44-letnia Serena Williams wróciła na kort. Ledwo ją poznaliśmy! Jej ciało mocno się zmieniło

Serena Williams wróciła na kort

Serena Williams to prawdziwa ikona kobiecego tenisa. Po wielu latach kapitalnej gry i niezliczonej ilości sukcesów, spokojnie mogłaby cieszyć się sportową emeryturą. Widać jednak, że ciągnie wilka do lasu. 44-letnia Amerykanka po czterech latach przerwy znów pojawiła się na korcie i zagrała prawdziwy mecz. Serena Williams zdecydowała się wziąć udział w turnieju deblowym, który odbywa się na kortach trawiastych w Londynie. Partnerką Amerykanki jest Kanadyjka Victoria Mboko, która plasuje się na 9. miejscu w rankingu WTA. W pierwszej rundzie amerykańsko-kanadyjski duet zmierzył się z parą Nicole Melichar-Martinez - Erin Routliffe. Mecz nie zapowiadał się łatwo dla Sereny Williams, bo rywalki w turnieju były rozstawione z numerem 3.

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Zwycięski powrót Sereny Williams

Okazało się jednak, że na Serenę Williams i Victoria Mboko były one za słabe. Amerykanka i Kanadyjka pewnie wygrały 7:6, 6:2, a 44-latka, która wróciła ze sportowej emerytury, zachwycała swoją formą, co nie uszło uwadze komentatorów.

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Serena Williams to jest absurd. 44 lata. Ruchy obronne wyglądają lepiej niż kiedykolwiek

- ocenił The Tennis Letter w serwisie X.

To pierwsze zwycięstwo Sereny w meczu od 4 lat. Po tak długiej przerwie od rozgrywek, ale wyglądała, jakby nigdy nie przestała grać. A Vicky również była znakomita. Zwycięski powrót Królowej. Serena Williams pokazuje świetne umiejętności przy siatce

- dodał już po meczu. Patrząc na Serenę Williams, widać, że jest świetnie przygotowana. Ostre treningi na pewno nie są jej obce, co widać po jej sylwetce. W galerii prezentujemy, jak zmieniała się amerykańska tenisistka.

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