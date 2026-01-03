Turniej Czterech Skoczni Innsbruck: Pary KO. Z kim powalczą Polacy? Polsko-polskie starcie

Bartosz Olszewski
2026-01-03 15:52

Przed nami trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnicy przenieśli się do Innsbrucku. Na Bergisel wiatr był bardzo kapryśny. Na początku kwalifikacji wiał pod narty, a na koniec podmuchy były już jedynie w plecy. I co więcej, były one niezwykle silne. Poznaliśmy już pary rywalizacji KO w pierwszej serii. Z kim powalczą Polacy? Jeden na pewno wystąpi w drugiej serii. Dojdzie do polsko-polskiej konfrontacji.

Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku: Pary KO

Pięciu Polaków awansowało do trzeciego konkursu narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl lądując na 128 m. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak osiągnął 119,5 m i był 19. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft - 127,5 m, a trzeci także zawodnik gospodarzy Stephan Embacher - 125 m.

Kamil Stoch wylądował na 117,5 m i był 27., 32. Maciej Kot na 118 m, 36. Paweł Wąsek miał 117 m, a 40. Dawid Kubacki - 115 m. W końcówce kwalifikacji zmieniły się warunki wietrzne, czołowi skoczkowie świata lądowali znacznie bliżej niż rywale. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i prowadzący w TCS Słoweniec Domen Prevc uzyskał tylko 112 m i był sklasyfikowany na 30. pozycji.

Pierwsza seria niedzielnego konkursu w Austrii odbędzie się w systemie KO. Tomasiak zmierzy się w parze z Kotem, rywalem Stocha będzie Austriak Maximilian Ortner, Wąska Kazach Ilia Mizernych i Kubackiego Japończyk Ryoyu Kobayashi. Niedzielny konkurs w Innsbrucku rozpocznie się o godzinie 14:00.

Pary KO konkursu TCS Innsbruck:

  • Kacper Tomasiak - Maciej Kot
  • Kamil Stoch - Maximilian Ortner
  • Dawid Kubacki - Ryoyu Kobayashi
  • Paweł Wąsek - Ilya Myzernykh
