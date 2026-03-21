Kamil Majchrzak w 3. rundzie Miami Open! Learner Tien pokonany!

Kamil Majchrzak pokonał Learnera Tiena (nr 21 ATP) w drugiej rundzie Miami Open.

Mimo że Tien był faworytem, Polak wykazał się solidną i kombinacyjną grą, wytrzymując trudy długich wymian.

Zwycięstwo Majchrzaka zapewnia mu awans do 3. rundy, spore pieniądze i cenne punkty rankingowe.

20-letni Learner Tien to jeden z najzdolniejszych tenisistów młodego pokolenia. Mający wietnamskie korzenie i trenowany przez słynnego Michala Changa Amerykanin pokonywał już takie gwiazdy jak Daniił Miedwiediew czy Ben Shelton. Leworęczny Tien przed meczem z Kamilem Majchrzakiem był faworytem, ale Polak od początku imponował bardzo solidną i kombinacyjną grą. W odpowiednich momentach przejmował inicjatywę i dużo lepiej wytrzymał trudy dłuższych wymian. Młody rywal popełniał dużo więcej błędów i Piotrkowianin wygrał pierwszego seta wyraźnie - 6:2

W drugim secie Learner Tien zagrał lepiej i wypracował przewagę przełamania, ale Kamil Majchrzak szybko odrobił straty. Końcówka tej partii należała jednak do Amerykanina i wszystko miało rozstrzygnąć się w trzecim secie.

W decydującej partii Kamil Majchrzak znów był dużo bardziej solidnym tenisistą, a młody Learner Tien popełniał pod presją błędy. Polak pewnie wygrywał gemy serwisowe, pilnując przewagi. Młodemu Amerykaninowi nie pomógł żywiołowy doping rodaków. Zresztą Piotrkowianin też mógł liczyć na głośne wsparcie polskich kibiców, których na trybunach było oczywiście mniej, ale głośne "Kamil, Kamil, Kamil" niosło się po udanych akcjach naszego tenisisty. W końcu Majchrzak przypieczętował wygraną 6:2, 4:6, 6:2 i mógł cieszyć się z awansu do 3. rundy.

Kamil Majchrzak za awans do 3. rundy Miami Open zarobił 61,8 tys. dolarów i cenne punkty, dzięki któremu zaliczy rekordowy awans w rankingu. Pierwszego w karierze skoku do Top-50 Polak jeszcze sobie nie zapewnił (obecnie nr 57), ale jest już bardzo blisko. Jego kolejnym rywalem będzie Francuz Quentin Halys (nr 111), rywal z pewnością w zasięgu.