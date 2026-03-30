To szykuje Adam Małysz, by ratować kadrę skoczków. Ważna informacja

Stefan Horngacher prowadził reprezentację Polski w latach 2016–2019. Był to czas wielkich sukcesów. Już w 2017 roku Polacy wywalczyli złoty medal drużynowo na mistrzostwach świata, a Piotr Żyła sięgnął po brąz indywidualnie. Rok później, na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, kadra wróciła z dwoma medalami – złotym Kamila Stocha i brązowym w konkursie drużynowym. Stoch w tym samym sezonie triumfował ponadto w Turnieju Czterech Skoczni, wygrywając wszystkie konkursy, i zdobył Kryształową Kulę.

Po odejściu z polskiej kadry w 2019 roku Horngacher objął stanowisko trenera reprezentacji Niemiec.

– Stefan Horngacher wraca do polskiej kadry. To się wydarzy. Sam nie mogę uwierzyć, że to mówię, ale informacje udało mi się potwierdzić – powiedział Jakub Balcerski w programie "Trzecia Seria".

Adam Małysz w rozmowie z Eurosportem wypowiadał się w tej sprawie dość tajemniczo: – Jesteśmy umówieni, że po sezonie usiądziemy i przeanalizujemy, co było dobre, a co wymaga poprawy. Mam jednak niespodziankę, którą na razie trzymam w rękawie. Po świętach, dokładnie 15 kwietnia, ma odbyć się konferencja prasowa, na której prezes PZN wyłoży karty na stół.

Austriacki szkoleniowiec ma w Polsce współpracować z dobrze znanym polskim kibicom trenerem Michałem Doleżałem.