Skoki w Sapporo NA ŻYWO. Sensacja! Kacper Tomasiak bez drugiej serii? [RELACJA LIVE]

Puchar Świata Sapporo: Relacja na żywo

Kacper Tomasiak, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł awansowali do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Z piątki biało-czerwonych nie powiodło się tylko Klemensowi Joniakowi, który zajął 51. miejsce. Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Najlepiej z Polaków spisał się Tomasiak, który uzyskał 123 m i zajął 16. miejsce. Kobayashi skoczył 139 m. Drugi był prowadzący w klasyfikacji generalnej Słoweniec Domen Prevc, który uzyskał 135,5 m.

Kubacki (116,5 m) był 23., Kot (124 m) - 27., a Zniszczoł (117 m) - 47. Joniak (116,5 m) może mówić o pechu, bo był pierwszym „pod kreską”, a do awansu zabrakło mu... 0,1 punktu.

Na żywo Skoki w Sapporo - 17.01 Benjamin Oestvold po skoku na 126 metrów wskakuje w fotel lidera. 126 metrów Valentina Fouberta daje mu drugie miejsce. Już o dwie pozycje awansował Dawid Kubacki. Fatalny skok Luki Rotha w Sapporo. 116 metrów i jest ostatni. I to tyle jeśli chodzi o starty polskich skoczków dzisiaj... Czekamy na rozstrzygnięcia konkursu! 126 metrów Dawida Kubackiego i jest liderem. Maciej Kot przeskoczył Keiichiego Sato i będzie dziś w punktach. Brawo! Zaczynamy drugą serię! Wystąpi 31 skoczków, bo Keiichi Sato i Maciej Kot zajmują miejsce ex aequo. Wyniki pierwszej serii w Sapporo: 1. Jan Hoerl

