Wielka zmiana przed nowym sezonem skoków. Skoczkowie odczują to po kieszeniach

Koniec franka

Dotychczas wszystkie nagrody w zawodach FIS wypłacano we frankach szwajcarskich. Jednak podczas czerwcowego posiedzenia Rada FIS zdecydowała o zmianie waluty, a także o zwiększeniu wysokości gratyfikacji o 20 procent. Federacja zagwarantowała pokrycie połowy tej podwyżki, natomiast druga część zależeć będzie od możliwości organizatorów poszczególnych zawodów.

W czwartek opublikowano oficjalny wykaz premii finansowych na sezon 2025/2026. Zwycięzca indywidualnego konkursu mężczyzn otrzyma 15 000 euro (ok. 63,5 tys. zł), drugie miejsce wyceniono na 11 500 euro (ok. 48,7 tys. zł), a trzecie – na 9 000 euro (ok. 38,1 tys. zł). Całkowita pula nagród dla trzydziestu najlepszych zawodników wyniesie 100 250 euro (ok. 424,4 tys. zł).

Triumfatorzy zawodów drużynowych i mikstów podzielą między sobą 34 000 euro (ok. 144 tys. zł), a nagrody otrzyma osiem najlepszych ekip. W rywalizacji duetów zwycięska para zgarnie 25 500 euro (ok. 108 tys. zł), a gratyfikacje trafią do dwunastu czołowych drużyn.

Nie zabrakło również premii za kwalifikacje. Zwycięzca eliminacji otrzyma 3 175 euro (ok. 13,4 tys. zł), natomiast w kwalifikacjach do lotów narciarskich nagroda wzrośnie do 5 291 euro (ok. 22,4 tys. zł).

Ile zarobią panie?

Mniejsze, choć wciąż znaczące, stawki obowiązywać będą w konkursach kobiet. Triumf w zawodach indywidualnych wyceniono na 5 000 euro (ok. 21,2 tys. zł), drugie miejsce – na 4 000 euro (ok. 16,9 tys. zł), a trzecie – na 3 000 euro (ok. 12,7 tys. zł). Łączna pula dla 25 najlepszych skoczkiń wyniesie 35 200 euro (ok. 149 tys. zł).

Więcej zarobią uczestniczki konkursów w lotach narciarskich – zwyciężczyni otrzyma 11 500 euro (ok. 48,7 tys. zł), druga zawodniczka 9 200 euro (ok. 39 tys. zł), a trzecia 7 500 euro (ok. 31,8 tys. zł). Łączna pula nagród dla piętnastu najlepszych zawodniczek wyniesie 69 600 euro (ok. 294,7 tys. zł).

Sezon Pucharu Świata 2025/2026 zainauguruje weekend w Lillehammer (21–23 listopada).