Turniej Czterech Skoczni Innsbruck: Pary KO. Z kim powalczą Polacy? Polsko-polskie starcie

Za nami kwalifikacje do niedzielnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku

W niedzielę w Innsbrucku powalczą wszyscy Polacy!

Co więcej, jeden wystąpi na pewno w drugiej serii! Gorszą informacją jest fakt, że Polak wyeliminować może innego Polaka

Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku: Pary KO

Pięciu Polaków awansowało do trzeciego konkursu narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl lądując na 128 m. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak osiągnął 119,5 m i był 19. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft - 127,5 m, a trzeci także zawodnik gospodarzy Stephan Embacher - 125 m.

Kamil Stoch wylądował na 117,5 m i był 27., 32. Maciej Kot na 118 m, 36. Paweł Wąsek miał 117 m, a 40. Dawid Kubacki - 115 m. W końcówce kwalifikacji zmieniły się warunki wietrzne, czołowi skoczkowie świata lądowali znacznie bliżej niż rywale. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i prowadzący w TCS Słoweniec Domen Prevc uzyskał tylko 112 m i był sklasyfikowany na 30. pozycji.

Pierwsza seria niedzielnego konkursu w Austrii odbędzie się w systemie KO. Tomasiak zmierzy się w parze z Kotem, rywalem Stocha będzie Austriak Maximilian Ortner, Wąska Kazach Ilia Mizernych i Kubackiego Japończyk Ryoyu Kobayashi. Niedzielny konkurs w Innsbrucku rozpocznie się o godzinie 14:00.

Pary KO konkursu TCS Innsbruck:

Kacper Tomasiak - Maciej Kot

Kamil Stoch - Maximilian Ortner

Dawid Kubacki - Ryoyu Kobayashi

Paweł Wąsek - Ilya Myzernykh