2. Domen Prevc

3. Stephan Embacher

29. Dawid Kubacki

30. Maciej Kot i Keiichi Sato Daleko szybuje Domen Prevc. Lider Pucharu Świata skoczył 132 metry, co daje mu drugie miejsce po pierwszej serii, którą wygrał Jan Hoerl. Domen Prevc zakończy pierwszą serię. Tylko 126,5 metra Ryoyu Kobayashiego. Japończyk ląduje dopiero na dziewiątym miejscu. Zostali już tylko Ryoyu Kobayashi i Domen Prevc. Ren Nikaido dopingowany przez trybuny w Sapporo. 130 metrów i jest siódmy. Pięęęęęknie! Jan Hoerl szybuje na 136 metrów i mamy nowego lidera! Bardzo słaby skok w wykonaniu Philippa Raimunda. Po skoku na 125 metrów jest dopiero czternasty. Spore rozczarowanie! Daniel Tschoefenig po skoku na 131 metrów jest dopiero dziesiąty. Ma prawo być rozczarowany! 134,5 metra Stephana Embachera! Bardzo dobry skok Austriaka. Niska rekompensata i mamy nowego lidera! 131,5 metra Stefana Krafta. Dużo bliżej niż Nakamura i Forfang, ale po rekompensatach jest czwarty! 135,5 metra Manuela Fettnera. Jest nowym wiceliderem! 119,5 metra Kacpra Tomasiaka i sensacyjnie odpada z pierwszej serii. Jego kosztem wchodzi Maciej Kot... Za moment ostatnia dziesiątka pierwszej serii! Zacznie Kacper Tomasiak. 126 metrów Valentina Fouberta dawało nadzieję na awans Macieja Kota. Niestety, obniżona belka pozwoliła mu wskoczyć na 18. miejsce przed Kubackiego. Po dalekim skoku Norwega belka idzie w dół. 137,5 metra Johanna Andre Forfanga w świetnych warunkach. Jest drugi! Najdłuższy skok pierwszej serii. 134 metry Naokiego Nakamury i mamy nowego lidera. Piękny skok Japończyka. 131 metrów Mariusa Lindvika. Norweg szybował pięknie, ładne lądowanie, mało punktów odjętych za wiatr i jest drugi. Timi Zajc skacze zaledwie 122 metry. Miał jednak dużo gorsze warunki niż Kot i to on wchodzi do drugiej serii. 131,5 metra Jonasa Schustera w warunkach mniej sprzyjających niż Geiger. Jest liderem! Halvor Egner Granerud skacze 128 metrów. Norweg ląduje na piątym miejscu. 133 metry Yukiyi Sato to najdłuższy skok pierwszej serii. Niestety, dużo punktów odjętych za wiatr i przegrywa z Geigerem. Za nami 30 z 50 skoków pierwszej serii. Prowadzi Geiger przed Oblakiem i Naito. Pewny drugiej serii jest Dawid Kubacki. Maciej Kot pierwszym oczekującym, a przed nami jeszcze Kacper Tomasiak. Jest duża szansa na trzech Polaków! Maciej Kot musi czekać na skoki innych zawodników. 124 metry dają jedenaste miejsce. Kubacki wchodzi do drugiej serii, on jest pierwszym oczekującym. 128 metrów Tomofumiego Naito. Mało punktów odjętych za wiatr i jest trzeci. Dobry skok reprezentanta gospodarzy. Przed nami jeszcze skoki dwóch Polaków Macieja Kota i Kacpra Tomasiaka. 126 metrów Sandro Hauswirtha. Wskakuje przed Lukę Rotha na szóste miejsce. Kubacki nadal pierwszym oczekującym... Rok Oblak po skoku na 130,5 metra ląduje na drugim miejscu. Wiatr pomagał mu mniej niż Japończykowi. Geiger dalej liderem. Sakutaro Kobayashi po skoku na 132,5 metra ląduje na trzecim miejscu. Miał bardzo dobre warunki, ale jest w drugiej serii. 125,5 metra Dawida Kubackiego daje mu piąte miejsce. Jest pierwszy na liście oczekujących do awansu! Roman Koudelka po skoku na 126 metrów wchodzi do drugiej serii. Lepszy od niego tylko Karl Geiger. Będą punkty dla Czecha. Przeciętny skok Simona Ammanna. 117,5 metra i ląduje dopiero na trzynastym miejscu. W drugiej serii jest już Karl Geiger. Ziga Jancar został zdyskwalifikowany z dzisiejszego konkursu. Miał za duże buty o 2 milimetry. Mamy nowego lidera! 132 metry Karla Geigera pozwalają mu wskoczyć na pierwszą lokatę. Felix Trunz po skoku na 128 metrów wskakuje na drugie miejsce. Dobry skok Szwajcara. Powalczy o drugą serię. Killian Peier 124 metry, Tate Frantz pół metra dalej. Szwajcar i Amerykanin są kolejno szósty i piąty. Bardzo ładny skok Luki Rotha. 126,5 metra daje mu pozycję wicelidera. Zniszczoł po dziesięciu skokach jest na szóstym miejscu. Kaliniczenko także nie porwał swoją odległością. 116 metrów. Ósme miejsce. Zniszczoł powoli zyskuje swoją próbą. Teraz zaledwie 112 metrów Mackenziego Boyd-Clowesa. Ale i tak Polakowi ciężko będzie o awans dalej. Fatalny skok w wykonaniu Jarkko Maatty. 106 metrów i żegna się z konkursem. 129,5 metra Zigi Jancara. Dobre noty za lądowanie, najdalszy skok i jest pierwszy. 117 metrów także Erik Belshaw. Mniej punktów odjętych za wiatr i spada za Olka. Oj, bardzo, bardzo blisko Aleksander Zniszczoł. Zaledwie 117 metrów i jest ostatni... Keiichi Sato jest nowym liderem. Już z numerem trzecim wystartuje pierwszy z Polaków. Zaczynamy rywalizację na skoczni w Sapporo. Zapraszamy na relację na żywo z konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich z Sapporo. Rywalizacja rusza o godzinie 7:15.

