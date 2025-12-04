Wraca wielka impreza z udziałem Małysza. Cały internet czeka na to spotkanie

Reguły nie zmieniają się względem poprzedniej edycji: bez ocen za styl, bez przeliczników za wiatr czy belkę, liczy się jedynie dystans. Wygrywa zespół, który uzyska dokładnie 1000 metrów lub najbardziej zbliży się do tej wartości po zsumowaniu wszystkich prób.

– Wracamy z Red Bull Skoki w Punkt pierwszego kwietnia – i to naprawdę nie jest primaaprilis! Zapraszam wszystkich pod Wielką Krokiew, wpisujcie tę datę w kalendarz. Skoki na celność to mnóstwo emocji i świetnej zabawy – dla zawodników, kapitanów, kibiców, a szczególnie dla mnie – żartuje Adam Małysz.

W rywalizacji ponownie zobaczymy pięć drużyn dowodzonych przez gospodarza imprezy, Adama Małysza, oraz jego dawnych rywali: Martina Schmitta, Andreasa Goldbergera, Thomasa Morgensterna i po raz pierwszy Fina Janne Ahonena – pięciokrotnego zwycięzcę Turnieju Czterech Skoczni. Chyba każdy kibic skoków narciarskich od czasów "Małyszomanii" zna tekst "Janne Ahonen, na następnych zawodach Cię pokonam". Wszystko przez jedno niewinne wideo, którego jednak już tu nie będziemy promować..

– To ciekawy, luźny format. Nie brałem udziału w premierowej edycji, ale mam już plan na te zawody i jestem pewien, że w Zakopanem będziemy się świetnie bawić. Nie mogę się doczekać spotkania z pozostałymi kapitanami i zawodnikami – mówi Ahonen.

Na Wielkiej Krokwi pojawią się nazwiska z absolutnej światowej czołówki. W zeszłym roku kibice oglądali m.in. Ryoyu Kobayashiego, Daniela Tschofeniga, Andreasa Wellingera, Anže Laniška, Domena Prevca oraz reprezentantów Polski: Pawła Wąska, Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę. Skład na drugą edycję zostanie przedstawiony w styczniu.

Najbardziej widowiskowym momentem zeszłorocznej rywalizacji był skok Domena Prevca na 150,5 metra, który dał mu nieoficjalny rekord Wielkiej Krokwi. Walka o triumf była niezwykle zacięta – aż dwie drużyny, Martina Schmitta i Andreasa Goldbergera, uzyskały wynik idealnie równy 1000 metrów. O zwycięstwie przesądził jedynie wcześniejszy konkurs kapitanów, w którym lepszy okazał się Schmitt. Całą czołówkę dzieliło zaledwie 1,5 metra.

Druga edycja Red Bull Skoki w Punkt odbędzie się w środę, 1 kwietnia. Wejściówki są już dostępne online w cenie od 79 zł (limitowana pula) do 149 zł. Poza sportową rywalizacją zaplanowano także m.in. sesję autografów z uczestnikami wydarzenia. Szczegóły znajdziesz na stronie redbull.pl/skoki.