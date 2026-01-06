United Cup: Co musi się stać, żeby Polska wyszła z grupy? SCENARIUSZE AWANSU

Po zwycięstwie nad Niemcami polscy tenisiści są o krok od awansu do ćwierćfinału United Cup.

Polska zmierzy się z Holandią, a do awansu wystarczy tylko jedno zwycięstwo w tym meczu.

W przypadku awansu, w ćwierćfinale Polacy zmierzą się z gospodarzem turnieju, Australią.

Sprawdź szczegółowe scenariusze awansu i dowiedz się, co dokładnie musi się stać!

Polscy tenisiści pokonali Niemców 3-0 w w United Cup i są bardzo blisko awansu do 1/4 finału. Zaczęło się od kapitalnego występu wracającego do gry po długiej przerwie Huberta Hurkacza, który ograł 6:3, 6:4 Alexandra Zvereva, trzecią rakietę świata. Zwycięstwo Biało-Czerwonych przypieczętowała Iga Świątek, pokonując po ciężkim boju 3:6, 6:3, 6:4 Evę Lys. Na koniec w meczu miksta trzeci punkt dla Polski zdobyli Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, wygrywając 7:6, 6:3 z parą Siegemund/Zverev.

Za nami kluczowe rozstrzygnięcia w grupach, które również rywalizowały w Sydney. Wiadomo już, że jeżeli Polska wyjdzie z grupy, to na pewno w 1/4 finału zagra z Australią, gospodarzem imprezy. "Kangury" właśnie pokonali 2-1 Czechów, którzy również wyszli z grupy jako najlepszy zespół z 2. miejsca.

Polska zagra teraz z Holandią, a ten mecz zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę. O godzinie 0:30 polskiego czasu zacznie się mecz Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Potem spotkanie Iga Świątek - Suzan Lamens, a na koniec mecz miksta.

Wiadomo już, że Holandia nie ma szans na awans, nawet jeżeli pokona Polskę 3-0 i 6-0 w setach. To dlatego, że nawet w takim scenariuszu znaleźliby się za Niemcami (gorszy bilans wygranych meczów). Polska może awansować tylko z pierwszego miejsca. Potrzebuje do tego:

porażki 1-2 czyli jednego wygranego meczu w starciu z Holandią

przy porażce 0-3 musielibyśmy wygrać w sumie 3 sety (trzy porażki 1-2 w setach), żeby znaleźć się przed Niemcami

Zatem wystarczy nam tylko jedno zwycięstwo w starciu z pozbawioną już szans na awans Holandią. Jeżeli awansujemy do ćwierćfinału, to zagramy w nim z Australią w Sydney w piątek 9 stycznia.

