W Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen dominował Słoweniec Domen Prevc, a Kacper Tomasiak zajął ósme miejsce.

Polacy, w tym Kamil Stoch i Maciej Kot, ukończyli zawody na dalszych pozycjach.

Sprawdź, czy dzisiaj, 2 stycznia 2026 roku, odbędą się kolejne skoki i co dalej z Turniejem Czterech Skoczni!

Fenomenalny Domen Prevc w ostatnich tygodniach całkowicie zdominował rywalizację. W czwartek odniósł siódme zwycięstwo w ostatnich ośmiu konkursach, a w jedynym, którego nie wygrał, był drugi. W Ga-Pa ponownie wyraźnie przewyższał rywali. Po pierwszej serii nad Janem Hoerlem miał 3,2 pkt przewagi, ale w drugiej Słoweniec skoczył 141 m, a Austriak 131,5. W efekcie okazał się lepszy o 15,4 pkt. Stephan Embacher stracił do zwycięzcy równo 16 pkt.

Kacper Tomasiak w pierwszej serii uzyskał 130,5 m i w rywalizacji KO pokonał Szwajcara Simona Ammanna (122,5 m). 18-latek na półmetku był siódmy. W finale skoczył o metr bliżej i obsunął się o jedną pozycję - na 8. miejsce. W finale wystąpiło jeszcze dwóch Polaków i oni także nie zdołali utrzymać lokaty z pierwszej serii. Kamil Stoch (129 m) po wygranej z Ukraińcem Jewhenem Marusiakiem (123,5 m) w drugiej próbie również miał 129 m, ale spadł z 18. na 20. miejsce.

Natomiast Maciej Kot (127 m) po zwycięstwie z Norwegiem Mariusem Lindvikiem (126,5 m), choć w finale skoczył metr dalej, to spadł z 20. na 23. pozycję. Po pierwszej serii odpadł 35. Paweł Wąsek.

Czy są skoki dzisiaj? Piątek 2 stycznia 2026 to dzień przerwy w TCS!

Teraz rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni przeniesie się do Austrii. Piątek 2 stycznia to w TCS dzień przerwy. Na sobotę zaplanowano kwalifikacje w Innsbrucku.

