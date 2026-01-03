Turniej Czterech Skoczni Innsbruck: Pary KO. Z kim powalczą Polacy? Polsko-polskie starcie

- Za nami kwalifikacje do niedzielnego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku
- W niedzielę w Innsbrucku powalczą wszyscy Polacy!
- Co więcej, jeden wystąpi na pewno w drugiej serii! Gorszą informacją jest fakt, że Polak wyeliminować może innego Polaka
Turniej Czterech Skoczni w Innsbrucku: Pary KO
Pięciu Polaków awansowało do trzeciego konkursu narciarskiego Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Kwalifikacje wygrał Austriak Jan Hoerl lądując na 128 m. Najlepszy z Polaków Kacper Tomasiak osiągnął 119,5 m i był 19. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft - 127,5 m, a trzeci także zawodnik gospodarzy Stephan Embacher - 125 m.
Kamil Stoch wylądował na 117,5 m i był 27., 32. Maciej Kot na 118 m, 36. Paweł Wąsek miał 117 m, a 40. Dawid Kubacki - 115 m. W końcówce kwalifikacji zmieniły się warunki wietrzne, czołowi skoczkowie świata lądowali znacznie bliżej niż rywale. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i prowadzący w TCS Słoweniec Domen Prevc uzyskał tylko 112 m i był sklasyfikowany na 30. pozycji.
Pierwsza seria niedzielnego konkursu w Austrii odbędzie się w systemie KO. Tomasiak zmierzy się w parze z Kotem, rywalem Stocha będzie Austriak Maximilian Ortner, Wąska Kazach Ilia Mizernych i Kubackiego Japończyk Ryoyu Kobayashi. Niedzielny konkurs w Innsbrucku rozpocznie się o godzinie 14:00.
Pary KO konkursu TCS Innsbruck:
- Kacper Tomasiak - Maciej Kot
- Kamil Stoch - Maximilian Ortner
- Dawid Kubacki - Ryoyu Kobayashi
- Paweł Wąsek - Ilya Myzernykh