia belki. Do startu pierwszego konkursu mistrzostw świata zostało już tylko kilka minut. Mistrza wyłonią łącznie cztery serie konkursowe - dwie dzisiaj, oraz dwie w sobotę. Mistrzostwo świata w lotach bronione będzie przez Stefana Krafta. Patrząc jednak na formę samego Krafta oraz na formę Domena Prevca, trudno sobie wyobrazić, by Austriak zagroził w tegorocznych zawodach Słoweńcowi. Seria próbna nie była najlepsza w wykonaniu Polaków. Piotr Żyła zajął 28. miejsce, Zniszczoł 35., Stoch 36., a Kubacki 37. Serię próbną wygrał Domen Prevc przed Embacherem i Lindvikiem. Witamy w relacji na żywo z pierwszego konkursu w ramach mistrzostw świata w lotach narciarskich Oberstdorf 2026! Start konkursu o 16:00, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Skoki dzisiaj MŚ w lotach Oberstdorf 2026 na żywo relacja i wyniki

Mistrzostwa świata w lotach, choć nie tak prestiżowe jak mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym, na pewno są niezwykle widowiskowym wydarzeniem. Dalekie loty to coś, co wielu kibiców uwielbia, a przecież nieczęsto oglądamy te zawody w ramach Pucharu Świata. Co więcej, podczas mistrzostw świata teoretycznie mamy do czynienia ze ścisłą czołówką lotników, ponieważ w zawodach udział bierze 40, a nie jak w Pucharze Świata 50 zawodników. Czwartkowe kwalifikacje były słodko-gorzkie dla Polaków – co prawda awans do konkursu wywalczył komplet polskich zawodników, jednak Biało-Czerwoni nie wywalczyli szczególnie dobrych lokat. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był dopiero... 24., Dawid Kubacki uplasował się na 32. pozycji, Kamil Stoch był 37., a Aleksander Zniszczoł zajął 39. lokatę, przedostatnią dającą awans. Oby w piątkowym konkursie było już lepiej!