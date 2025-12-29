Turniej Czterech Skoczni: Oszukali polskiego skoczka! Zabrali mu podium. Skandal

W poniedziałek, 29 grudnia, rusza Turniej Czterech Skoczni w Oberstdorfie

Niestety, kilka lat temu doszło do ogromnego skandalu

Z podium w klasyfikacji końcowej Macieja Kota pozbawili sędziowie. Co się stało?

Turniej Czterech Skoczni: Tak oszukali Macieja Kota! Ukradli mu podium

W poniedziałkowe popołudnie na słynnej Schattenbergschanze rozpocznie się 74. edycja prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni. Polscy kibice mogą mieć powody do zadowolenia, gdyż wszyscy nasi reprezentanci pomyślnie przebrnęli przez niedzielne kwalifikacje.

System KO, charakterystyczny dla tego turnieju, przyniósł jednak słodko-gorzkie rozstrzygnięcia. Los skojarzył ze sobą Macieja Kota i Pawła Wąska, co oznacza, że w bezpośrednim pojedynku zobaczymy dwóch Biało-Czerwonych. Kamil Stoch o awans powalczy z Japończykiem Tomofumim Naito, Piotr Żyła zmierzy się z Arttim Aigro z Estonii, a rewelacja tego sezonu – 18-letni Kacper Tomasiak – spróbuje pokonać Fina Niko Kytosaho.

Niestety, kilka lat temu Maciej Kot doświadczył przykrej historii. Sędziowie pozbawili go podium. W jaki sposób? Otóż... zmierzyli złą długość skoku Daniela Andre Tandego. Skoczkowi doliczono przez pomyłkę kilka metrów, a sztab polskiej ekipy nie zorientował się na czas. Jak z perspektywy czasu wspomina to Kot?

– Już w tamtym momencie nie chciałem tego ruszać, bo jako dla sportowca dla mnie było wtedy ważne, żeby stawać na podium dzięki moim świetnym skokom, a nie, dlatego że komuś powinęła się noga. Daniel wtedy skakał lepiej. Można się kłócić: to była jego wina? Nie jego? Ale nie chciałem protestów, żadnych awantur – wspomina Kot w rozmowie z TVP Sport.

Turniej Czterech Skoczni: Kto jest faworytem?

Głównym faworytem imprezy pozostaje Domen Prevc. Słoweniec, który zdominował grudniowe konkursy (pięć zwycięstw), wygrał również kwalifikacje w Oberstdorfie. Jego najgroźniejszym rywalem wydaje się być Ryoyu Kobayashi. Japończyk, dwukrotny triumfator TCS, traci do Prevca w „generalce” niespełna 200 punktów.

Polskie nadzieje wiążą się nie tylko z doświadczonymi mistrzami, jak Stoch (triumfator TCS z 2017, 2018 i 2021 roku), ale przede wszystkim z formą młodziutkiego Tomasiaka. Debiutant imponuje równą formą – dwukrotnie zajmował w tym sezonie 5. lokatę. Początek rywalizacji w Oberstdorfie zaplanowano na godzinę 16:30.