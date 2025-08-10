Kamil Majchrzak podbił Kozerki! Triumf i awans w rankingu piotrkowianina!

W finale Kozerki Open spotkali się dwaj najwyżej rozstawieni tenisiści - turniejowa jedynka Kamil Majchrzak (nr 88 ATP) i dwójka czyli Dino Prizmić (nr 129). Mecz o tytuł stał na bardzo wysokim poziomie, mimo porywistego wiatru, który utrudniał rywalizację. Majchrzak potwierdził świetną formę, którą imponował na trawie Wimbledonu, w którym sprawił miłą niespodziankę, dochodząc do 4. rundy. Pod koniec pierwszego seta finałowego starcia z Prizmiciem udało mu się wreszcie przełamać podanie rywala i po chwili przypieczętował zwycięstwo w tej partii. Kluczowy był początek drugiego seta. Polak najpierw sam obronił kilka breakpointów, a po chwili przełamał serwis Chorwata. Potem pilnował przewagi.

Kamil Majchrzak na drodze do finału Kozerki Open pokonał m.in. młodego rodaka Tomasza Berkietę (6:3, 6:2). Za zwycięstwo w tym turnieju zarobił 12 980 euro i cenne 75 punktów w rankingu. Pozwolą mu awansować w okolice 75. miejsca, co jest jego życiowym rekordem ustanowionym jeszcze przed zawieszeniem za doping, po którym musiał mozolnie odbudowywać swoją pozycję od zera.

- Po zakończonym turnieju w Kozerkach we wtorek będę już leciał do Stanów, gdzie wystąpię w turnieju poprzedzającym US Open - ATP 250 w Winston Salem. Oczywiście imprezą docelową będzie US Open - zdradził Kamil Majchrzak w rozmowie z "Super Expressem". - Mam taki ogólny cel, żeby się dostać do tego TOP 50. Uważam, że już kilka lat temu dorosłem do tego, żeby się tam znaleźć. Pomimo sprawy [dopingowej, za którą był zawieszony - przyp. red.] dalej uważam, że to tylko odroczyło ten mój czas i moje szanse. Gram teraz dobrze i chcę z tego korzystać, więc docelowo chciałbym się znaleźć w TOP 50. A czy w tym roku się to uda oczywiście nie wiem, ale będę o to walczył - dodał.

Finał Kozerki Open: Kamil Majchrzak (POL, nr 1) - Dino Prizmić (CRO, nr 2) 6:4, 6:3

